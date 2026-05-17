ΓΓ ΕΛΚ σε συνέδριο της ΝΔ: Ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός που δεν κρύβεται από τα προβλήματα

Η γ.γ του ΕΛΚ Dolors Montserrat στην ομιλία της στο 16ο συνέδριο της ΝΔ αφού αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, υπογράμμισε ότι «η ποιότητα των κυβερνήσεων δεν καθορίζεται από το μέγεθος των κρίσεων αλλά μετριέται από το πώς αυτές ανταποκρίνονται στις κρίσεις» και μίλησε με πολύ θερμά λόγια για τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Από την υπευθυνότητα, τη διαφάνεια και τη δέσμευση που δείχνουν απέναντι στα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων. Αξίες που ενσαρκώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ένας πρωθυπουργός που δεν κρύβεται από τα προβλήματα, ούτε διστάζει μπροστά στον λαϊκισμό. Ένας ηγέτης ευθυγραμμισμένος με τις αξίες του ΕΛΚ. Χάρη σε αυτές τις αξίες, η Ευρώπη ανακάμπτει μετά από χρόνια ύπνου, κάτω από αριστερές πολιτικές που έφεραν μόνο ανεργία, φτώχεια και γεωπολιτική περιθωριοποίηση», είπε.

Η Dolors Montserrat Νίκος Ραζής

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα βασικά θέματα που απασχολούν την Ευρώπη όπως: ανταγωνιστικότητα, μετανάστευση, ασφάλεια, νέοι, εργασία και στέγη.

«Δίνοντας προτεραιότητα στην ανταγωνιστικότητα, μειώνοντας τη γραφειοκρατία, προωθώντας την καινοτομία και ενισχύοντας την ενιαία αγορά.

Σώζοντας τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας από την «βιομηχανική αυτοκτονία» στην οποία τον είχε καταδικάσει η Αριστερά μέσω κλιματικού φανατισμού.

Και αποκτώντας ενεργειακή αυτονομία: ανανεώσιμες πηγές και πυρηνική ενέργεια, για να τερματίσουμε την εξάρτηση από το ρωσικό αέριο. Γιατί αν θέλουμε μια ισχυρή Ευρώπη, ικανή να σταθεί δίπλα στην Κίνα και τις ΗΠΑ, πρέπει να τερματίσουμε την εξάρτηση και να ανταγωνιστούμε ως μία ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, όχι ως 27 κατακερματισμένες αγορές» ανέφερε.

Μιλώντας για το μεταναστευτικό η γ.γ του EPP είπε: «Είστε μία από τις πύλες της Ευρώπης, και υποφέρατε στις ακτές και τα νησιά σας εξαιτίας μιας λαϊκιστικής κυβέρνησης που μετέτρεψε μια μεταναστευτική κρίση σε ανθρωπιστική κρίση. Αλλά το αντιμετωπίσατε. Και σήμερα είστε παράδειγμα για την Ευρώπη. Εμπνεύσατε τη μετάβαση από τα επιδόματα της Αριστεράς και τις μαζικές νομιμοποιήσεις προς ένα Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου και έναν ανθρώπινο και αποτελεσματικό Κανονισμό Επιστροφών».

«Το λέμε ξεκάθαρα: όσοι έρχονται για να ενταχθούν, να σεβαστούν τους κανόνες και τις αξίες και να αναζητήσουν νόμιμα ένα μέλλον, θα είναι ευπρόσδεκτοι. Αλλά όσοι έρχονται για να διαπράξουν εγκλήματα και να εκμεταλλευτούν τις ευρωπαϊκές μας αξίες, θα απελαύνονται. Γιατί αλληλεγγύη χωρίς κανόνες δεν είναι αλληλεγγύη. Είναι χάος», συμπλήρωσε.

Για το ζήτημα της ασφάλειας τόνισε: «Αντικαταστήσαμε τις πολιτικές ανοιχτών συνόρων της Αριστεράς με μεγαλύτερο συντονισμό, μεγαλύτερο έλεγχο και μεγαλύτερη προστασία για τις αστυνομικές μας δυνάμεις και τις δυνάμεις ασφαλείας μας. Γιατί χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχει ελευθερία. Και χωρίς άμυνα δεν μπορεί να υπάρξει κυριαρχία».

«Σήμερα, η Ελλάδα είναι γεωπολιτικό προπύργιο για την ασφάλεια και την άμυνα της Ευρώπης. Και όταν η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της, προστατεύει τα σύνορα ολόκληρης της Ένωσης. Αυτό δεν είναι συμβολική πράξη: είναι πράξη ευθύνης που αξίζει τη στήριξη όλης της ευρωπαϊκής ένωσης» συμπλήρωσε.

«Ο λαϊκισμός και ο εξτρεμισμός είναι παθολογία της δημοκρατίας. Και εμφανίζονται όταν το σύστημα αποτυγχάνει. Η Ευρώπη δεν μπορεί να αποδεχθεί ένα μέλλον, όπου το να κάνεις παιδιά, να αποκτάς δικό σου σπίτι και να χτίζεις το μέλλον σου, γίνεται πολυτέλεια για λίγους. Πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε οι άνθρωποι να ζουν από τη δουλειά τους, να γίνονται ανεξάρτητοι, να δημιουργούν οικογένεια και να νιώθουν ότι το μέλλον υπάρχει για να γίνει πραγματικότητα, όχι άπιαστο όνειρο. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας» ανέφερε η κ. Montserrat.