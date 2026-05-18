Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το δημόσιο μήνυμα στήριξής του στον Akyla - «My winner»

Στη 10η θέση τερμάτισε ο Akylas το βράδυ του Σαββάτου στον διαγωνισμό της φετινής Eurovision, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να στέλνει το δικό του διαδικτυακό μήνυμα στήριξης στον τραγουδιστή.

Ο Akylas στην πρώτη του ανάρτηση μετά τη Eurovision συγκίνησε το κοινό αφού ανέφερε πως δεν ήθελε να απογοητεύσει και να στεναχωρήσει κανέναν, ενώ τόνισε πως έδωσε τον καλύτερό του εαυτό για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα και παράλληλα ευχαρίστησε το κοινό για την αμέριστη στήριξή του.

Έτσι, ο Έλληνας σουπερσταρ, Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέβασε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με μια χαρακτηριστική εικόνα του καλλιτέχνη από τη σκηνή και τη συνόδευσε με τη φράση «My winner», δείχνοντας με ξεκάθαρο τρόπο την εκτίμηση και τη στήριξή του.

