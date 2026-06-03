Καιρός, ακρίβεια και τουρισμός «πικραίνουν» την μπύρα – Σε αντιστροφή … κλίματος ποντάρει η αγορά

Σε πτωτικούς ρυθμούς, όπως εξάλλου βρισκόταν και σε όλο το 2025, συνεχίζει να κινείται η αγορά μπύρας στην Ελλάδα καθώς ένας συνδυασμός αρνητικών συγκυριών καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026 δεν την αφήνουν να ανακάμψει.

Έτσι στο πρώτο πεντάμηνο του 2026, η κατανάλωση μπύρας επηρεάστηκε από τον βροχερό και άστατο καιρό αλλά και τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή που δεν ευνόησαν τις εξόδους αλλά και τον τουρισμό ενώ και το Πάσχα ήταν «κακό» καθώς φέτος έπεσε αρκετά νωρίς μέσα στη χρονιά. Επίσης, λόγω καιρού, «κάηκε» και το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, ενώ γενικότερα όλος ο Μάιος δεν «πήγε» τουριστικά για τους, πάνω κάτω, ίδιους λόγους.

Σε όλα αυτά προστίθεται και το «πιεσμένο», λόγω της ακρίβειας, HORECA που περιορίζει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και τα αναγκάζει να περικόψουν τις εξόδους έστω για «μια μπύρα».

Έτσι, η αγορά στο πρώτο τετράμηνο παρουσίασε πτώση της τάξης περίπου του 3%, ενώ ο Μάιος, αν και ακόμα δεν έχουν προλάβει να καταγραφούν τα στοιχεία, ίσως να είναι ακόμα χειρότερος.

Το ακόμα πιο ανησυχητικό, στο μεταξύ, είναι ότι παρά την μείωση στην αγορά του HORECA δεν αυξάνονται και οι πωλήσεις στα σούπερ μάρκετ, που θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν κάπως τις απώλειες, οι οποίες μέχρι στιγμής καταγράφονται, στην καλύτερη περίπτωση, σταθερές.

Ένα επιπλέον πρόβλημα είναι ότι το τελευταίο διάστημα οι τουριστικές αφίξεις δεν συμβαδίζουν με τις αντίστοιχες εισπράξεις καθώς ακόμα και οι ξένοι τουρίστες έχουν αρχίσει να αλλάζουν συμπεριφορά αντικαθιστώντας πολλές από τις εξόδους, με φαγητό και ποτό από το σούπερ μάρκετ που καταναλώνονται στο δωμάτιο.

Τα στοιχεία αυτά τα αποκάλυψαν διοικητικά στελέχη της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στο περιθώριο εκδήλωσης προγράμματος της εταιρείας για την υποστήριξη των δομών πυροπροστασίας στην περιοχή της Αχαΐας.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η αγορά έχει βάλει σε πιο ρεαλιστική βάση τον πήχη των προσδοκιών για το 2026, καθώς φαίνεται το πολύ καλό 2024, ήταν σε κάποιο βαθμό και ένα «ξέσπασμα» του κόσμου μετά τον covid.

Όπως ανέφεραν τα ανώτατα στελέχη της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, μετά τον Covid κάθε πρόβλεψη είναι παρακινδυνευμένη και η αγορά έχει μάθει να λαμβάνει ως «βεβαιότητα» την αβεβαιότητα προς κάθε κατεύθυνση είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.

