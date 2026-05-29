Καύσιμα: Πόσο κοστίζουν βενζίνη και diesel στην Ελλάδα και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες
Η Δανία έχει την υψηλότυερη τιμή βενζίνης και η Φινλανδία στο πετρέλαιο κίνησης
Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε στις 28 Μαΐου με στοιχεία έως τις 25 Μαΐου, η Ελλάδα έχει την τέταρτη ακριβότερη βενζίνη στην ΕΕ.
Τις υψηλότερες τιμές καταγράφουν:
- η Δανία με 2,5 ευρώ/λίτρο,
- η Ολλανδία με 2,387 ευρώ,
- και η Φινλανδία με 2,187 ευρώ.
- Ελλάδα 2,13 ευρώ
- Γαλλία 2,10 ευρώ
- Γερμανία 2,02 ευρώ
- Πορτογαλία 2,02
Τη χαμηλότερη τιμή στη βενζίνη καταγράφεί η Μάλτα με 1,34 ευρώ ανά λίτρο.
Εβδομαδιαίο Δελτίο Βενζίνης
|Αυστρία
|1,809.00
|Βέλγιο
|1,938.99
|Βουλγαρία
|1,530.20
|Κροατία
|1,700.00
|Κύπρος
|1,590.59
|Τσεχία
|1,781.73
|Δανία
|2,500.03
|Εσθονία
|1,812.00
|Φινλανδία
|2,186.50
|Γαλλία
|2,108.51
|Γερμανία
|2,025.00
|Ελλάδα
|2,136.00
|Ουγγαρία
|1,684.90
|Ιρλανδία
|1,827.10
|Ιταλία
|1,963.96
|Λετονία
|1,879.00
|Λιθουανία
|1,824.11
|Λουξεμβούργο
|1,814.00
|Μάλτα
|1,340.00
|Ολλανδία
|2,387.38
|Πολωνία
|1,512.44
|Πορτογαλία
|2,023.00
|Ρουμανία
|1,784.83
|Σλοβακία
|1,801.00
|Σλοβενία
|1,699.33
|Ισπανία
|1,568.28
|Σουηδία
|1,741.21
Diesel
Διαφορετική είναι η εικόνα σε ό,τι αφορά την τιμή στο πετρέλαιο κίνησης. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 14η θέση με 1,81 ευρώ το λίτρο.
Ακριβότερες είναι:
- η Φινλανδία με 2,319 ευρώ,
- η Ολλανδία με 2,263 ευρώ,
- και η Δανία με 2,222 ευρώ.
Η Γαλλία ακολουθεί με 2,125 ευρώ, ενώ χαμηλότερα βρίσκονται η Γερμανία με 1,936 ευρώ.
Εβδομαδιαίο Δελτίο Πετρελαίου
|Austria
|1,906.00
|Belgium
|2,128.57
|Bulgaria
|1,705.80
|Croatia
|1,785.00
|Cyprus
|1,802.70
|Czechia
|1,677.48
|Denmark
|2,221.66
|Estonia
|1,802.00
|Finland
|2,318.50
|France
|2,124.77
|Germany
|1,936.00
|Greece
|1,815.00
|Hungary
|1,753.64
|Ireland
|1,932.70
|Italy
|1,989.32
|Latvia
|1,892.33
|Lithuania
|1,926.01
|Luxembourg
|1,840.00
|Malta
|1,210.00
|Netherlands
|2,262.62
|Poland
|1,585.80
|Portugal
|1,958.00
|Romania
|1,819.80
|Slovakia
|1,718.00
|Slovenia
|1,751.08
|Spain
|1,685.99
|Sweden
|1,941.93
