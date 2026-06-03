Καύσιμα: Επιστρέφει το... 1 μπροστά στη βενζίνη - Πού «έσπασε» το δίευρο

Snapshot Η τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα ξεπέρασε τα 2 ευρώ ανά λίτρο για πρώτη φορά μετά την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σε ορισμένα πρατήρια η βενζίνη έφτασε μέχρι και τα 2,10 ευρώ ανά λίτρο την περασμένη εβδομάδα.

Τις τελευταίες ημέρες έχει εμφανιστεί πτωτική τάση στις τιμές των καυσίμων, με ορισμένα πρατήρια να μειώνουν την τιμή κάτω από 2 ευρώ.

Η μέση τιμή της βενζίνης παραμένει περίπου στα 2 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο έπεσε κάτω από το 1,70 ευρώ ανά λίτρο.

Η πρόεδρος των Βενζινοπωλών Αττικής προβλέπει πως η πτωτική τάση στις τιμές, η οποία εκτιμά πως θα συνεχιστεί. Snapshot powered by AI

Με το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ένα από τα πρώτα πεδία της οικονομίας που δέχτηκε τις επιπτώσεις αυτής της σύγκρουσης ήταν τα καύσιμα.

Οι τιμές των καυσίμων διεθνώς «εκτοξεύονταν» κάθε μέρα όλο και περισσότερο, οδηγώντας πολλές χώρες στην εφαρμογή μέτρων, ώστε να περιορίσουν το «ράλι» και να επιβαρυνθούν όσο το δυνατόν λιγότερο οι πολίτες.

Στη χώρα μας, το «φράγμα» των 2 ευρώ ανά λίτρο σε βενζίνη και πετρέλαιο, έσπασε ούτε ένα μήνα μετά την αρχική επίθεση, με τους πολίτες εδώ και τρεις σχεδόν μήνες να πιέζονται ακόμα περισσότερο στο ήδη επιβαρυμένο πλαίσιο της ακρίβειας που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.

Την περασμένη εβδομάδα, μάλιστα, σε ορισμένα πρατήρια η τιμή της βενζίνης ξεπέρασε μέχρι και τα 2,10 ευρώ ανά λίτρο. Τις τελευταίες ημέρες, όμως, έχει αρχίσει και διαφαίνεται μια πτωτική τάση στο κόστος των καυσίμων, με ορισμένα πρατήρια να έχουν επαναφέρει μέχρι και το... 1 ως πρώτο ψηφίο της τιμής.

Μιλώντας στο Newsbomb.gr, το πρωί της Τρίτης η Πρόεδρος Βενζινοπωλών Αττικής Μαρία Ζάγκα, τόνισε ότι ορισμένα πρατήρια «έσπασαν» το δίευρο στη βενζίνη έστω και για 1 σεντ. Η μέση τιμή, σύμφωνα με την κ. Ζάγκα, είναι περίπου στα 2 ευρώ σήμερα, ενώ ακόμα και στο πετρέλαιο «έσπασε» το 1,70 ευρώ ανά λίτρο, με την πλειονότητα των πρατηρίων να το πωλούν 1,50 με 1,60 ευρώ.

Όπως εκτίμησε η Πρόεδρος Βενζινοπωλών Αττικής «υπάρχει μια πτωτική τάση, η οποία φαίνεται πως θα συνεχιστεί και την επόμενη περίοδο», με την πρώτη αποτίμηση στην αγορά να είναι θετική για τα νέα δεδομένα.

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