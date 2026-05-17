Τζιτζικώστας σε συνέδριο της ΝΔ: Ο Μητσοτάκης ξαναέβαλε την Ελλάδα σε τροχιά αξιοπιστίας και προόδου

«Η Ελλάδα από το 2019 έκανε άλματα, δεν στάθηκε απλώς όρθια» σημείωσε κατά το χαιρετισμό του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας.

«Ζούμε σε μια εποχή μετάβασης. Μια εποχή όπου αλλάζουν τα πάντα: η οικονομία, η τεχνολογία, η εργασία, η ασφάλεια, ο τρόπος που ζούμε, που μετακινούμαστε, που επικοινωνούμε. Και μέσα σε αυτή τη ρευστότητα, οι πολίτες δεν ζητούν απλώς διαχείριση της καθημερινότητας. Ζητούν πυξίδα. Ζητούν κάποιον να τους πει με ειλικρίνεια, πού πάμε και πώς θα φτάσουμε ασφαλείς στον προορισμό», είπε ο κ. Τζιτζικώστας.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας στο συνέδριο της ΝΔ Νίκος Ραζής

«Έρχομαι από τις Βρυξέλλες. Από το κέντρο μιας Ευρώπης που αλλάζει γρήγορα. Μιας Ευρώπης που ξαναμαθαίνει ότι οι αξίες χρειάζονται ισχύ. Ότι η ειρήνη χρειάζεται άμυνα. Ότι η ανάπτυξη χρειάζεται υποδομές. Ότι η συνοχή χρειάζεται κράτη σοβαρά, αξιόπιστα, παρόντα. Και σας λέω με βεβαιότητα: η Ελλάδα που βλέπω από εκεί δεν μοιάζει καθόλου με την Ελλάδα που αφήσαμε πίσω μας το 2019. Ας είμαστε ειλικρινείς. Η Ελλάδα από το 2019 έκανε άλματα. Δεν στάθηκε απλώς όρθια, αλλά κατάφερε σήμερα να έχει πολύ ισχυρή φωνή και ρόλο στην Ευρώπη», τόνισε και πρόσθεσε:

«Και αυτή η πορεία έχει ηγεσία. Έχει Πρωθυπουργό. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που ανέλαβε μια χώρα πληγωμένη από την κρίση και την έβαλε ξανά σε τροχιά αξιοπιστίας, σταθερότητας και ανόδου».

«Η παράταξη αυτή απέδειξε ιστορικά ότι μπορεί να παίρνει κρίσιμες αποφάσεις. Σήμερα καλείται να κάνει κάτι εξίσου κρίσιμο: να εξελιχθεί. Όχι απορρίπτοντας το παρελθόν της, αλλά με βάση τους αγώνες της, τις αξίες της, τις αρχές της. Την αγάπη για την πατρίδα, την πίστη στις δυνατότητες των Ελλήνων, τον σεβασμό στην ελευθερία του ανθρώπου και τη θεσμική τάξη, στην κοινωνική οικονομία της αγοράς, και τη βαθιά πεποίθηση ότι η ανάπτυξη χωρίς κοινωνική συνοχή δεν αρκεί. Γιατί με αυτό τον τρόπο μόνο η παράταξή μας θα μπορούσε να ισχυροποιήσει, τη σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία», υπογράμμισε.

Ολόκληρη η ομιλία του Απόστολου Τζιτζικώστα

Φίλες και φίλοι,

Υπάρχουν στιγμές στην πορεία ενός τόπου και μιας Παράταξης

που δεν είναι απλώς επετειακές. Είναι στιγμές ευθύνης. Στιγμές που μας καλούν να θυμηθούμε από πού ξεκινήσαμε, όσα μαζί, ενωμένοι, καταφέραμε, αλλά κυρίως όσα έχουμε ακόμη μπροστά μας να πετύχουμε. Και το σημερινό Συνέδριο είναι μια τέτοια στιγμή. Μια στιγμή ενότητας, ευθύνης και προοπτικής.Γιατί στεκόμαστε σήμερα εδώ, όχι μόνο για να τιμήσουμε τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά για να επιβεβαιώσουμε ότι η μεγάλη αυτή Παράταξη παραμένει η δύναμη σταθερότητας, ευθύνης και προοπτικής για την Ελλάδα. Η Παράταξη που στις δύσκολες στιγμές έβαζε πάντα πάνω από όλα την πατρίδα.

