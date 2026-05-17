Παγκόσμια Ημέρα Υπέρτασης 2026: Γιατί η υπέρταση αποκαλείται «σιωπηλός δολοφόνος»

Η πρόληψη και η διαχείριση της υπέρτασης βασίζεται σε τακτική μέτρηση πίεσης, υγιεινή διατροφή, σωματική άσκηση, αποφυγή καπνίσματος και σωστή φαρμακευτική αγωγή όπου χρειάζεται.

Η υπέρταση συχνά δεν προκαλεί συμπτώματα, αλλά μπορεί να βλάπτει αθόρυβα τον οργανισμό για χρόνια.

Γι' αυτόν τον λόγο η Παγκόσμια Ημέρα Υπέρτασης 2026 επικεντρώνεται σε ένα απλό κεντρικό θέμα: την ανάγκη για τακτικό έλεγχο της πίεσης.

Τι να ξέρετε για Παγκόσμια Ημέρα Υπέρτασης

Η Παγκόσμια Ημέρα Υπέρτασης τηρείται κάθε χρόνο στις 17 Μαΐου για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την υψηλή αρτηριακή πίεση, τη βελτίωση της έγκαιρης ανίχνευσης και την ενθάρρυνση του μακροπρόθεσμου ελέγχου. Για το 2026, το θέμα του Π.Ο.Υ. είναι: «Ελέγχοντας την υπέρταση μαζί: Ελέγχετε την αρτηριακή σας πίεση τακτικά, νικήστε τον σιωπηλό δολοφόνο».

Το μήνυμα έχει σημασία επειδή η υπέρταση παραμένει μια από τις κύριες αιτίες πρόωρου θανάτου που μπορούν να προληφθούν παγκοσμίως. Ο Π.Ο.Υ. εκτιμά ότι 1,4 δισεκατομμύρια ενήλικες ηλικίας 30-79 ετών είχαν υπέρταση το 2024 και μόνο περίπου το 23% την είχε υπό έλεγχο.

Τι θεωρείται υπέρταση;

Η αρτηριακή πίεση μετρά τη δύναμη με την οποία το αίμα πιέζει τα τοιχώματα των αρτηριών καθώς διέρχεται μέσα από αυτές. Μετριέται ως δύο αριθμοί:

Συστολική πίεση: είναι ο μεγαλύτερος αριθμός και αφορά την πίεση όταν η καρδιά χτυπά Διαστολική πίεση: είναι ο μικρότερος αριθμός και αφορά την πίεση όταν η καρδιά αναπαύεται μεταξύ των παλμών

Ο Π.Ο.Υ. ορίζει την υπέρταση ως αρτηριακή πίεση 140/90 mmHg ή υψηλότερη όταν επιβεβαιώνεται σε δύο διαφορετικές ημέρες. Ορισμένες οδηγίες χρησιμοποιούν χαμηλότερα όρια, ειδικά για την έγκαιρη ανίχνευση κινδύνου, επομένως οι άνθρωποι θα πρέπει να ακολουθούν την ερμηνεία των μετρήσεών τους από τον κλινικό γιατρό τους.

Γιατί η υπέρταση ονομάζεται «σιωπηλός δολοφόνος»;

Η υπέρταση ονομάζεται «σιωπηλός δολοφόνος», επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι δεν την αισθάνονται. Ένα άτομο μπορεί να έχει επικίνδυνα αυξημένη αρτηριακή πίεση ενώ αισθάνεται εντελώς φυσιολογικά.

Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η πίεση βλάπτει τις αρτηρίες και αναγκάζει την καρδιά, τον εγκέφαλο, τα νεφρά και τα μάτια να λειτουργούν υπό πίεση. Η ανεπεξέργαστη υπέρταση αυξάνει τον κίνδυνο για:

Καρδιακή προσβολή

Εγκεφαλικό επεισόδιο

Καρδιακή ανεπάρκεια

Νεφρική νόσο

Προβλήματα όρασης

Πρόωρο θάνατο

Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως μόνο όταν η αρτηριακή πίεση είναι πολύ υψηλή ή όταν ήδη αναπτύσσονται επιπλοκές. Προειδοποιητικά σημάδια όπως πόνος στο στήθος, έντονος πονοκέφαλος, δύσπνοια, σύγχυση, αλλαγές στην όραση ή αδυναμία απαιτούν επείγουσα ιατρική φροντίδα.

