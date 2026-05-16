Μήνυμα Μαρινάκη με φράση του Κώστα Καραμανλή – Τι είπε για τον πυρσό της ΝΔ

Μήνυμα για ενότητα με φράση του Κώστα Καραμανλή έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά την ομιλία του στο 16ο συνέδριο της ΝΔ, ενώ σημείωσε ανάμεσα σε άλλα πως «η ιστορία έγραψε πως η Νέα Δημοκρατία ήτνα πάντα στη σωστή πλευρά των εξελίξεων».

Ακολουθούν τα σημαντικότερα από τα λεγόμενά του:

-«Η ΝΔ συνομιλεί με την μεσαία τάξη, με τους νοικοκυραίους. Δεν θέλουν επιδόματα, κοινή λογική, όχι τον παραλογισμό των κομμάτων της αντιπολίτευσης»

-«Δεν μπορούμε να μιλάμε για υποχρεωτική τετραήμερη εργασία»

-«Οι νέοι δεν θέλουν εγκαίνια με μουσαμάδες. Θέλει αυτοί που τον εκπροσωπούν έχουν ένσημα»

-«Χρωστάμε πολλά στη ΝΔ, κι εγώ προσωπικά. Για όσα ζήσαμε στην ΟΝΝΕΔ, στην παράταξη. Είμαστε πολλοί που χρωστάμε, κάποιοι είναι εδώ κάποιο μπορεί να μην είναι. Κάποιοι μπορεί να έχουν τα παράπονά τους. Είναι θεμιτό . Η ΝΔ είναι παράταξη του διαλόγου. Αλλα΄η παράταξη μας έχει μάθει να βάζουμε το εμείς πάνω από το εγώ»

-«Ο Κώστας Καραμανλής είχε πει να περάσουμε τον πυρσό από γενιά σε γενιά. Αλλά ο πυρσός είναι το εμείς και όχι το εγώ. Όλοι εκείνοι που δεν ζήτησαν τίποτα και ήταν πάντα παρόντες. Ο Πυρσός μας έχει μάθει να αγωνιζόμαστε και να βάζουμε στην άκρη τις αντιρρήσεις. Ο πυρσός είναι οι ιδέες μας».

Διαβάστε επίσης