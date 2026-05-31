Το Ισραήλ κατέλαβε το στρατηγικό φρούριο Μποφόρ στο νότιο Λίβανο - Επεκτείνει τη χερσαία εισβολή

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι κατέλαβε το στρατηγικό μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ στο νότιο Λίβανο, όπου επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

  • Το Ισραήλ κατέλαβε το στρατηγικό φρούριο Μποφόρ στο νότιο Λίβανο, επεκτείνοντας τη χερσαία εισβολή του στη χώρα.
  • Η κατάληψη του Μποφόρ έγινε μετά από έντονες μάχες με τη Χεζμπολάχ και αποτελεί σημαντικό στρατηγικό κέρδος για το Ισραήλ από την αρχή των συγκρούσεων τον Μάρτιο.
  • Ισραηλινά στρατεύματα προχώρησαν πέρα από τον ποταμό Λιτάνι, φτάνοντας περίπου 5 χιλιόμετρα από την πόλη Ναμπατίγια, ενώ ο στρατός απείλησε με περαιτέρω επέκταση της επιχείρησης.
  • Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων σε διάφορες περιοχές νότια και βόρεια του ποταμού Ζαχράνι.
  • Από την επανέναρξη των συγκρούσεων στις 2 Μαρτίου, 25 Ισραηλινοί, κυρίως στρατιώτες, έχουν σκοτωθεί σε μάχες με τη Χεζμπολάχ.
Ισραηλινά στρατεύματα κατέλαβαν ένα στρατηγικό βουνό, στην κορυφή του οποίου βρίσκεται ένα κάστρο χτισμένο από Σταυροφόρους, στο νότιο Λίβανο, κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης εισβολής τους στη χώρα εδώ και περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα.

Η κατάληψη του Μποφόρ κοντά στην πόλη Ναμπατίγια σημειώθηκε μετά από ημέρες έντονων μαχών και αεροπορικών επιδρομών σε κοντινά χωριά, όπου ισραηλινά στρατεύματα πολέμησαν μέλη της Χεζμπολάχ. Η κατάληψη του κάστρου αποτελεί σημαντικό κέρδος για το Ισραήλ από τότε που ξεκίνησε ο τελευταίος πόλεμος με τη Χεζμπολάχ στις αρχές Μαρτίου και καθώς οι δύο χώρες πραγματοποιούν απευθείας συνομιλίες στην Ουάσινγκτον.

Η ισραηλινή προέλαση σημειώθηκε παρά την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που ισχύει από τις 17 Απριλίου. Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού για τα αραβικά, Avichay Adraee, δημοσίευσε μια φωτογραφία στο X που δείχνει ισραηλινά στρατεύματα να περπατούν έξω από το κάστρο. Ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ έγραψε επίσης στο X, λέγοντας ότι είχαν υψώσει μια ισραηλινή σημαία πάνω από το κάστρο.

«Σαράντα τέσσερα χρόνια μετά την ηρωική Μάχη του Μποφόρ, και σήμερα που τιμούμε τους στρατιώτες που έπεσαν στον Πρώτο Πόλεμο του Λιβάνου (1982), τα στρατεύματά μας επέστρεψαν στην κορυφή του Μποφόρ και ύψωσαν για άλλη μια φορά εκεί την ισραηλινή σημαία», δήλωσε ο Kατζ στο κανάλι του στο Telegram.

Ισραηλινά στρατεύματα είχαν καταλάβει το κάστρο το 1982 και το κράτησαν μέχρι την αποχώρησή τους από τον Λίβανο το 2000. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ξεκίνησε μια επιχείρηση πριν από λίγες ημέρες στην οροσειρά Μποφόρ και στην κοιλάδα Σουλούκι νοτιότερα με στόχο την καταστροφή υποδομών της Χεζμπολάχ και την εξάλειψη «άμεσων απειλών για τους Ισραηλινούς πολίτες».

Η δήλωση ανέφερε ότι ο στρατός είναι έτοιμος «να επεκτείνει την επιχείρηση εάν χρειαστεί». Ισραηλινά στρατεύματα προελαύνουν εδώ και μέρες σε χωριά κοντά στο κάστρο Μποφόρ, αφού διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνι, τον οποίο ο ισραηλινός στρατός χρησιμοποιούσε προηγουμένως ως de facto σύνορο. Βρίσκονται τώρα περίπου 5 χιλιόμετρα από την πόλη Ναμπατίγια, ένα σημαντικό κέντρο στο νότιο Λίβανο.

Επίσης σήμερα ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τους Λιβανέζους πολίτες που ζουν νότια του ποταμού Ζαχράνι να εκκενώσουν την περιοχή, προειδοποιώντας ότι εντείνει τις επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ. «Κάτοικοι του νότιου Λιβάνου, πρέπει να μετακινηθείτε αμέσως βόρεια του Ζαχράνι», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε τη νύχτα την ευθύνη για δύο επιθέσεις που στόχευαν ισραηλινά στρατεύματα και ένα άρμα μάχης στην πόλη Μπαγιάντα, νοτιοδυτικά, κοντά στα σύνορα. Τις τελευταίες ημέρες, η οργάνωση έχει δηλώσει ότι συγκρούστηκε με ισραηλινά στρατεύματα σε αρκετές πόλεις βόρεια του ποταμού, κοντά στη Nαμπατίγια και το στρατηγικό κάστρο.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ένας από τους στρατιώτες του σκοτώθηκε την προηγούμενη ημέρα από εκρηκτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Συνολικά, 25 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί - 24 στρατιώτες και ένας πολίτης από τότε που άρχισαν ξανά οι εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου.