Πενήντα χρόνια πριν, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, γεννήθηκε η Νέα Δημοκρατία.Όχι ως μια ακόμη Παράταξη. Αλλά ως μια συνειδητή πράξη εθνικής ευθύνης, που έβαλε την Ελλάδα οριστικά στο δρόμο της δημοκρατίας, της σταθερότητας, της Ευρώπης. Μια πράξη ευθύνης του εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμανλή. Και δεν ήταν ο εύκολος δρόμος. Αλλά ήταν ο σωστός δρόμος.

Εμείς, φίλες και φίλοι, κουβαλάμε στις πλάτες μας αυτή την κληρονομιά. Τη μαχητικότητα του Ευάγγελου Αβέρωφ, τη σύνεση του Γεωργίου Ράλλη, την ορμή του Μιλτιάδη Έβερτ, τη διορατικότητα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, το αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης του Κώστα Καραμανλή, την πατριωτική ευθύνη του Αντώνη Σαμαρά, την παραταξιακή συνείδηση του Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Και ναι. Άλλες εποχές. Άλλες προκλήσεις. Άλλοι άνθρωποι. Αλλά ένα ίδιο νήμα: Η Ελλάδα πρώτα. Δεν είμαστε ένα κόμμα «της συγκυρίας». Είμαστε η παράταξη που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή σε κάθε μεγάλη εθνική επιλογή. Και σήμερα, μισό αιώνα μετά, η ιστορία μπορεί να μην επαναλαμβάνεται, τα ερωτήματα να μην είναι τα ίδια, αλλά είναι σίγουρα το ίδιο καθοριστικά για την πατρίδα μας. Γιατί και σήμερα, ζούμε σε μια εποχή μετάβασης. Μια εποχή όπου αλλάζουν τα πάντα: η οικονομία, η τεχνολογία, η εργασία, η ασφάλεια, ο τρόπος που ζούμε, που μετακινούμαστε, που επικοινωνούμε.

Και μέσα σε αυτή τη ρευστότητα, οι πολίτες δεν ζητούν απλώς διαχείριση της καθημερινότητας. Ζητούν πυξίδα. Ζητούν κάποιον να τους πει με ειλικρίνεια, πού πάμε και πώς θα φτάσουμε ασφαλείς στον προορισμό. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται η ουσία της σημερινής συζήτησης. Έρχομαι από τις Βρυξέλλες. Από το κέντρο μιας Ευρώπης που αλλάζει γρήγορα. Μιας Ευρώπης που ξαναμαθαίνει ότι οι αξίες χρειάζονται ισχύ. Ότι η ειρήνη χρειάζεται άμυνα. Ότι η ανάπτυξη χρειάζεται υποδομές. Ότι η συνοχή χρειάζεται κράτη σοβαρά, αξιόπιστα, παρόντα. Και σας λέω με βεβαιότητα: η Ελλάδα που βλέπω από εκεί δεν μοιάζει καθόλου με την Ελλάδα που αφήσαμε πίσω μας το 2019.

Ας είμαστε ειλικρινείς. Η Ελλάδα από το 2019 έκανε άλματα. Δεν στάθηκε απλώς όρθια, αλλά κατάφερε σήμερα να έχει πολύ ισχυρή φωνή και ρόλο στην Ευρώπη. Και αυτή η πορεία έχει ηγεσία. Έχει Πρωθυπουργό. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που ανέλαβε μια χώρα πληγωμένη από την κρίση και την έβαλε ξανά σε τροχιά αξιοπιστίας, σταθερότητας και ανόδου. Με ανακτημένη αξιοπιστία. Ανοιχτή σε επενδύσεις. Με μικρότερη ανεργία. Με περισσότερα από ποτέ ενεργά εργοτάξια σε όλη τη χώρα. Και με περισσότερα και καλύτερα όπλα σε στεριά, θάλασσα και αέρα. Η Παράταξή μας όμως, έχει μάθει να μην θριαμβολογεί, αλλά να έχει σταθερά το βλέμμα μπροστά, στις προκλήσεις που έρχονται. Και σήμερα, είναι εκείνη η παράταξη στην οποία προσβλέπουν οι πολίτες, για να χαράξει την πορεία της Ελλάδας για τις επόμενες δεκαετίες.

