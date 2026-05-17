Δάκρυσε ο Akylas: «Το βράδυ είχα σύνδρομο εγκατάλειψης, αλλά η αγάπη ήταν πολύ μεγάλη»

Δάκρυσε από συγκίνηση ο Akylas κατά την επσιτροφή του στο αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος".

«Ήταν απίστευτο πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα, ευχαριστώ όλους εσάς που κάνατε το όνειρό μου πραγματικότητα. Είμαι συναισθηματικά φορτισμένος. Το βράδυ ήταν δύσκολο το βράδυ είχα σύνδρομο εγκατάλειψης. Νόμιζα ότι όλο αυτό που χτίστηκε θα φύγει, αλλά η αγάπη του κόσμου ήταν τόσο μεγάλη, μου έλεγαν ευχαριστώ, η αγκαλιά τους, εγώ σας ευχαριστώ», είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους.

«Δουλέψαμε πολύ σκληρά, δώσαμε αίμα, είμαι περήφανος που συνεργάστηκα με όλους αυτούς τους ανθρώπους», είπε επίσης ο Έλληνας καλλιτέχνης κατά την άφική του στην Αθήνα μετά το διαγωνισμό της Βιέννης.

«Η αγάπη που δέχομαι με κάνει να συγκινούμαι και όχι ο φόβος», είπε δακρυσμένος.

«Αν με ξαναχρειαστείτε θα πάω στη Eurovision», ανέφερε επίσης.

Στη συνέχεια μίλησε για τη νέα του δουλειά που οσονούπω έρχεται:

«Έχω ετοιμάσει ήδη ένα άλμπουμ που θα μας ταρακουνήσει και να μας κάνει να χτυπηθούμε φέτος το καλοκαίρι, σε 4 μέρες βγαίνει»

