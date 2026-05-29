Καύσιμα: Πόσο κοστίζουν βενζίνη και diesel στην Ελλάδα και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε στις 28 Μαΐου με στοιχεία έως τις 25 Μαΐου, η Ελλάδα έχει την τέταρτη ακριβότερη βενζίνη στην ΕΕ.

Τις υψηλότερες τιμές καταγράφουν:

η Δανία με 2,5 ευρώ/λίτρο,

η Ολλανδία με 2,387 ευρώ,

και η Φινλανδία με 2,187 ευρώ.

Ελλάδα 2,13 ευρώ

Γαλλία 2,10 ευρώ

Γερμανία 2,02 ευρώ

Πορτογαλία 2,02

Τη χαμηλότερη τιμή στη βενζίνη καταγράφεί η Μάλτα με 1,34 ευρώ ανά λίτρο.

Εβδομαδιαίο Δελτίο Βενζίνης

Αυστρία 1,809.00 Βέλγιο 1,938.99 Βουλγαρία 1,530.20 Κροατία 1,700.00 Κύπρος 1,590.59 Τσεχία 1,781.73 Δανία 2,500.03 Εσθονία 1,812.00 Φινλανδία 2,186.50 Γαλλία 2,108.51 Γερμανία 2,025.00 Ελλάδα 2,136.00 Ουγγαρία 1,684.90 Ιρλανδία 1,827.10 Ιταλία 1,963.96 Λετονία 1,879.00 Λιθουανία 1,824.11 Λουξεμβούργο 1,814.00 Μάλτα 1,340.00 Ολλανδία 2,387.38 Πολωνία 1,512.44 Πορτογαλία 2,023.00 Ρουμανία 1,784.83 Σλοβακία 1,801.00 Σλοβενία 1,699.33 Ισπανία 1,568.28 Σουηδία 1,741.21

Diesel

Διαφορετική είναι η εικόνα σε ό,τι αφορά την τιμή στο πετρέλαιο κίνησης. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 14η θέση με 1,81 ευρώ το λίτρο.

Ακριβότερες είναι:

η Φινλανδία με 2,319 ευρώ,

η Ολλανδία με 2,263 ευρώ,

και η Δανία με 2,222 ευρώ.

Η Γαλλία ακολουθεί με 2,125 ευρώ, ενώ χαμηλότερα βρίσκονται η Γερμανία με 1,936 ευρώ.

Εβδομαδιαίο Δελτίο Πετρελαίου