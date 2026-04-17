Όταν η Σαχάρα «κατάπιε» την Κρήτη – Η μέρα που ο ουρανός έγινε πορτοκαλί από την αφρικανική σκόνη
Όταν η «εισβολή» της Σαχάρας σκέπασε την Κρήτη, σαν σήμερα πριν από 21 χρόνια
Με αφορμή τα νέα επεισόδια αφρικανικής σκόνης που επηρεάζουν την ελληνική επικράτεια, ο έμπειρος μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, επαναφέρει στην επικαιρότητα ένα από τα πλέον ακραία φαινόμενα των τελευταίων δεκαετιών: Την «εισβολή» της Σαχάρας στην Κρήτη, σαν σήμερα, πριν από 21 χρόνια.
Στις 17 Απριλίου 2005, η Κρήτη βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα εξαιρετικά σπάνιο και έντονο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Όπως επισημαίνει ο κ. Κολυδάς, δεν επρόκειτο για μία συνηθισμένη θολούρα στην ατμόσφαιρα, αλλά για πραγματική «εισβολή» από τη Σαχάρα.
Η εικόνα ήταν σχεδόν αποκαλυπτική: Ο ουρανός πήρε πορτοκαλί – καφέ χρώμα, η ορατότητα μειώθηκε δραματικά και η καθημερινότητα διαταράχθηκε έντονα, καθώς παρέλυσε τις μεταφορές και έθεσε εκτός λειτουργίας κρίσιμες υποδομές.
Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:
Το φαινόμενο της αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα θα αρχίσει να υποχωρεί από το Σάββατο, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.