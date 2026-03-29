Λουκέτο σε αλυσίδα καφέ στο Ιράν επειδή τα ποτήρια παρέπεμπαν στον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ

Σε υποχρεωτικό λουκέτο αναγκάστηκε μία αλυσίδα καφέ, κλείνοντας όλα τα υποκαταστήματά της στην Τεχεράνη με το πρόσχημα, ότι τα σχέδια στα ποτήρια της, παρέπεμπαν στον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ.

Στη διακοσμητική εικόνα του ποτηριού απεικονιζόταν μία άδεια καρέκλα, που ερμηνεύτηκε ως απουσία ηγεσίας!

Οι αρχές θεώρησαν ότι τα σχέδια στα κύπελλα περιείχαν ύποπτες αναφορές στη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ στην αρχή του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το κλείσιμο ήρθε αφού ορισμένοι σκληροπυρηνικοί ερμήνευσαν τα σχέδια στη δημόσια απουσία του γιου και διαδόχου του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Σημειώνεται ότι η εικόνα προέρχεται από έναν πρωτότυπο πίνακα του 1975 του Ιρανού καλλιτέχνη Farshid Mesghali, που δείχνει μια άδεια καρέκλα που περιβάλλεται από χρωματιστά σταγονίδια.

Η αλυσίδα Lamiz δημοσίευσε μια δήλωση στα κοινωνικά της δίκτυα, που αργότερα κατέβασε, στην οποία αρνήθηκε οποιαδήποτε πολιτική πρόθεση στην παραγωγή των γυαλιών.

«Τα κύπελλα δεν έχουν καμία σχέση με τα πρόσφατα γεγονότα. Η παραγωγή του, από την τελική έγκριση σχεδιασμού έως την εκτύπωση, ολοκληρώθηκε σε αρκετούς μήνες και η πλήρης παράδοσή του στις αποθήκες είχε ήδη πραγματοποιηθεί πριν ξεκινήσουν αυτές οι εκδηλώσεις», ανέφερε η εταιρεία.

Η κουλτούρα του καφέ στην Τεχεράνη και σε άλλες μεγάλες πόλεις του Ιράν έχει σημειώσει σταθερή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, ενώ οι κάτοικοι παρά τους αυστηρούς περιορισμούς και επιτήρηση, διατηρούν μια ενεργή κοινωνική ζωή.

