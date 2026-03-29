Η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ πηγαίνει για ύπνο στις 21:00 - Αυστηρά μέτρα ελλείψει καυσίμων

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εχει ήδη προκαλέσει παγκόσμιες αναταράξεις στον τομέα των καυσίμων και ως «πρώτο θύμα» μπορεί να θεωρηθεί η Αίγυπτος, που επιβάλλει έκτακτα μέτρα για την εξοικονόμηση.

Σύμφωνα με τους Financial Times, που επικαλούνται δηλώσεις του πρωθυπουργού Mustafa Madbouly, η Αίγυπτος εισάγει έκτακτα μέτρα για τον έλεγχο της κατανάλωσης καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας με τους περιορισμούς να επηρεάζουν τον δημόσιο τομέα.

Από χθες Σάββατο, τα περισσότερα καταστήματα, καφετέριες και χώροι διασκέδασης στο Κάιρο, «η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ», θα πρέπει να κλείνουν στις 21:00. Οι διαφημιστικές πινακίδες θα σβήσουν επίσης, τα κυβερνητικά κτίρια θα κλείσουν νωρίτερα και η υλοποίηση μιας σειράς έργων υποδομής θα αναβληθεί.

Ο Madbouly είπε ότι οι μηνιαίες δαπάνες της χώρας για εισαγωγές φυσικού αερίου έχουν υπερδιπλασιαστεί, από 560 εκατομμύρια δολάρια σε 1,65 δισεκατομμύρια δολάρια από την έναρξη της κλιμάκωσης ΗΠΑ-Ιράν. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε από τους πολίτες να στραφούν στην εξ αποστάσεως εργασία μία ή δύο ημέρες την εβδομάδα.

Δυσκολίες έχουν προκύψει και στην τουριστική βιομηχανία. Ο επικεφαλής της Travco Holidays, η οποία διαθέτει ξενοδοχεία και κρουαζιερόπλοια στον Νείλο, σημείωσε σαφή επιβράδυνση στις κρατήσεις, ειδικά για δρομολόγια μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων. Οι πελάτες και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες αναβάλλουν τις τελικές αποφάσεις, περιμένοντας μεγαλύτερη βεβαιότητα για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της εναέριας κυκλοφορίας.

Τα μέτρα

Εστιατόρια, καφέ, εμπορικά κέντρα και το παζάρι Khan El Khalili στο κέντρο του Καΐρου θα κλείσουν στις 9 το βράδυ. Τα τουριστικά αξιοθέατα, συμπεριλαμβανομένης της παράστασης Light and Sound στις πυραμίδες, θα κλείσουν επίσης νωρίς.

Τα κυβερνητικά γραφεία θα κλείσουν στις 6 μ.μ., με την εξ αποστάσεως εργασία να επιτρέπεται. Ο φωτισμός των δρόμων θα μειωθεί και οι διαφημιστικές οθόνες στην άκρη του δρόμου θα απενεργοποιηθούν.