Κυρίες και κύριοι, η Νέα Δημοκρατία είναι μια σύγχρονη παράταξη που δεν φοβάται την αλήθεια. Δεν τη φοβήθηκε ποτέ. «Εθνικόν είναι το αληθές», λέει ο ποιητής.

Και αυτό είναι το δικό μας χρέος: Να λέμε την αλήθεια -παντού και πάντα. Χωρίς να προσποιηθούμε ότι δεν υπήρξαν αστοχίες. Χωρίς να ισχυριστούμε ότι κάθε επιλογή δικαιώθηκε. Χωρίς να αγνοήσουμε εκείνα που πρέπει να διορθωθούν. Γιατί ο κόσμος δεν μας ζητά να του πούμε ότι όλα λύθηκαν. Μας ζητά να του δείξουμε ότι ξέρουμε τι ακόμη πρέπει να λυθεί. Και η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα: Υπάρχει ακρίβεια που πιέζει νοικοκυριά. Υπάρχει στεγαστικό πρόβλημα που δυσκολεύει τους νέους ανθρώπους. Υπάρχουν περιοχές που αισθάνονται μακριά από το κέντρο των αποφάσεων. Υπάρχουν πολίτες που αναγνωρίζουν την πρόοδο, αλλά ζητούν να τη δουν πιο καθαρά στη δική τους ζωή. Και έχουν δίκιο. Σήμερα, υπάρχει μια κοινωνία που δεν μετρά την πρόοδο με δείκτες. Τη μετράει με την καθημερινότητά της. Με το αν βγαίνει ο μήνας. Με το αν ο κόπος της δουλειάς ανταμείβεται. Με το αν μπορεί να βρει σπίτι και να ξεκινήσει μια οικογένεια. Με το αν μπορεί να στείλει το παιδί να σπουδάσει σε άλλη πόλη. Αυτή η κοινωνία δεν ζητά θαύματα. Ζητά δικαιοσύνη, σταθερότητα, προοπτική. Αν δεν ακούσουμε τη φωνή της, ή αν την ακούσουμε μόνο επιλεκτικά, δεν θα μπορέσουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη της και να να μιλήσουμε με ειλικρίνεια για το μέλλον.

Κυρίες και κύριοι. Η αλήθεια είναι ότι η επόμενη περίοδος θα είναι ακόμα πιο απαιτητική από την προηγούμενη, ειδικά σε αυτό το σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον. Γιατί τώρα δεν καλούμαστε μόνο να διαχειριστούμε κρίσεις. Τώρα πρέπει να προλάβουμε τις επόμενες. Να σχεδιάσουμε. Να τολμήσουμε. Να χτίσουμε. Πάνω απ’όλα: Να κρατήσουμε σταθερά το τιμόνι για να μην κινδυνεύσει η Ελλάδα να γυρίσει πίσω. Και η επόμενη μεγάλη αποστολή της παράταξής μας είναι η σύγκλιση. Σύγκλιση με την Ευρώπη στα εισοδήματα. Σύγκλιση στις υποδομές. Σύγκλιση στην ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών. Σύγκλιση στην υγεία, την παιδεία. Σύγκλιση στις ευκαιρίες που έχει ένα παιδί, είτε μεγαλώνει στην Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε σε ένα χωριό της ελληνικής περιφέρειας.

