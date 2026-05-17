Αννίτα Δημητρίου στο συνέδριο της ΝΔ: «Μαζί για Ελλάδα και Κύπρο το 2030»

Τόνισε τον ρόλο Ελλάδας και Κύπρου στον πυρήνα της ευρωπαϊκής ασφάλειας και τη σημασία της σχέσης ΝΔ και Δημοκρατικού Συναγερμού για την προάσπιση του ελληνισμού.

Με αισθήματα αλληλεγγύης και κοινής πορείας μίλησε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού και πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, Αννίτα Δημητρίου, από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι δεν αισθάνθηκε «τυπικά προσκεκλημένη», αλλά «μια από εσάς».

Μεταφέροντας τους «αγωνιστικούς χαιρετισμούς» του Δημοκρατικού Συναγερμού, η Δημητρίου υπενθύμισε την κοινή ιστορική διαδρομή των δύο παρατάξεων, τονίζοντας ότι «κλήθηκαν από την ιστορία να επουλώσουν πληγές και να ανοίξουν δρόμους».

Σαφές μήνυμα απέναντι στο κλίμα διχασμού έστειλε η Κύπρια πολιτικός, η οποία έκανε λόγο για «τοξικότητα και λαϊκισμό που διχάζει και μόνο καταγγέλλει». Η δική τους απάντηση, όπως είπε, είναι «η αλήθεια, η σύνεση και να κρατάς τη χώρα σου όρθια».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η υπεύθυνη πολιτική απαιτεί «δύσκολες αποφάσεις» και την ικανότητα να αντέχει κανείς το πολιτικό κόστος, γιατί «χωρίς ρήξη οι κοινωνίες δεν προχωρούν μπροστά».

Η Αννίτα Δημητρίου

Αναφερόμενη στο Κυπριακό, η Δημητρίου μίλησε για «επικίνδυνη καμπή» στην περιοχή, όπου «υποχωρούν οι αρχές και αμφισβητούνται τα κυριαρχικά δικαιώματα». «Για την Κύπρο αυτό δεν είναι θεωρία — είναι η πραγματικότητά μας», υπογράμμισε, ζητώντας η διεθνής κοινότητα να μην κανονικοποιήσει ποτέ την κατοχή.

Εξέφρασε παράλληλα την υπερηφάνεια της για την αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδας υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τονίζοντας ότι Ελλάδα και Κύπρος οφείλουν να βρίσκονται «στον πυρήνα» της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας, καθώς «η γειτονιά μας είναι η πύλη της Ευρώπης». Κλείνοντας, η Δημητρίου εξήρε τη σημασία της σχέσης ΝΔ και Δημοκρατικού Συναγερμού «για την προάσπιση του ελληνισμού» και ευχήθηκε καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου. «Μαζί για την Ελλάδα και την Κύπρο μας το 2030», ήταν τα λόγια με τα οποία αποχαιρέτισε τους συνέδρους.

Η ομιλία της Αννίτας Δημητρίου

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Πρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας, αγαπητέ Κυριάκο,

Κυρίες και κύριοι Υπουργοί,

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Αγαπητές συναγωνίστριες και συναγωνιστές της Νέας Δημοκρατίας,

Φίλες και φίλοι,

Είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Θα μου επιτρέψετε, μετά από τόσα χρόνια, μάλλον δεκαετίες, που βρίσκομαι ανάμεσα σε οικεία πρόσωπα, να μη νιώθω πλέον τυπική προσκεκλημένη, αλλά μία από εσάς.

Σας μεταφέρω παράλληλα, τους θερμούς χαιρετισμούς των Συναγερμικών από όλη την Κύπρο, την παράταξη που πορεύεται μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, στον ίδιο δρόμο, ιδεών αξιών και ευθύνης.

Η Νέα Δημοκρατία και ο Δημοκρατικός Συναγερμός γεννήθηκαν σε εποχές πληγών, δοκιμασίας, ανασφάλειας. Η Νέα Δημοκρατία, μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, μετά την τραγωδία του πραξικοπήματος, της εισβολής και της κατοχής στην Κύπρο.

Και οι δύο παρατάξεις κλήθηκαν από την Ιστορία να κάνουν κάτι πολύ μεγαλύτερο από το να διεκδικήσουν την εξουσία. Να επουλώσουν πληγές. Να ενώσουν την κοινωνία. Να ενισχύσουν τη δημοκρατία. Να δημιουργήσουν προοπτική θέτοντας τις χώρες στον δρόμο της Ευρώπης, της Δύσης, της ατομικής ελευθερίας και της κοινωνικής συνοχής.

Η κοινή μας αποστολή ήταν πάντοτε να ανοίγουμε δρόμους. Να σπρώχνουμε τις χώρες μας μπροστά. Να πρωταγωνιστούμε, όχι να ακολουθούμε.

Να προτείνουμε, όχι απλώς να φωνασκούμε. Να δημιουργούμε προοπτική εκεί όπου άλλοι αναπαράγουν αδιέξοδα.

