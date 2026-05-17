Live streaming: Η τρίτη ημέρα του συνεδρίου της ΝΔ - Εν αναμονή της ομιλίας Μητσοτάκη

Ολοκληρώνεται το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τις εργασίες του συνεδρίου θα κλείσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την ομιλία του.

Τόσο στην ομιλία του την Παρασκευή, όσο και στην παρέμβασή του το Σάββατο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε με ξεκάθαρο τρόπο τα διλήμματα των εκλογών και υπογράμμισε ότι η ΝΔ μπορεί να κερδίσει μια τρίτη τετραετία μόνο υπηρετώντας το σύνθημα το είπαμε, το κάναμε.

Χθες εξάλλου ο κ. Μητσοτάκης είπε στην παρέμβασή του: «Το 2027 οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ε.Ε».

Ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς

Πριν από την ομιλία του πρωθυπουργού προβλήθηκαν χαιρετισμοί της προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα και του πρώην προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ.

Κοντογεώργης: «Ισχυρή περιφέρεια και κοινωνική δικαιοσύνη στην πράξη»

Στις προκλήσεις της εποχής, τον αναβαθμισμένο διεθνή ρόλο της Ελλάδας, αλλά και στο μεγάλο στοίχημα της περιφερειακής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, κατά την ομιλία του.

Οι υποψήφιοι για την Πολιτική Επιτροπή

Η προσέλευση είναι αυξημένη και στην τρίτη ημέρα του συνεδρίου, ενώ θα πραγματοποιηθεί και ψηφοφορία για την ανάδειξη Πολιτικής Επιτροπής.

Οι 214 υποψήφιοι για την Πολιτική Επιτροπή είναι οι:

