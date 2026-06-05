Τραγωδία στην έρημο Σαχάρα: 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα μετά από βλάβη στο φορτηγό τους

Snapshot Τουλάχιστον 49 άτομα πέθαναν από δίψα στην έρημο Σαχάρα μετά από βλάβη στο φορτηγό που τους μετέφερε στο βόρειο Νίγηρα.

Το φορτηγό ξέφυγε από την προγραμματισμένη διαδρομή και εγκλωβίστηκε πάνω από 80 χιλιόμετρα δυτικά της Ασαμάκα, σε εχθρικό περιβάλλον με ακραίες θερμοκρασίες.

Μόνο δύο επιβάτες επέζησαν διασχίζοντας την έρημο για να ειδοποιήσουν τις αρχές, ενώ τα θύματα θάφτηκαν σε ομαδικούς τάφους από τις σωστικές ομάδες.

Κατά την αποχώρηση των διασωστών, βρέθηκε ακόμη ένα χαλασμένο φορτηγό με πάνω από 60 άτομα αποκλεισμένα για τρεις ημέρες, το οποίο επισκευάστηκε και συνεχίστηκε το ταξίδι τους.

Η τραγωδία αναδεικνύει την ευαλωτότητα των νέων που εμπλέκονται σε μεταναστευτικές και διασυνοριακές δραστηριότητες μέσω επικίνδυνων περιοχών στη Δυτική Αφρική. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα σε ένα απομακρυσμένο μέρος της ερήμου Σαχάρα στο βόρειο Νίγηρα, μετά από βλάβη στο φορτηγό που τους μετέφερε, ανακοίνωσαν οι αρχές. Η ομάδα επέστρεφε από το Μάλι, όπου είχε παρακολουθήσει ένα μουσουλμανικό φεστιβάλ, όταν ξέμεινε από νερό και εγκλωβίστηκε σε απόσταση μεγαλύτερη των 80 χιλιομέτρων δυτικά της Ασαμάκα, ενός σημαντικού σημείου διέλευσης των συνόρων μεταξύ Νίγηρα και Αλγερίας.

«Οι ταξιδιώτες βρέθηκαν παγιδευμένοι στην καρδιά ενός εχθρικού περιβάλλοντος όπου οι ακραίες θερμοκρασίες και η έλλειψη σημείων ανεφοδιασμού καθιστούν την επιβίωση εξαιρετικά δύσκολη», ανέφερε ανακοίνωση του κυβερνήτη της Αγκαντέζ. Μόνο δύο επέζησαν, διασχίζοντας την έρημο προς την Ασαμάκα, όπου ειδοποίησαν τις αρχές.

At least 49 people died of thirst in the Sahara Desert in northern #Niger after their truck broke down while they were returning from a festival in Mali. The group became stranded more than 80km west of Assamaka, the main border crossing with Algeria, and was unable to repair the… pic.twitter.com/DyKcClE5Dr — CGTN Africa (@cgtnafrica) June 5, 2026

Το φορτηγό είχε αναχωρήσει από την πόλη Τελχάντεκ του Μάλι, αλλά ξέφυγε από την προβλεπόμενη διαδρομή του, ανέφερε η ανακοίνωση του κυβερνήτη. Για αρκετές ημέρες, ο οδηγός και οι επιβάτες έκαναν επανειλημμένες προσπάθειες να επισκευάσουν το όχημα, αλλά οι προσπάθειές τους τελικά αποδείχθηκαν ανεπιτυχείς. «Στερημένοι από νερό και ανίκανοι να επισκευάσουν το όχημα παρά τις προσπάθειες του οδηγού, του βοηθού του και των επιβατών, οι ταξιδιώτες βρέθηκαν παγιδευμένοι στην καρδιά ενός εχθρικού περιβάλλοντος», προστίθεται στην ανακοίνωση. «Δεκάδες άψυχα σώματα βρέθηκαν κάτω από το ακίνητο φορτηγό και γύρω από αυτό», ανέφερε.

Τα θύματα θάφτηκαν σε ομαδικούς τάφους από την ομάδα διάσωσης που έστειλαν στην περιοχή οι τοπικές αρχές. Κατά την επιστροφή τους από το σημείο, οι διασώστες ανέφεραν ότι συνάντησαν ένα άλλο χαλασμένο φορτηγό που μετέφερε περισσότερους από 60 ανθρώπους, οι οποίοι είχαν αποκλειστεί για τρεις ημέρες μετά από βλάβη της μπαταρίας.

At least 49 people have died of thirst in a remote part of the Sahara desert in northern Niger after the truck carrying them broke down, authorities said.

The group had been returning from Mali where they had attended a Muslim festival when they ran out of water, stranded more… pic.twitter.com/fLgvvz4G5g — M.M. Dhoore (@dhoorebbc) June 5, 2026

Το φορτηγό είχε ξεκινήσει από την πόλη Χαρούμπα του Μάλι, η οποία απέχει περισσότερα από 300 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τον Νίγηρα, ανέφερε ο κυβερνήτης σε μεταγενέστερη ανακοίνωση. Η ομάδα διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν στρατιώτες από το Νίγηρα, διένειμε νερό στους «εξαντλημένους και ταλαιπωρημένους ταξιδιώτες» και βοήθησε στην επισκευή του οχήματος, επιτρέποντάς τους να συνεχίσουν με ασφάλεια το ταξίδι τους.

Η έρημος του Νίγηρα παραμένει ένας σημαντικός διάδρομος διέλευσης για μετανάστες από όλη τη Δυτική Αφρική που προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη, αψηφώντας επανειλημμένα τους κινδύνους που συνδέονται με το επικίνδυνο ταξίδι. Ο κυβερνήτης δήλωσε ότι η τραγωδία υπογράμμισε την «ευαλωτότητα των νέων που ασχολούνται με μεταναστευτικές και διασυνοριακές οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίοι συχνά αναγκάζονται να περνούν από ασταθείς περιοχές για να επιβιώσουν ή να αναζητήσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης».

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