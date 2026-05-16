Χατζηδάκης: Ετοιμάζουμε νέα γενιά μεταρρυθμίσεων για το νοικοκύρεμα της οικονομίας

Μετά από μια ιστορική αναδρομή από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη μέχρι τον Κώστα Καραμανλή, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη και βέβαια τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης τόνισε μιλώντας στο συνέδριο της ΝΔ ότι ο πρωθυπουργός «έχει κάνει την οικονομία παράδειγμα σε όλην την Ευρώπη».

Ακολουθούν τα σημαντικότερα από τα λεγόμενα του κ .Χατζηδάκη:

-«Νέα Δημοκρατία είστε εσείς, είναι η παράταξη που εκφράζει τον πατριωτισμό χι του εμπορίου αλλά τον πατριωτισμό της ευθύνης»

-«Μέτρο, ήθος, σοβαρότητα και υπευθυνότητα υπαγορεύει αυτή η παράταξη που ξεκίνησε πριν από εμάς και θα συνεχιστεί και μετά»

-«Στις επόμενες εκλογές δεν θα διεκδικήσουμε ψήφο ευγνωμοσύνης αλλά ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής για την Ελλάδα»

-«Ετοιμάζουμε νέα γενιά μεταρρυθμίσεων για το νοικοκύρεμα της οικονομίας και τη δίκαια διάχυση του πλούτου. Δεν χαρίζουμε στην Αριστερά το μονοπώλιο της καρδιάς, εμείς είμαστε το μεγάλο λαϊκό κόμμα της χώρας»

-«Χαρίζουμε την τοξικότητα σε όσους δεν έχουν προτάσεις, χαρίζουμε τον λαϊκισμό σε όσους επενδύουν μόνο στο να φύγει αυτή η κυβέρνηση»

-«Η ΝΔ έχει πληρώσει όταν το εγώ μπαίνει μπροστά από το εμείς, Πιστεύω στο εμείς. Πάνω από πείσματα υπάρχουν οι αξίες μας. Υπάρχει η ΝΔ και κυρίως η Ελλάδα, για την Ελλάδα είμαστε εδώ»