Αυτό σημαίνει ότι τίποτα δεν αποκλείει η συνέχεια της καλοκαιρινής σεζόν να ανατρέψει το μέχρι σήμερα πτωτικό σκηνικό του Απριλίου-Μαΐου με έναν πολύ δυνατό τουριστικά Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αναδεικνύει το διαχρονικό της αποτύπωμα στην Αχαΐα

Την εικόνα της αγοράς περιέγραψε η διοίκηση της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποίησε στις εγκαταστάσεις της του εργοστασίου της στην Πάτρα, παρουσία του Γενικού της Διευθυντή Sebastian Sanchez, όπου παρουσιάστηκε επίσημα το πρόγραμμα «Δίπλα στην Πάτρα. Χτίζοντας Ανθεκτικότητα για το Αύριο», ενώ παράλληλα η εταιρεία ανέδειξε το πολυδιάστατο αποτύπωμά της στην τοπική κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον, αποτέλεσμα σχεδόν πέντε δεκαετιών συνεχούς παρουσίας και επένδυσης στην περιοχή.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θεσμικών φορέων, συνεργατών και εκπροσώπων του Τύπου.

Το πρόγραμμα «Δίπλα στην Πάτρα. Χτίζοντας Ανθεκτικότητα για το Αύριο» αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία για την υποστήριξη των δομών πυροπροστασίας στην περιοχή της Αχαΐας, με την πρωτοβουλία να εντάσσεται οργανικά στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας, αποτελώντας έμπρακτη έκφραση του κοινωνικού πυλώνα δράσης της.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Πολιτική Προστασία και το Εθελοντικό Σώμα Πυροσβεστών Δυτικής Αχαΐας, αναδεικνύοντας τη στρατηγική αξία της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας στην τοπική κοινωνία.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράμματος, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία προχωρά:

στην αποκατάσταση και αναβάθμιση των αντλιοστασίων ύδρευσης στην πληγείσα περιοχή του Αλισσού,

στην εγκατάσταση δεξαμενών νερού ανοικτού τύπου σε στρατηγικά σημεία της Αχαΐας, με σκοπό την υποστήριξη εναέριων πυροσβεστικών επιχειρήσεων και την ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης,

στην προσφορά σύγχρονου επιχειρησιακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος

καθώς και στην παροχή εξοπλισμού ατομικής προστασίας και επιχειρησιακής ετοιμότητας για την ενίσχυση του Εθελοντικού Σώματος Πυροσβεστών Δυτικής Αχαΐας.

Παράλληλα, η εκδήλωση ανέδειξε τη συνολική στρατηγική βιωσιμότητας της εταιρείας, με έμφαση στις επενδύσεις για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και τον πολυδιάστατο ρόλο της εταιρείας στην ελληνική οικονομία, κοινωνία και τους ανθρώπους της.

Ο Γενικός Διευθυντής της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας Sebastian Sanchez δήλωσε: «Η Πάτρα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητάς μας. Για εμάς, η βιώσιμη ανάπτυξη αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο όταν μεταφράζεται σε πράξεις που στηρίζουν έμπρακτα τις κοινωνίες στις οποίες ζούμε και δραστηριοποιούμαστε. Με το πρόγραμμα "Δίπλα στην Πάτρα. Χτίζοντας Ανθεκτικότητα για το Αύριο." επενδύουμε σε λύσεις που δημιουργούν διαχρονικό θετικό αποτύπωμα για την τοπική κοινωνία, το περιβάλλον και το μέλλον της περιοχής.»

Αντίστοιχα, ο Θ. Γιούλης, Διευθυντής του εργοστασίου στην Πάτρα, επεσήμανε: «Το εργοστάσιο της Πάτρας δεν είναι απλώς μια παραγωγική μονάδα. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός ανάπτυξης, καινοτομίας, υπευθυνότητας και προοπτικής για την Αχαΐα και για τη χώρα συνολικά. Και αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να μοιραστούμε σήμερα μαζί σας: ότι η σύγχρονη βιομηχανία μπορεί να παράγει αξία οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική, με τρόπο ουσιαστικό και μετρήσιμο.

Διατηρώντας αμετακίνητη τη δέσμευσή της να δημιουργεί αξία εκεί όπου δραστηριοποιείται, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ανθεκτικότητα, προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και διαμορφώνουν ένα καλύτερο μέλλον για τις τοπικές κοινωνίες».