Ξέρετε καλά ότι η υπεύθυνη πολιτική σπάνια είναι η πιο βολική πολιτική. Συχνά σημαίνει δύσκολες αποφάσεις. Μεταρρυθμίσεις που δεν είναι πάντα δημοφιλείς τη στιγμή που λαμβάνονται.

Σημαίνει να αντέχεις το πολιτικό κόστος και τη συνακόλουθη φθορά, επειδή γνωρίζεις ότι χωρίς ρήξεις, οι χώρες δεν προχωρούν μπροστά.

Η Ελλάδα το γνωρίζει καλά. Η Κύπρος το γνωρίζει καλά. Ιδιαίτερα σήμερα, σε έναν κόσμο όπου τίποτα πια δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο.

Γιατί γύρω μας δυναμώνει ένα κύμα λαϊκισμού και τοξικότητας που δεν απευθύνεται στη λογική, αλλά στο θυμικό. Δεν θέλει να λύσει προβλήματα, θέλει να κερδίσει εντυπώσεις. Δεν χτίζει, γκρεμίζει. Δεν προτείνει, καταγγέλλει. Δεν ενώνει, διχάζει.

Λέει στους πολίτες ότι υπάρχουν εύκολες λύσεις σε δύσκολα προβλήματα. Ότι οι θεσμοί είναι εχθροί. Ότι η νηφαλιότητα είναι αδυναμία και ότι ο θόρυβος είναι δύναμη.

Αυτό το κύμα κολακεύει τον συχνά δικαιολογημένο θυμό του πολίτη. Δημιουργεί σύγχυση και απελπισία και τρέφει τα πιο ταπεινά ένστικτα.

Για εμάς, δύναμη είναι η αλήθεια. Δύναμη είναι η ψυχραιμία. Δύναμη είναι η σύνεση. Δύναμη είναι να κρατάς τη χώρα σου όρθια όταν οι άλλοι επενδύουν στην αποσταθεροποίηση.

Γι’ αυτό και σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η αξία της υπευθυνότητας πρέπει να ξαναγίνει κεντρική αξία της πολιτικής ζωής.



Κυρίες και κύριοι,

Η περιοχή μας βρίσκεται ξανά σε μια επικίνδυνη καμπή. Από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή βλέπουμε την υποχώρηση της ισχύος των κανόνων, των αρχών.

Βλέπουμε αναθεωρητικές δυνάμεις να αμφισβητούν σύνορα, κυριαρχικά δικαιώματα, διεθνείς συνθήκες, αρχές που αποτέλεσαν θεμέλιο της μεταπολεμικής σταθερότητας.

Για την Κύπρο, αυτό δεν είναι θεωρητική συζήτηση. Είναι η ίδια μας η πραγματικότητα. Είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα που εξακολουθεί να ζει με κατοχικά στρατεύματα στο έδαφός της. Γνωρίζουμε τι σημαίνει παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Γνωρίζουμε τι σημαίνει τετελεσμένα.

Δεν μπορούμε να αφήσουμε ποτέ η διεθνής κοινότητα να κανονικοποιήσει την κατοχή και την παρανομία στην Κύπρο, την επιθετικότητα και την αδιαφορία για το διεθνές δίκαιο στην Ελλάδα.

Και γι’ αυτό οι δύο χώρες μας έχουν σήμερα ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη να είναι σταθερές και αξιόπιστες. Να είναι παρούσες εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις.

Να οργανώνουν την αποτροπή τους και να χτίζουν συμμαχίες.

Να λειτουργούν στην περιοχή ως γέφυρες και ως πυλώνες ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας.

Η Ελλάδα, υπό την ηγεσία σου Πρόεδρε Κυριάκο Μητσοτάκη, κατανόησε εγκαίρως προς τα πού κινείται ο κόσμος. Πλέον αξιοποιεί τη γεωγραφία της ως πλεονέκτημα και διαφαίνεται στον ενισχυμένο ρόλο και λόγο τον οποίο πλέον εμφανώς κατέχει.

Σήμερα η Ελλάδα έχει αναβαθμίσει ουσιαστικά τη στρατηγική της αξία. Στην άμυνα. Στην οικονομία. Στις υποδομές. Στην ενέργεια. Στις διεθνείς συμμαχίες.

Η Αλεξανδρούπολη, η Ρεβυθούσα, οι ενεργειακές διαδρομές προς τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη δείχνουν κάτι πολύ σημαντικό: ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε βασική πύλη εισόδου φυσικού αερίου και ενέργειας για την Ευρώπη.

Και αυτό δημιουργεί ένα πολύτιμο εθνικό κεκτημένο. Έτσι, η φωνή του Ελληνισμού γίνεται ισχυρότερη.

Δεν μπορούμε να μην υπερτονίσουμε τη σημασία τέτοιων μεγάλων στρατηγικών έργων για την ασφάλεια των χωρών μας και της ευρύτερης περιοχής μας. Όπως το Great Sea Interconnector, τη σύνδεση της Κύπρου με την Ελλάδα, της Κύπρου με την Ευρώπη, της Ανατολικής Μεσογείου με το ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα ή τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης. Καθώς η δική μας γειτονιά είναι η πύλη της Ευρώπης, ο χώρος όπου συναντώνται εμπορικές διαδρομές, ενέργεια, ψηφιακές υποδομές, γεωπολιτικές ισορροπίες.

