Ιράν: Σφράγισαν καφέ στην Τεχεράνη για μουσική που θεωρήθηκε «σατανική»

Snapshot Οι αρχές του Ιράν έκλεισαν καφέ στην Τεχεράνη λόγω αναφορών για «σατανικές δραστηριότητες» και εκδηλώσεις δυτικής μουσικής.

Στο καφέ υπήρχαν νέοι άνδρες και γυναίκες που συμμετείχαν σε ζωντανή μουσική παράσταση και εκδηλώνονταν με «περίεργες και ασυνήθιστες κινήσεις».

Η αστυνομία παρενέβη μετά από καταγγελίες για «αποκλίνουσες αιρέσεις» που διοργανώνονταν στο χώρο.

Τα κρατικά μέσα παρουσίασαν το γεγονός ως απειλή για τις ηθικές αξίες και τις κοινωνικές νόρμες του Ιράν. Snapshot powered by AI

Λουκέτο έβαλαν οι αρχές του καθεστώτος στο Ιράν σε ένα καφέ, μετά από αναφορές για «σατανικές δραστηριότητες», ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Κυριακή.

Σύμφωνα με ένα βίντεο που κυκλοφόρησε από το εσωτερικό του καφέ στην Τεχεράνη, άνδρες και γυναίκες φαίνονται να κάθονται γύρω από τραπέζια κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μουσικής παράστασης.

Στα πλάνα, ορισμένα μέλη του κοινού φαίνονται να χειροκροτούν, να βιντεοσκοπούν με τηλέφωνα και να κουνούν το κεφάλι τους στη μουσική.

? پلمب کافه‌ای مروج #شیطان‌پرستی در خیابان ولیعصر تهران



بر اساس اطلاعات واصله مشتریان این کافه شامل دختران و پسران جوان، در وضعیتی غیر طبیعی و با حرکاتی عجیب و غریب، که از آن به عنوان شیطانی یاد شده، مشاهده گردیدندhttps://t.co/1TYx58SLCU pic.twitter.com/usmaFkOrig — خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) May 31, 2026

Η έκθεση ανέφερε ότι η αστυνομία των δημόσιων χώρων της Τεχεράνης ενήργησε αφού έλαβε αναφορές για τις δραστηριότητες του καφέ.

Οι αρχές κατηγόρησαν το καφέ ότι διοργάνωνε εκδηλώσεις δυτικής μουσικής και παρείχε ένα σκηνικό για αυτό που οι αξιωματικοί περιέγραψαν ως «αποκλίνουσες αιρέσεις», στις οποίες συμμετείχαν νέοι άνδρες και γυναίκες.

Είπαν επίσης ότι οι πελάτες στο καφέ είχαν δει να κάνουν «περίεργες και ασυνήθιστες κινήσεις».

