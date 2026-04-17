Όταν η Σαχάρα «κατάπιε» την Κρήτη – Η μέρα που ο ουρανός έγινε πορτοκαλί από την αφρικανική σκόνη

Snapshot Στις 17 Απριλίου 2005, η Κρήτη επλήγη από ένα σπάνιο και έντονο επεισόδιο αφρικανικής σκόνης που προήλθε από τη Σαχάρα.

Ο ουρανός πήρε πορτοκαλί – καφέ απόχρωση, η ορατότητα μειώθηκε σημαντικά και η καθημερινότητα διαταράχθηκε σε μεγάλο βαθμό.

Με αφορμή τα νέα επεισόδια αφρικανικής σκόνης που επηρεάζουν την ελληνική επικράτεια, ο έμπειρος μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, επαναφέρει στην επικαιρότητα ένα από τα πλέον ακραία φαινόμενα των τελευταίων δεκαετιών: Την «εισβολή» της Σαχάρας στην Κρήτη, σαν σήμερα, πριν από 21 χρόνια.

Στις 17 Απριλίου 2005, η Κρήτη βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα εξαιρετικά σπάνιο και έντονο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Όπως επισημαίνει ο κ. Κολυδάς, δεν επρόκειτο για μία συνηθισμένη θολούρα στην ατμόσφαιρα, αλλά για πραγματική «εισβολή» από τη Σαχάρα.

Η εικόνα ήταν σχεδόν αποκαλυπτική: Ο ουρανός πήρε πορτοκαλί – καφέ χρώμα, η ορατότητα μειώθηκε δραματικά και η καθημερινότητα διαταράχθηκε έντονα, καθώς παρέλυσε τις μεταφορές και έθεσε εκτός λειτουργίας κρίσιμες υποδομές.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

ΕΝΑ ΑΚΡΑΙΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΚΟΝΗΣ ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Σαν σήμερα, στις 17 Απριλίου 2005, η Κρήτη βίωσε ένα από τα πιο ακραία επεισόδια αφρικανικής σκόνης που έχουν καταγραφεί στον ελλαδικό χώρο. Δεν επρόκειτο για μια απλή μεταφορά σκόνης, αλλά για μια πραγματική «εισβολή» της Σαχάρας, που… pic.twitter.com/b2mvcYoe4R — Theodoros Kolydas (@KolydasT) April 17, 2026

Το φαινόμενο της αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα θα αρχίσει να υποχωρεί από το Σάββατο, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