Ένδειξη υπέρτασης στο πιεσόμετρο Bigstock®

Ποιος είναι πιο πιθανό να αναπτύξει υπέρταση;

Ορισμένοι παράγοντες κινδύνου δεν μπορούν να αλλάξουν, όπως η ηλικία, το οικογενειακό ιστορικό και ορισμένες ιατρικές παθήσεις. Αλλά πολλοί είναι τροποποιήσιμοι.

Ο κίνδυνος υπέρτασης αυξάνεται με:

Υψηλή πρόσληψη αλατιού

Χαμηλή πρόσληψη φρούτων και λαχανικών

Καθιστική ζωή / σωματική αδράνεια

Υπερβολικό βάρος

Κάπνισμα

Υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Χρόνιο στρες

Διαβήτη ή νεφρική νόσο

Κακό ύπνο

Επειδή η πάθηση είναι συχνά σιωπηλή, οι άνθρωποι δεν πρέπει να περιμένουν συμπτώματα πριν ελέγξουν την αρτηριακή τους πίεση.

Πόσο συχνά πρέπει να ελέγχετε την αρτηριακή σας πίεση

Οι ενήλικες θα πρέπει να γνωρίζουν τους συνήθεις αριθμούς της αρτηριακής τους πίεσης, ειδικά εάν έχουν παράγοντες κινδύνου. Τα άτομα που έχουν ήδη διαγνωστεί με υπέρταση μπορεί να χρειάζονται τακτική παρακολούθηση, ανάλογα με το σχέδιο θεραπείας τους.

Για ακριβείς μετρήσεις, καθίστε ήσυχα για λίγα λεπτά, κρατήστε τα πόδια σας επίπεδα στο πάτωμα, στηρίξτε το χέρι σας στο ύψος της καρδιάς και αποφύγετε την καφεΐνη, την άσκηση ή το κάπνισμα λίγο πριν την μέτρηση.

Πρακτικοί τρόποι για τη μείωση του κινδύνου υπέρτασης

Μικρές καθημερινές αλλαγές μπορούν να κάνουν πραγματική διαφορά, ειδικά όταν ξεκινήσουν νωρίς. Χρήσιμες συνήθειες:

Τρώτε περισσότερα λαχανικά, φρούτα, όσπρια και δημητριακά ολικής αλέσεως

Μειώστε το αλάτι και τα πολύ επεξεργασμένα τρόφιμα

Περπατάτε ή κάνετε άλλη μέτρια δραστηριότητα τακτικά

Διατηρήστε ένα υγιές βάρος

Αποφύγετε το κάπνισμα

Περιορίστε το αλκοόλ

Διαχειριστείτε το άγχος και τα προβλήματα ύπνου

Λαμβάνετε τυχόν συνταγογραφούμενα φάρμακα με συνέπεια

Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής είναι ισχυρές, αλλά δεν αντικαθιστούν τη φαρμακευτική αγωγή όταν χρειάζεται. Η θεραπεία λειτουργεί καλύτερα όταν είναι συνεπής και παρακολουθείται.

Συμπέρασμα

Η Παγκόσμια Ημέρα Υπέρτασης 2026 αποτελεί υπενθύμιση ότι η υψηλή αρτηριακή πίεση είναι επικίνδυνη κυρίως επειδή είναι εύκολο να την αγνοήσετε. Μπορεί να μην προκαλεί συμπτώματα αρχικά, αλλά μπορεί σιωπηλά να βλάψει ζωτικά όργανα και να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου και νεφρικής νόσου.

Το πιο σημαντικό βήμα είναι απλό: να γνωρίζετε τους αριθμούς σας. Οι τακτικοί έλεγχοι της αρτηριακής πίεσης, οι πιο υγιεινές καθημερινές συνήθειες και η σωστή θεραπεία μπορούν να αποτρέψουν πολλές από τις επιπλοκές, που δίνουν στην υπέρταση τον χαρακτηρισμό «σιωπηλός δολοφόνος».

Πηγές:

who.int

who.int

cdc.gov

maxhealthcare.in