Οι επιστήμονες ανακάλυψαν πλάσμα που τρώει σκελετό φάλαινας και ζει για εκατοντάδες χρόνια

Μετά τον θάνατο, ένα κουφάρι μπορεί να επιπλέει προσωρινά καθώς αέρια συσσωρεύονται στο εσωτερικό του σώματος

Δημήτρης Δρίζος

  • Μετά τον θάνατο της φάλαινας, το κουφάρι της βυθίζεται στον πυθμένα του ωκεανού, όπου δημιουργεί ένα μοναδικό οικοσύστημα.
  • Τα πρώτα ζώα που εκμεταλλεύονται το κουφάρι είναι οι οδοκαθαριστές, όπως καρχαρίες
  • ύπνου και μιξίνες, που καταναλώνουν τους μαλακούς ιστούς.
  • Τα σκουλήκια Osedax τρέφονται με τα οστά της φάλαινας, απελευθερώνοντας οξύ για να διασπάσουν το κολλαγόνο και να αποσπάσουν θρεπτικά συστατικά.
  • Το οικοσύστημα που στηρίζεται στη διάσπαση οργανικής ύλης μέσα στα οστά με τη βοήθεια βακτηρίων που παράγουν υδρόθειο μπορεί να διαρκέσει έως και 50 χρόνια.
  • Οι προνύμφες των οστεοφάγων σκουληκιών διασπείρονται μέσω των θαλάσσιων ρευμάτων, επιτρέποντας την εξάπλωση του είδους σε άλλα κουφάρια φαλαινών.
Οι φάλαινες περνούν τη ζωή τους μετακινώντας τεράστιες ποσότητες οργανικής ύλης μέσα στους ωκεανούς του κόσμου. Το σώμα τους περιέχει τεράστια αποθέματα κρέατος, λίπους και οστών, καθιστώντας τες ένα από τα μεγαλύτερα «πακέτα» θρεπτικών συστατικών στα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Μετά τον θάνατο, ένα κουφάρι μπορεί να επιπλέει προσωρινά καθώς αέρια συσσωρεύονται στο εσωτερικό του σώματος. Τελικά βυθίζεται μέσα από τα φωτεινά νερά και καταλήγει στο σκοτάδι του βαθιού ωκεανού. Εκεί, στον πυθμένα όπου η τροφή είναι συχνά σπάνια, η πτώση μιας φάλαινας (whale fall) αποτελεί ένα εξαιρετικό γεγονός.

Τα πρώτα ζώα που εκμεταλλεύονται μια πτώση φάλαινας είναι μεγάλοι «οδοκαθαριστές», όπως τους αποκαλούν, που μπορούν να εντοπίσουν τροφή από μεγάλες αποστάσεις. Ο Adrian Glover, βαθυσκαφής οικολόγος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, λέει ότι αυτή η κοινότητα περιλαμβάνει καρχαρίες-ύπνου, μιξίνες και μεγάλους αριθμούς οδοκαθαριστικών αμφιπόδων.

Αυτοί οι πρώτοι «επισκέπτες» καταναλώνουν τα μαλακά ιστούς της φάλαινας, αποκαλύπτοντας σταδιακά τον σκελετό. Αυτή η φάση, γνωστή ως κινητή φάση οδοκαθαριστών, μπορεί να διαρκέσει χρόνια. Όπως αναφέρει το BBC News, ανάμεσα στους πιο ασυνήθιστους συμμετέχοντες είναι οι μιξίνες.

Είναι τα μόνα γνωστά ζώα που διαθέτουν κρανίο αλλά δεν έχουν σπονδυλική στήλη. Τρέφονται εισχωρώντας μέσα στα κουφάρια και καταναλώνοντας ιστούς από το εσωτερικό προς τα έξω.

Τα ψάρια ραταίλ είναι επίσης συχνοί επισκέπτες. Ζώντας σε βάθη έως και 4.000 μέτρα, βασίζονται σε συνδυασμό αισθητηριακών προσαρμογών για να εντοπίζουν τροφή στο σχεδόν απόλυτο σκοτάδι. Τα μεγάλα τους μάτια μπορούν να ανιχνεύσουν αμυδρά βιοφωταυγή σήματα, ενώ τα «μουστάκια» κάτω από το πηγούνι τους βοηθούν να αισθάνονται την κίνηση στο ίζημα. Η όσφρησή τους τούς επιτρέπει να εντοπίζουν κουφάρια, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων φαλαινών, στον πυθμένα.

