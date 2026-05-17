Σχοινάς: Πληρωμές 2,3 δισ. ευρώ στους αγρότες το 2026 μέσω ΑΑΔΕ – Το σχόλιο για τον Ακύλα

Ο υπουργός εξέφρασε ανησυχία για το υπερβολικό βάρος που επωμίστηκε η ελληνική συμμετοχή στη Eurovision, τονίζοντας την ανάγκη για πιο ρεαλιστικές προσδοκίες.

Στις αγροτικές επιδοτήσεις, το νέο τρόπο καταβολής τους, στην αλιεία, στα λιπάσματα, στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, στα βιολογικά προϊόντα, αλλά και στη Eurovision, αναφέρθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ: «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα στην οποία κέρδισε το μέτωπο του λαϊκισμού, εκλογές το ’15, αλλά ήταν και η πρώτη χώρα όπου ηττήθηκε ο λαϊκισμός το ’19. Δηλαδή, πολύς κόσμος παρακολουθεί την Ελλάδα ως ένα παράδειγμα εκκρεμούς μεταξύ λαϊκισμού και ορθού λόγου. Και είπα, χτες, στο συνέδριο ότι εμείς οι Έλληνες τουλάχιστον μάθαμε, πάθαμε και μάθαμε».

Για τις αγροτικές πληρωμές, o υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δήλωσε πως: «Υλοποιούμε μια από τις πιο εμβληματικές μεταρρυθμίσεις και τις πιο δύσκολες μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στην Ευρώπη. Γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πια κομμάτι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία πρέπει να πάρει την πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το νέο της ρόλο, αλλά συνεχίζει να πληρώνει ενώ αλλάζει. Ας πούμε ότι αλλάζουμε και πληρώνουμε ή μάλλον αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε. Αυτή η αλλαγή λοιπόν είναι σε εξέλιξη.

Παρουσιάσαμε την Τρίτη ένα αναλυτικό χρονοδιάγραμμα πληρωμών, έτσι ώστε να ξέρουν οι αγρότες τι να περιμένουν. Με το νέο σύστημα που αλλάζει, 1 δισ. θα πληρώσουμε μέχρι τέλη Ιουνίου και 2,3 δισ. μέχρι τέλος του χρόνου.

Αλλάζει ότι θα έχουμε την εξασφάλιση ότι αυτά τα λεφτά, αυτοί οι ευρωπαϊκοί πόροι που είναι περιουσία του ελληνικού λαού, θα πάνε στους πραγματικούς δικαιούχους. Αυτό το παλιό σαθρό σύστημα, το οποίο μπορούσε να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από επιτήδειους, από κυκλώματα, είναι πια παρελθόν».

«Όλες οι αιτήσεις πληρωμών θα βασίζονται σε ελέγχους οι οποίοι θα πιστοποιούν τον πραγματικό δικαιούχο. Δεν θα υπάρχει αυτό το σύστημα. Γράψε αυτά είναι δικά μου”, ότι είναι βάση για να πληρωθεί, θα απεικονίζεται με αντικειμενικές, διαφανείς, γρήγορες διαδικασίες στην ΑΑΔΕ», πρόσθεσε.

Ο κ. Σχοινάς συνέχισε λέγοντας: «Η πρώτη φορά που αυτή η μετάβαση προς την ΑΑΔΕ δεν είναι πια στόχος, αλλά είναι πράξη και όπως κάθε μετάβαση έχει ένα διάστημα υλοποίησης. Ακριβώς εδώ βρισκόμαστε τώρα βρισκόμαστε στο μέσο της μετάβασης. Οι αγρότες λοιπόν πρέπει να έχουν λίγη ακόμα υπομονή: τέλη Ιουνίου, 1 δισ. τέλος του χρόνου 2,3 δισ. Θα πάρουν τα λεφτά τους, θα τα πάρουν οι πραγματικοί δικαιούχοι, αλλά να δώσουν στην ΑΑΔΕ, δηλαδή λίγο αυτό το μικρό περιθώριο για να γίνουν τα πράγματα σωστά.

Τα λιπάσματα είναι ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόβλημα, το οποίο μας ακουμπάει και εμάς και περιμένω με πολύ ενδιαφέρον. Στις 19 Μαΐου ο αρμόδιος Επίτροπος Γεωργίας μου υποσχέθηκε ότι θα παρουσιάσει ένα μεγάλο ευρωπαϊκό σχέδιο για τα λιπάσματα. Το περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον ενδιαφέρον».

Το σχόλιο για την Eurovision

Τέλος, αναφέρθηκε και στη Eurovision, απαντώντας σε σχετική ερώτηση και είπε: «Είδα Eurovision, στεναχωρήθηκα λίγο. Ενοχλήθηκα κιόλας που ολόκληρη η χώρα ακούμπησε σε ένα νέο παιδί τόσο μεγάλο βάρος. Νομίζω ότι δεν ήταν λογικό αυτό που έγινε τις τελευταίες μέρες. Ένα νέο παιδί δεν μπορούμε να το φορτώσουμε με μια εθνική αποστολή να πάει να σκίσει, να το φέρει… Έπρεπε να πάμε πιο χαλαρά και ένιωσα ότι οι τελευταίες μέρες ήταν σαν να παίζαμε όλοι σε ένα παιχνίδι που έπρεπε να κερδίσουμε».