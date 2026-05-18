Eurovision: Οσμή σκανδάλου - Η EBU ρωτούσε το μεσημέρι τη Βουλγαρία αν μπορεί να κάνει τη διοργάνωση

Πριν καν βγει η Dara στη σκηνή της Βιέννης η EBU ετοίμαζε τη διοργάνωση στη Σόφια!

Δημήτρης Δρίζος

H Dara με το τρόπαιο της Eurovision

  • Η EBU επικοινώνησε με τη Βουλγαρία πριν τον τελικό της Eurovision 2026 για να ρωτήσει αν μπορεί να αναλάβει τη διοργάνωση του 2027.
  • Η Dara κέρδισε τον 70ο διαγωνισμό Eurovision με το τραγούδι «Bangaranga», παρά τις διαμαρτυρίες για την τελική κατάταξη και τις αμφιβολίες για το σύστημα ψηφοφορίας.
  • Υπήρξε έντονη αμφισβήτηση για τη νομιμότητα του εθνικού τελικού της Βουλγαρίας, με την Dara να απειλεί να αποσυρθεί λόγω κατηγοριών για νοθεία.
  • Ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Βουλγαρίας επιβεβαίωσε ότι η διαδικασία επιλογής της Dara ήταν δίκαιη και ασφαλής.
  • Η επιλογή της Dara έγινε μέσα από δύο σόου με συνδυασμό ψήφων κοινού και επιτροπών, παρά τις ισοβαθμίες και τις ενστάσεις.
Μπορεί η Dara και το «Bangaranga» να κατάκτησαν τον 70ο διαγωνισμό της Eurovision, ωστόσο οι διαμαρτυρίες για την τελική κατάταξη ολοένα και φουντώνουν.

Και αν εξαιρέσει κανείς τον αλλοπρόσαλλο τρόπο με τον οποίοι ψήφιζαν οι κριτικές επιτροπές, οι οποίες απαρτίζονται από ανθρώπους που είναι γνώστες της μουσικής (η Ιταλία για παράδειγμα δεν έδωσε βαθμό σε Αυστραλία και Φινλανδία και έδωσε 12 στο... Βέλγιο), ένα περιστατικό πριν τον μεγάλο τελικό πολλαπλασιάζει τα ερωτήματα.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι πριν τον τελικό η EBU επικοινώνησε με τον τηλεοπτικό φορέα της Βουλγαρίας και ρώτησε αν είναι σε θέση να διοργανώσει τη Eurovision του... 2027!

Και όλα αυτά πριν καν η Dara εμφανιστεί ως ένα από τα φαβορί, όχι για τη νίκη, αλλά για την πρώτη πεντάδα!

Αξίζει να σημειωθεί πως αρκετές χώρες πλέον εκφράζουν ανοιχτά τη δυσαρέσκειά τους για τα κριτήρια ψηφοφορίας των επιτροπών, οι οποίες εισήχθησαν για να αποφευχθεί το φαινόμενο ανταλλαγής ψήφων μέσω του κοινού.

Πώς η συμμετοχή της Dara θα τιναζόταν στον αέρα - Γιατί ήθελε να αποσυρθεί

Μπορεί η Βουλγαρία να πανηγυρίζει την θριαμβευτική νίκη της στην 70η διοργάνωση της Eurovision, κατακτώντας για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού την κορυφή, ωστόσο, λίγους μήνες πριν η συμμετοχή της Dara με το «Bangaranga» ήταν έτοιμη να τιναχτεί... στον άερα.

Λίγο μετά την ολοκήρωση του εθνικού τελικού της Βουλγαρίας το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, όπου κοινό και επιτροπή έδωσαν στην Dara το «εισιτήριο» για την Βιέννη, η τραγουδίστρια είχε «απειλήσει» ότι θα αποχωρούσε.

Μέσα σε μερικές ώρες, προκλήθηκε χαμός στα social media με αρκετούς να κάνουν λόγο για νοθεία των αποτελεσμάτων. Η νεαρή εκπρόσωπος, σε συναισθηματική φόρτιση, είχε αναφέρει ότι σκέφτεται να τα παρατήσει. Ωστόσο, η λογική κυριάρχησε και μία ανακοίνωση από τον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα της χώρας ΒΝΤ επισήμανε ότι η διαδικασία «διεξήχθη δίκαια και με ασφάλεια».

Η φάση επιλογής του καλλιτέχνη πραγματοποιήθηκε μέσα από δύο σόου που έλαβαν χώρα στις 24 και 31 Ιανουαρίου 2026. Στο πρώτο σόου, προκρίθηκαν οκτώ καλλιτέχνες αντί για επτά, λόγω ισοβαθμίας ανάμεσα στη Roksana και τους Innerglow, έπειτα από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού και των ψήφων πενταμελούς κριτικής επιτροπής. Στο δεύτερο σόου, η Dara αναδείχθηκε νικήτρια μέσα από τον συνδυασμό ψήφων κοινού και επιτροπής.

Η κριτική επιτροπή του πρώτου σόου αποτελούνταν από τους Milen Mitev, Vasil Petrov, Toni Dimitrova, Rushi Vidinliev και Petar Dundakov, ενώ στο δεύτερο σόου συμμετείχαν οι Nina Nikolina, Lubo Kirov, Bogdana Karadocheva, Krisko και Victoria Chalkitis.