Αυτό σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο: Ότι η Νέα Δημοκρατία καλείται να δώσει τις κρίσιμες απαντήσει όχι μόνο ως κυβέρνηση, αλλά και ως Παράταξη. Ως ένας σύγχρονος πολιτικός φορέας που δεν επαναπαύεται στις επιτυχίες του, δεν εγκλωβίζεται στις βεβαιότητές του, δεν απομακρύνεται από την κοινωνία. Αλλά εξελίσσεται. Με τρόπο πιο λαϊκό - αλλά χωρίς λαϊκισμό. Πιο κοντά στον πολίτη χωρίς όμως πελατειακές σχέσεις. Πιο τολμηρό στην περιφερειακή πολιτική, χωρίς αποκλεισμούς, γιατί η Ελλάδα, φίλες και φίλοι, δεν είναι μόνο η Αθήνα. Γιατί τί σημαίνει σήμερα «σύγχρονη Παράταξη»; Σημαίνει μια Παράταξη που μπορεί να συνδυάζει την οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική συνοχή. Που καταλαβαίνει ότι η ανταγωνιστικότητα δεν έχει νόημα χωρίς δικαιοσύνη. Που επενδύει στην καινοτομία, αλλά δεν αφήνει πίσω τους πιο αδύναμους. Που βλέπει την περιφέρεια όχι ως πρόβλημα, αλλά ως δυνατότητα. Που δίνει λόγο στους νέους, όχι μόνο για το μέλλον, αλλά για το παρόν.

Σε αυτό τον δρόμο είναι σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Σε αυτό τον δρόμο είναι η Ελλάδα. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα τώρα που στην Ευρώπη διαμορφώνονται οι πολιτικές που θα καθορίσουν τις επόμενες δεκαετίες: στις μεταφορές, στις υποδομές, στην ενέργεια, στην οικονομία, στην άμυνα, στην κοινωνική συνοχή. Και η Ευρώπη σήμερα θυμάται. Θυμάται τι σημαίνει σύνορο. Τι σημαίνει άμυνα. Τι σημαίνουν κοινές αξίες και τρόπος ζωής. Θυμάται όλα αυτά που εμείς στη Νέα Δημοκρατί δεν ξεχάσαμε ποτέ. Και η Ελλάδα δεν είναι πια θεατής. Είναι στο τραπέζι των αποφάσεων, με ισχυρό λόγο και ακόμα πιο ισχυρό ρόλο. Και με μια μοναδική ευκαιρία να διαμορφώσει η ίδια το μέλλον της Ευρώπης, Την Ελληνική Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το 2027. Μια ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη.

Φίλες και φίλοι, Η παράταξη αυτή απέδειξε ιστορικά ότι μπορεί να παίρνει κρίσιμες αποφάσεις. Σήμερα καλείται να κάνει κάτι εξίσου κρίσιμο: Να εξελιχθεί. Όχι απορρίπτοντας το παρελθόν της, αλλά με βάση τους αγώνες της, τις αξίες της, τις αρχές της. Την αγάπη για την πατρίδα, την πίστη στις δυνατότητες των Ελλήνων, τον σεβασμό στην ελευθερία του ανθρώπου και τη θεσμική τάξη, στην κοινωνική οικονομία της αγοράς, και τη βαθιά πεποίθηση ότι η ανάπτυξη χωρίς κοινωνική συνοχή δεν αρκεί. Γιατί με αυτό τον τρόπο μόνο η παράταξή μας θα μπορούσε να ισχυροποιήσει, τη σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία.

Φίλες και φίλοι,

Μπροστά μας έχουμε μεγάλες μάχες. Μάχες που δεν είναι μόνο εκλογικές. Είναι μάχες αξιοπιστίας, μάχες αποτελεσματικότητας, μάχες εμπιστοσύνης. Και απέναντί μας θα βρούμε ξανά τον εύκολο λόγο. Την τοξικότητα, Τη διαμαρτυρία χωρίς σχέδιο. Εμείς όμως έχουμε επιλέξει έναν άλλο δρόμο. Τον δύσκολο δρόμο της ευθύνης. Αυτόν τον δρόμο που άνοιξε η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη ημέρα της ίδρυσής της. Αυτόν τον δρόμο που κράτησε στις πιο δύσκολες εποχές. Γιατί η Παράταξη αυτή, παραμένοντας πιστή στις λαϊκές της ρίζες, Γίνεται μια παράταξη πανίσχυρη που κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει. Σε αυτόν τον δρόμο συνεχίζουμε. Όλοι μαζί. Με πίστη στις αρχές και τις αξίες μας. Με σεβασμό στους πολίτες. Με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της Ελλάδας.

Σας ευχαριστώ.