Οι αρχαιολόγοι ανακαλύπτουν πόλη που μοιάζει με την Ατλαντίδα κρυμμένη κάτω από λίμνη του Κιργιστάν

Υποβρύχιες έρευνες αποκαλύπτουν ένα σημαντικό εμπορικό κόμβο στον Δρόμο του Μεταξιού

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

  • Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τα ερείπια μιας μεσαιωνικής πόλης κάτω από τη λίμνη Issyk
  • Kul στο Κιργιστάν, που λειτουργούσε ως σημαντικός εμπορικός κόμβος στον Δρόμο του Μεταξιού.
  • Η πόλη καταστράφηκε πιθανότατα από ισχυρό σεισμό τον 15ο αιώνα, που προκάλεσε κατολισθήσεις και βύθισε τα κτίρια και το μουσουλμανικό νεκροταφείο κάτω από το νερό.
  • Η αρχαιολογική έρευνα αποκάλυψε δρόμους, δημόσια κτίρια, μύλους σιτηρών και θρησκευτικές εγκαταστάσεις όπως τζαμιά και μεντρεσέ, που αντικατοπτρίζουν τη ζωή και την πίστη της εποχής.
  • Η νεκρόπολη που βρέθηκε έχει τάφους προσανατολισμένους προς την qibla, δείχνοντας την ισλαμική ταφική πρακτική του 13ου και 14ου αιώνα και την θρησκευτική εξέλιξη της περιοχής.
  • Η ανακάλυψη προσφέρει νέα δεδομένα για την ιστορία, το εμπόριο και τη θρησκευτική μετάβαση της περιοχής, η οποία πριν από τον εξισλαμισμό περιελάμβανε Τενγκρισμό, Βουδισμό και Χριστιανισμό.
Τα ερείπια μίας μεσαιωνικής πόλης κάτω από τα νερά της λίμνης Issyk-Kul στο Κιργιστάν, ανακάλυψαν οι αρχαιολόγοι.

Η ανακάλυψη, που περιγράφεται από τη Ρωσική Ακαδημία Επιστημών ως «άνευ προηγουμένου στην Κεντρική Ασία», αποκαλύπτει δρόμους, δημόσια κτίρια και ένα μουσουλμανικό νεκροταφείο, παγωμένο στο χρόνο από έναν ισχυρό σεισμό το 1400.

Αυτό το εύρημα ανοίγει ένα παράθυρο στην καθημερινή ζωή, το εμπόριο και την πίστη των κοινοτήτων που κάποτε ευδοκιμούσαν κατά μήκος του Δρόμου του Μεταξιού.

Το φθινόπωρο του 2025, μια διεθνής ομάδα υποβρύχιων αρχαιολόγων ερεύνησε τέσσερις ζώνες κατά μήκος της βορειοδυτικής όχθης της λίμνης Issyk-Kul, δουλεύοντας σε νερά βάθους από 3 έως 13 πόδια.

Η ομάδα χαρτογράφησε κτίρια, τοίχους και ξύλινα δοκάρια που κατέρρευσαν, κινηματογραφώντας κάθε λεπτομέρεια για μεταγενέστερη ανάλυση στην ξηρά.

Η έρευνα αποκάλυψε ένα περίπλοκο αστικό τοπίο, που περιλαμβάνει κτίρια από τούβλα, τοίχους από τούβλα και απομεινάρια δημόσιων χώρων. Κάθε κατασκευή αφηγείται μια ιστορία της μεσαιωνικής ζωής, από μύλους σιτηρών μέχρι διακοσμητικά τούβλα που υπαινίσσονται τζαμιά ή εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις.

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν μια μυλόπετρα και μεγάλα θεμέλια μύλου σε μια ζώνη έρευνας, υποδηλώνοντας ότι αυτή η περιοχή τροφοδοτούσε μια πυκνοκατοικημένη γειτονιά. Διακοσμητικά τούβλα και κατασκευές από τούβλα δείχνουν δημόσια κτίρια όπου οι κάτοικοι συγκεντρώνονταν για λατρεία, μελέτη ή υγιεινή, πιθανότατα τζαμί, μεντρεσέ ή λουτρό. Η στρατηγική θέση της πόλης κατά μήκος των περιφερειακών εμπορικών οδών που συνδέουν τις κοιλάδες Talas και Chui υποδηλώνει τον ρόλο της ως πολυσύχναστου εμπορικού κόμβου.

Μια νεκρόπολη κάτω από τη λίμνη

Σε μια δεύτερη ζώνη έρευνας, δύτες αποκάλυψαν ένα μεγάλο νεκροταφείο, περίπου 1.000 επί 650 πόδια, με τάφους ευθυγραμμισμένους προς την qibla, αντανακλώντας τις μουσουλμανικές ταφικές πρακτικές του 1200 και του 1300. Τα ανθρώπινα λείψανα που ανακτήθηκαν περιλαμβάνουν άνδρες και γυναίκες, με ταφικούς προσανατολισμούς που υποδηλώνουν την ισλαμική ταυτότητα της πόλης.

Η δράση των κυμάτων απειλεί ήδη τμήματα της νεκρόπολης, εκθέτοντας οστά και τούβλα, καθιστώντας απαραίτητη την άμεση τεκμηρίωση.

Οι αρχαιολόγοι βρήκαν επίσης παλαιότερους τάφους κάτω από μεταγενέστερη κατασκευή, υποδηλώνοντας ότι η πόλη επεκτάθηκε με την πάροδο των αιώνων.

Ιστορικές αναφορές επιβεβαιώνουν ότι η ισχυρή σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή Issyk-Kul κατά τη διάρκεια του 1400 πιθανότατα προκάλεσε κατολισθήσεις και μετατοπίσεις της ακτογραμμής, πνίγοντας τελικά αυτήν την κάποτε ακμάζουσα πόλη.

Πριν από την άνοδο του Ισλάμ, οι κοινότητες γύρω από το Issyk-Kul ασκούσαν τον Τενγκρισμό, τον Βουδισμό και μορφές Χριστιανισμού.

Τα αρχαιολογικά στοιχεία, σε συνδυασμό με ιστορικές μελέτες για τη Χρυσή Ορδή, δείχνουν ότι ο εξισλαμισμός επιταχύνθηκε το 1200 και το 1300, μεταμορφώνοντας θρησκευτικά τοπία και ιδρύοντας τζαμιά, μεντρεσέ και νεκροταφεία. Πολλές τοπικές ομάδες συνδύασαν παλαιότερες πεποιθήσεις με νέες ισλαμικές πρακτικές, δημιουργώντας ένα μίγμα παραδόσεων.