Τα παράξενα σκουλήκια που τρέφονται με οστά μετά τον θάνατο

Καθώς το απόθεμα των μαλακών ιστών μειώνεται, μια διαφορετική ομάδα οργανισμών αρχίζει να κυριαρχεί στην πτώση της φάλαινας. Ανάμεσά τους είναι τα σκουλήκια Osedax, γνωστά και ως «οστεοφάγα σκουλήκια».

Αυτά τα πολυχαίτα σκουλήκια καταφθάνουν σε μεγάλους αριθμούς κατά τη φάση που οι επιστήμονες αποκαλούν «φάση εμπλουτισμού-ευκαιριακών οργανισμών». Ένα είδος, το Osedax mucofloris, ανακαλύφθηκε το 2005 σε κουφάρι φάλαινας και αργότερα απέκτησε το παρατσούκλι «σκουλήκι-τρώγοντας κόκαλα με βλέννα».

Ο τρόπος διατροφής τους είναι διαφορετικός από των περισσότερων θαλάσσιων ζώων. Ο Glover εξήγησε ότι τα σκουλήκια εγχέουν οξύ στα οστά, επιτρέποντάς τους να διασπούν το υλικό και να αποκτούν πρόσβαση στα θρεπτικά συστατικά που είναι παγιδευμένα μέσα του. Ο Greg Rouse, επιμελητής βενθικών ασπόνδυλων στο Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο Scripps, σημείωσε:

«Αποασβεστοποιούν το οστό, φτάνοντας στο κολλαγόνο», είπε. «Το οστό γίνεται στη συνέχεια πολύ σπογγώδες και μπορεί να διαλυθεί από καβούρια και άλλους οδοκαθαριστές».

Ολόκληροι πληθυσμοί Osedax μπορούν να αναπτυχθούν, να αναπαραχθούν και να πεθάνουν πάνω σε μία μόνο πτώση φάλαινας μέσα σε διάστημα μιας δεκαετίας. Πριν εξαφανιστούν οι εναπομείναντες πόροι, τα σκουλήκια απελευθερώνουν προνύμφες στα θαλάσσια ρεύματα, αυξάνοντας τις πιθανότητες να φτάσουν σε άλλο κουφάρι αλλού στο βαθύ πέλαγος.

Αυτό το οικοσύστημα που τροφοδοτείται από θείο διαρκεί δεκαετίες
Ακόμη κι όταν οι οδοκαθαριστές και τα οστεοφάγα σκουλήκια συνεχίζουν να τρέφονται, μια άλλη κοινότητα εμφανίζεται γύρω από τα υπολείμματα. Κατά τη φάση θειοφιλίας, βακτήρια που διασπούν την οργανική ύλη μέσα στα οστά απελευθερώνουν υδρόθειο, το οποίο τροφοδοτεί χημειοσυνθετικούς οργανισμούς που αντλούν ενέργεια από χημικές αντιδράσεις αντί για το φως του ήλιου.

Το BBC αναφέρει ότι πολλοί από αυτούς τους μικροοργανισμούς ζουν σε συμβίωση με ασπόνδυλα, παρέχοντάς τους το μεγαλύτερο μέρος των θρεπτικών συστατικών που χρειάζονται για να επιβιώσουν. Αυτό το οικοσύστημα που βασίζεται στο θείο μπορεί να επιμένει έως και 50 χρόνια, επιτρέποντας σε ένα μόνο κουφάρι φάλαινας να συντηρεί ζωή πολύ μετά την άφιξή του στον πυθμένα.

«Η ικανότητα των οργανισμών να εξελίσσονται ώστε να εκμεταλλεύονται αυτές τις αξιοσημείωτες, παράξενες και εκπληκτικές προσαρμογές σε τέτοια ασυνήθιστα περιβάλλοντα… μας εκπλήσσει διαρκώς», είπε ο Glover.

