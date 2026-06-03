Στρατηγική κρίση στο ΠΑΣΟΚ - Αναμένεται «μάχη» στο ΠΣ της Παρασκευής

Οι ριζικές πολιτικές ανακατάξεις έχουν οδηγήσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια στρατηγική κρίση που συνδέεται όχι μόνο με τις επόμενες εκλογές, αλλά κυρίως με την επόμενη μέρα μετά από αυτές.



Οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα που έχουν στο επίκεντρό τους τη στρατηγική του κόμματος ενόψει των επαναληπτικών εκλογών που κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστεί να γίνουν, επιχειρεί να κατοχυρώσει την πιστή τήρηση της συνεδριακής απόφασης του ΠΑΣΟΚ περί μη συνεργασίας με τη ΝΔ σε οποιοδήποτε εκλογικό σενάριο. Άλλωστε, τα όσα είπε σχετικά με το ενδεχόμενο εκλογικής συνεργασίας με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, αποτελούσαν και έμμεση απάντηση στην Άννα Διαμαντοπούλου που πριν λίγες εβδομάδες είχε πει πως η ΝΔ είναι ο βασικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ «μέχρι τις εκλογές».



Η σπουδή του δημάρχου Αθηναίων όμως, προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις εντός της Χαριλάου Τρικούπη με κάποια στελέχη να τάσσονται υπέρ ακόμη και της διαγραφής του Χάρη Δούκα από το κόμμα.



Το ενδεχόμενο διαγραφής απορρίφθηκε γρήγορα, καθώς το τελευταίο που θα ήθελε η ηγεσία αυτή τη στιγμή είναι μια ακόμη μεγάλη εσωκομματική κρίση που θα ακολουθούνταν από μια μακρά περίοδο εσωστρέφειας. Ωστόσο, το γεγονός και μόνο ότι η ιδέα «έπεσε στο τραπέζι» αποτυπώνει και το γενικότερο κλίμα εντός ΠΑΣΟΚ.



Παρά το γεγονός ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης γνωρίζει πως η συνεδρίαση του ΠΣ της Παρασκευής θα μονοπωληθεί από τις συζητήσεις για τη δημοσκοπική απόδοση του κόμματος και τις ενδεχόμενες συνεργασίες, ο ίδιος θα επιχειρήσει να μεταστρέψει το κλίμα στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, δείχνοντας ότι για τη Χαριλάου Τρικούπη, βασικός στόχος είναι η αντιπολίτευση στη ΝΔ.



Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με πληροφορίες στο ΠΣ θα ανακοινώσει τον σχηματισμό «σκιώδους κυβέρνησης», αλλάζοντας τη μέχρι τώρα δομή των τομεαρχών.



Στόχος της κίνησης θα είναι να στείλει το μήνυμα της συστηματικής αντιπολίτευσης στη ΝΔ, αλλά και να δώσει το στίγμα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που θα μπορούσε να κυβερνήσει την επόμενη ημέρα, επιχειρώντας έτσι να καταδείξει την έλλειψη στελεχών των νέων κομμάτων.