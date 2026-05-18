Βενζίνη: Συνεχίζεται το ράλι ανόδου - Στα €2,10 το λίτρο

Οι καταναλωτές θα δουν αυξήσεις στις τιμές από σήμερα και για το υπόλοιπο της εβδομάδας, όπως τόνισε ο Νίκος Παπαγεωργίου μιλώντας στην ΕΡΤ, τονίζοντας ότι η τιμή της βενζίνης θα ξεπεράσει τα €2,10

Μιχάλης Παπαδάκος

  • Η τιμή της βενζίνης αναμένεται να ξεπεράσει τα 2,10 ευρώ το λίτρο τις επόμενες μέρες.
  • Οι αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης θα είναι αισθητές από σήμερα και για όλη την εβδομάδα.
  • Η ανισορροπία στην περιοχή του Κόλπου προκαλεί την άνοδο στις τιμές των καυσίμων.
  • Το πετρέλαιο κίνησης παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα κοντά στα 1,80 ευρώ το λίτρο σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
  • Η παράταση των μέτρων στήριξης κρίθηκε αναγκαία λόγω της πιθανότητας διατήρησης υψηλών τιμών και το καλοκαίρι.
Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις σε ό,τι αφορά στις τιμές της βενζίνης για το προσεχές διάστημα. Όπως είπε ο ο πρόεδρος βενζινοπωλών Αττικής η τιμή του καυσίμου θα ξεπεράσει τα 2,10 ευρώ το λίτρο.

Οι καταναλωτές θα δουν αυξήσεις στις τιμές από σήμερα και για το υπόλοιπο της εβδομάδας, όπως τόνισε ο Νίκος Παπαγεωργίου μιλώντας στην ΕΡΤ, τονίζοντας ότι η τιμή της βενζίνης θα ξεπεράσει τα 2,10 ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην ανασφάλεια και την αβεβαιότητα που επικρατεί στην περιοχή του Κόλπου. Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο κίνησης βρέθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρώπης, κοντά στο 1,80 ευρώ όπου και θα παραμείνει τις επόμενες μέρες.

Ο κ. Παπαγεωργίου σημείωσε ότι θεωρεί απαραίτητη την παράταση των μέτρων στήριξης, καθώς είναι αρκετά το πιθανό το σενάριο οι τιμές να παραμείνουν σε αρκετά υψηλά επίπεδα το καλοκαίρι ανεξαρτήτως της έκβασης του πολέμου.

Αυτό συμβαίνει καθώς η αγορά θα χρειαστεί τουλάχιστον τρεις μήνες προκειμένου να επανέλθει στην παραγωγή προηγούμενων ποσοτήτων.