Η Ελλάδα και η Κύπρος οφείλουν να βρίσκονται στον πυρήνα αυτής της νέας αρχιτεκτονικής και να μην αφήσουμε καμία στρατηγική επιλογή που αφορά το μέλλον μας να χαθεί.



Φίλες και φίλοι,

Για να μπορούμε όμως να προβάλουμε τις δυνατότητές μας στο εξωτερικό μέτωπο, πρέπει πρώτα να έχουμε ομόνοια στο εσωτερικό.

Και εδώ αντιμετωπίζουμε ακόμα μια κοινή πρόκληση: την επικράτηση της φθηνής εντύπωσης, της τοξικότητας και του λαϊκισμού ως κυρίαρχων στοιχείων του δημόσιου βίου.

Αυτό το διάστημα, και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, ακούμε πολλά. Κραυγές. Θόρυβο. Εύκολες καταδίκες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ισοπέδωση των θεσμών με τη λογική της συλλογικής ευθύνης.

Αυτό που δεν ακούμε αρκετά είναι μια ψύχραιμη συζήτηση για το αύριο.

Είναι ευκολότερο σίγουρα για κάποιες πολιτικές δυνάμεις να επιλέγουν ως στρατηγική την πόλωση και τη χειραγώγηση του θυμού. Αυτή όμως είναι μια στρατηγική αποσταθεροποίησης.

Εμείς, θεμελιακά, αξιακά, ιδεολογικά, στεκόμαστε απέναντι στην τοξικότητα. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός και η Νέα Δημοκρατία πολιτεύονται με ψυχραιμία, νηφαλιότητα, σύνεση και λογική.

Δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε λάθη ή ότι δεν έχουμε αδυναμίες.

Σημαίνει όμως ότι δεν παίζουμε με τους θεσμούς. Δεν θεωρούμε την αστάθεια ευκαιρία. Σημαίνει ότι δεν βάζουμε τη χώρα σε περιπέτειες. Αυτό είναι το μέτρο της ευθύνης μας.

Ο πολίτης έχει δικαίωμα να θυμώνει. Έχει δικαίωμα να απαιτεί. Έχει δικαίωμα να τιμωρεί. Έχει δικαίωμα να ζητά περισσότερα και καλύτερα. Αλλά έχει και μια μεγάλη δύναμη: να μην επιτρέπει στον θυμό του να γίνει εργαλείο στα χέρια όσων επενδύουν στο χάος.

Γιατί η ασφάλεια, η σταθερότητα, η ανάπτυξη, η ευρωπαϊκή πορεία, η διεθνής αξιοπιστία είναι κατακτήσεις που έγιναν με κοινωνίες που δεν λύγισαν.

Και αυτές τις κατακτήσεις πρέπει να τις υπερασπιστούμε. Δεν πρέπει να υποχωρήσουμε στον εκβιασμό της τοξικότητας.

Χρειαζόμαστε ισχυρές κυβερνήσεις και υπεύθυνες αντιπολιτεύσεις. Χρειαζόμαστε, πάνω απ’ όλα, λειτουργικά Κοινοβούλια.

Που να μπορούν να νομοθετούν, να ελέγχουν, να συναινούν όπου απαιτείται, να συγκρούονται όταν χρειάζεται, αλλά να μην παραλύουν την κοινωνία.



Κυρίες και κύριοι,

Σήμερα, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, θέλω να μεταφέρω ένα καθαρό μήνυμα από την Κύπρο.

Η σχέση του Δημοκρατικού Συναγερμού με τη Νέα Δημοκρατία είναι σχέση ιστορίας, εμπιστοσύνης, κοινών ιδεών και αξιών. Είναι σχέση που πρέπει να συνεχίσουμε να κτίζουμε δημιουργώντας ένα ανάχωμα λογικής και ελπίδας για ολόκληρο τον Ελληνισμό.

Ελλάδα δυνατή σημαίνει Κύπρος πιο ασφαλής.

Κύπρος ασφαλής σημαίνει Ελληνισμός πιο ισχυρός.

Ελλάδα και Κύπρος μαζί σημαίνουν περισσότερη, ασφάλεια, ειρήνη και ευημερία στην Ευρώπη και τη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Αγαπητέ μας Κυριάκο, αγαπητές και αγαπητοί φίλοι της Νέας Δημοκρατίας,

Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας. Να συνεχίσετε με τόλμη, με ενότητα και πίστη στις αξίες σας.

Στις μεγάλες καμπές, οι χώρες κτίζονται από παρατάξεις που δεν φοβούνται την ευθύνη. Αυτό υπήρξε η Νέα Δημοκρατία για την Ελλάδα, αυτό υπήρξε ο Δημοκρατικός Συναγερμός για την Κύπρο και είμαι βέβαιη ότι αυτό ακριβώς θα συνεχίσουν να είναι.

Σας ευχαριστώ.