Λίτσα Αγαλοπούλου-Πετράκου, Μανώλης Αγγελάκης, Παναγιώτης Αγγελάκης, Κωνσταντίνα Αδαμοπούλου, Άγγελος Αθανασόπουλος, Βανέσα Αλεξάκη, Γιάννης Αμούτζας, Γιώργος Αναγνωστόπουλος, Πέτρος Ανδριανίδης, Ελένη Αντωνοπούλου, Φανή Αρβανιτίδη, Γεωργία Αυγοπούλου, Βαλερά Αλεξάνδρα, Βασίλης Βαρούχας, Γιάννης Βεζυριανίδης, Βενιζέλου Μαρία -Δέσποινα, Όλγα Βησσαράκη, Βασίλης Βιτανόπουλος, Γιάννης Βοϊδονικόλας, Σταύρος Βουρλούμης, Θωμάς Βράνος, Μιχάλης Βώβος, Βασίλης Γακόπουλος, Ηρακλής Γερογιώκας, Χριστίνα Γεωργάκη, Απόστολος Γεωργάρης, Κατερίνα Γκάγκαλη, Γιώργος Γκατζέπης, Βασίλης Γκατζάρας, Δημήτρης Γκουλής, Χαράλαμπος Γούλας, Ευλαμπία Γούση, Απόστολος Γούτας, Νέστωρ Γρηγορόπουλος, Πώλα Δαμιανού, Άγις Δήγκας, Αβραάμ Δημητριάδης, Μάρθα Διονυσοπούλου, Κώστας Δογάνης, Θανάσης Δρένης, Γιώργος Ελευθερίου, Δημήτρης Ερμή, Ευθυμία Ευθυμιοπούλου, Αντώνης Ζαβερκος, Χρυσόστομος Ζαφειρόπουλος, Ζαχαριά Ιόλη – Θεοδότη, Ευστράτιος Ζαχαριάδης, Ηλίας Θεοδωρακόπουλος, Ευσταθία Θεοδωρή, Γιώργος Θεοδώρου, Γιάννης Θεοφίλης, Αναστάσιος Θωμόπουλος, Χριστόφορος Ιγγλέσης, Αλέξανδρος Ιωσηφίδης, Ευάγγελος Κάββαλος, Μαρία Καζάκου, Νεκτάριος Καλαντζής, Αικατερίνη Κανάκη, Ελισάβετ Καραγεωργίου, Ευφροσύνη Καραγιάννη, Παναγιώτης Καραγκούνης, Αναστασία Καρακούνη, Νάντια Καρακώστα, Αντώνης Καραμπίνας, Γιώργος Καρανάσιος, Παναγιώτης Καρούμπαλος, Θεοπούλα Κασέρη, Βασίλης Κατσαρός, Δημήτρης Κατσιάνος, Σπύρος Καυκόπουλος, Μαριάνθη – Χριστίνα Καφετζή, Κωνσταντίνος Καψάλης, Γιώργος Καψιώχας, Γιάννης Κεχρής, Δημήτρης Κιούσης, Λάμπρος Κοκκάλας, Αλέξανδρος Κόκαλης, Κωνσταντίνα Κόλλια, Πέτρος Κόνιαρης, Κωνσταντίνος Κοπανέλης, Τάσος Κορίλλης, Ευαγγελία Κοσμίδου,Χρήστος Κοσσαράς, Μιχαήλ Κουμεντάκος, Ελένη Ιωάννα Κουμπέτσου, Χρήστος Κουρέτας, Παύλος Κουρής, Γιώργος Κυριάκης, Γιώργος Κυριακούλιας, Ιωάννα Κυρλόγλου, Σωτήρης Κωνσταντινακόπουλος, Γιώργος Κώττης, Αιμίλιος Λάλλας, Μάριος Λαμπρόπουλος, Θεοδόσης Λέκκας, Γιώργος Λέλος, Πολύτιμη Λεονάρδου, Σπύρος Λευτεριώτης, Λιτανιάς Μιχάηλ, Όλγα Μαγγανά, Χρήστος Μαϊμουλιώτης, Νεκταρία Μανίκα-Γιαννουλάκη, Χρήστος Μανώλης, Πέτρος Μαρίνης, Δήμητρα Μαρμαρίνου, Γιάννης Μαχαίρας, Στεφανία Μενεγάκη, Δέσποινα Μεντεσίδου, Μίνα Μεταξίδη - Μελισσουργού, Θεόδωρος Μητράκας, Δημήτρης Μιχαηλίδης, Αλέξανδρος Μίχας, Απόστολος Μπακόλας, Μαρίνος Μπάλος, Μάριος - Ιωάννης Μπάντος, Χρήστος Μπαρδάκας, Μανώλης Μπελιμπασάκης, Κίμων Μπένος, Χρήστος Μπιτουλιώτης, Παναγιώτης Μυλωνάς, Βασίλειος Νέγρης, Χριστίνα Νιάνια, Παναγιώτης Νικολακέας, Βασιλική Νικολακοπούλου - Νούλη, Διομήδης Νταούλας, Λάμπρος Ντέτσικας, Θεόδωρος Ξανθόπουλος, Βιβή Ξένου, Γιάννης Ξιούφης, Γιάννης Ξιφαράς, Εμανουέλα - Μάνια Οικονομάκη, Ευθαλία Ολάσογλου, Θεοδόσιος Ουραηλίδης, Γιάννης Παγώνας, Ηλίας Παλαιοχωρλίδης, Γιάννης Παληγιάννης, Παναγιώτης Παλπανάς, Παναγιώτης – Εμμανουήλ Παναγιωτόπουλος, Αντώνης Παναγόπουλος, Λεωνίδας Πανίτσας, Στέφανος Παπαγεωργίου, Φίλιππος Παπαγεωργίου, Κατερίνα Παπαδοπούλου - Βέρδη, Αλκμήνη Παπανικολάου, Ιορδάνης Παπαντίδης, Λεωνίδας Παππάς, Δανιήλ Παραμυθιώτης, Ανδρούλα Παράσχου, Σάσα Πατεράκη, Χριστίνα Πατρικάκου, Γιώργος Περγαντής, Γιάννης Περλής, Θεόδωρος Πετρούσης, Ρένα Πιερρακάκου, Γιάννης Πολιτόπουλος, Δανάη Προκόβα- Κουρουπάκη, Δημήτρης Ράπτης, Κωνσταντίνος Ράγκος, Μαργαρίτα Ρότσου, Γιώργος Ρούκης, Δημήτρης Σακαρετσάνος, Βασιλική Σακελλαρίου, Μάρθα Σαμαρά, Ευαγγελία Σανιδά, Χρήστος Σαντίκος, Μαρία Σαρηγιαννίδου, Νίκος Σιαδήμας, Μπάμπης Σιάτρας, Νίκος Σιαψάλης, Πάρης Σκιαδόπουλος, Γιώργος Σκλιας, Νίκος Σκορδάλης, Βασίλης Σμπόνιας, Γεωργία Σουρελή, Κλυταιμνήστρα Σπαλιάρα, Νίκος Σπετσιώτης, Αλέξανδρος Σπύρου, Δημοσθένης Σταματάτος, Κωνσταντίνος Στάσης, Αντωνία Σταυρίδου, Χριστίνα Στολάκη, Σπυριδούλα Σχίζα, Κυριάκος Σωτηριάδης, Κατερίνα Τάτση, Μιχαήλ Τζανής, Στέργιος Τζίλιας, Κατερίνα Τούτουζα, Ανδρέας Τρεντζίδης, Γιώργος Τσακούμης, Χρυσόστομος Τσατσούλης, Κώστας Τσαγκλιώτης, Ευθύμιος Τσίγκας, Γιάννης Τσιτουρίδης, Στέλιος Τσομαρίδης, Γεωργία Τσομπανίδου, Κωνσταντίνος Τσουλός, Σωτήρης Τσουλουχάς, Αντώνης Τσουρδαλάκης, Μαρία Τσουρή, Κωνσταντίνος Φιλιόπουλος, Κωνσταντίνος Φιλιππακόπουλος, Σωτήρης Φλίντρας, Εμμανουήλ Φουντουλάκης, Εμμανουήλ Φουρφουλάκης, Κωνσταντίνος Φωτίου, Νικόλαος Χατζηαλέξης, Ανδρέας Χατζηανδρέου, Μαρία Χατζηλιάδου, Γιάννης Χατζηνικολάου, Νίκος Χάψας, Δημήτρης Χριστάκης, Νίκος Χριστόδουλος.

Το πρόγραμμα του 3ης ημέρας του Συνεδρίου της ΝΔ

09:00 – 11:00 Ομιλίες Συνέδρων για τη θεματική ενότητα: «2030: Η Ελλάδα Δυνατή, η Νέα Δημοκρατία Μπροστά»

11:00 Ομιλία Στέλιου Κονταδάκη, Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας

11:10 Προβολή video Χαιρετισμών:

Roberta Metsola, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

11:20 Ομιλία Απόστολου Τζιτζικώστα, Ευρωπαίου Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού

11:30 Ομιλία Dolors Montserrat, Γενική Γραμματέας ΕΡΡ

11:40 Ομιλία Αννίτας Δημητρίου, Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου και Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού

11:50 Αναγνώση Συμπερασμάτων 16ου Τακτικού Συνεδρίου

11:55 Ομιλία Θεόδωρου Ρουσόπουλου, Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης

12:05 Κλείσιμο εργασιών Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη

