Καιρός: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές - Ανοιξιάτικο σαββατοκύριακο

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Καιρός: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές - Ανοιξιάτικο σαββατοκύριακο

Στιγμιότυπο της Αθήνας από τον Λυκαβηττό, Τετάρτη 15 Απριλίου 2026. Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο κύμα αφρικανικής σκόνης, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για μικρή αλλά αισθητή επιδείνωση. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η συγκέντρωση σκόνης στην ατμόσφαιρα θα αυξηθεί, επηρεάζοντας την ορατότητα και την ποιότητα του αέρα. Το επεισόδιο αφρικανικής σκόνης δεν αναμένεται ιδιαίτερα έντονο, ωστόσο θα έχει διάρκεια, τουλάχιστον έως και την Παρασκευή 17 Απριλίου.

Υπομονή έως την Παρασκευή, καθώς οι βοριάδες που θα ενισχυθούν θα διώξουν την αφρικανική σκόνη, αρχίζοντας από τα βόρεια και σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα.

Οι λασποβροχές θα ταλαιπωρήσουν έως και αύριο, ενώ παρά τους βοριάδες η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, ενώ το σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι ανοιξιάτικος.

Αναλυτικά η πρόγνωση

Σήμερα Πέμπτη 16-04-2026

Αυξημένες νεφώσεις σε όλη τη χώρα. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα εκδηλωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και από το απόγευμα στην Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης στην ανατολική και νότια χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 και βαθμιαία έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 21 με 22 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά και τη βόρεια Κρήτη τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση Παρασκευή 17-04-2026

Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα πρόσκαιρα στην Κρήτη θα ενταθούν και πιθανώς κατά τόπους να είναι έντονα.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στην Πελοπόννησο και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης στην ανατολική και τη νότια χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 22 με 24 βαθμούς, στο Αιγαίο και την Κρήτη τους 18 με 20 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση Σάββατο 18-04-2026

Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές, τις πρώτες πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία όμως στα βόρεια και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Πρόγνωση Κυριακή 19-04-2026

Σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Διαβάστε επίσης

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Μυλωνάκης: Κρίσιμες οι επόμενες μέρες για την υγεία του - Τα θετικά μηνύματα

06:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεσμική φυγή προς τα εμπρός η στρατηγική Μητσοτάκη στη σημερινή συζήτηση στη Βουλή

06:02ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Γνώριμος των Αρχών ο 26χρονος αρσιβαρίστας που έβγαλε τη Μυρτώ ημιλιπόθυμη από το ξενοδοχείο - Τον «καίνε» πολλές καταγγελίες

06:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές - Ανοιξιάτικο σαββατοκύριακο

05:49ΚΟΣΜΟΣ

Live blog: Ζωντανή αλλά εύθραυστη η εκεχειρία - Νέες συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν την επόμενη εβδομάδα

05:36ΚΟΣΜΟΣ

Ξενοδοχείο - ορόσημο στο Ντουμπάι σε 18μηνη «ανακαίνιση»

05:21ΚΟΣΜΟΣ

Πώς «εξαφανίζονται» στη θάλασσα ρωσικά και ιρανικά πλοία για να αποφύγουν κυρώσεις και αποκλεισμούς

05:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Υποβάλλονται αυτόματα σήμερα - Πώς θα πάρετε έκπτωση 45%

04:45ΚΟΣΜΟΣ

Σε σοβαρή κατάσταση η φυλακισμένη Ιρανή νομπελίστρια Ναργκίς Μοχαμαντί

04:28ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία δημοσίευσε λίστα εργοστασίων της Ευρώπης όπου κατασκευάζονται drones για την Ουκρανία

04:01LIFESTYLE

Val Kilmer εκδοχή ΑΙ: Πρώτη ματιά στο τρέιλερ - «Μην φοβάστε τους νεκρούς και μην φοβάστε εμένα»

03:42ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: 10 πλοία έχουν επιστρέψει στο Ιράν από την έναρξη του ναυτικού αποκλεισμού

03:22ΚΟΣΜΟΣ

Στρατηγός σύμβουλος του Χαμενεΐ απειλεί να βυθίσει αμερικανικά πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ

03:02ΚΟΣΜΟΣ

Χωρίς απόφαση το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ για εκεχειρία στον Λίβανο

02:41ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που διευθυντής σχολείου προσπαθεί να αφοπλίσει πρώην μαθητή του και δέχεται πυροβολισμό

02:14ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Μεγάλη φωτιά και εκρήξεις σε ένα από τα δύο τελευταία διυλιστήρια πετρελαίου

02:09ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ – Μπανταλόνα: Το ξέφρενο πάρτι στο φινάλε κι η μεγάλη χαρά του Μάκη Αγγελόπουλου (βίντεο)

01:59ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στην Καλιφόρνια: Μεγάλο κομμάτι πάγου έπεσε σε σπίτι και προσγειώθηκε στον καναπέ

01:42WHAT THE FACT

Στίβεν Χόκινγκ: «Οι ήσυχοι και σιωπηλοί άνθρωποι έχουν το πιο δυνατό και εκφραστικό μυαλό»

01:18ΚΟΣΜΟΣ

Καρχαρίας ακρωτηρίασε νεόνυμφο στον μήνα του μέλιτος στις Μαλδίβες: Δίνει μάχη για τη ζωή του

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Το θρυλικό «Ναυάγιο» της Ζακύνθου που συνδέεται με τον πατέρα της Μυρτούς

09:12LIFESTYLE

Άγριος ξυλοδαρμός γνωστού Έλληνα παρουσιαστή σε κλαμπ της Νάξου τις ημέρες του Πάσχα

17:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - «Super El Nino»: Το φαινόμενο που τρομάζει τους μετεωρολόγους για το καλοκαίρι

00:08ΚΟΣΜΟΣ

Μπίτα Χεμάτι: Το Ιράν θα απαγχονίσει την πρώτη γυναίκα διαδηλώτρια μαζί με τον σύζυγό της

01:00LIFESTYLE

Παύλος Ντε Γκρες - Μαρί Σαντάλ: Δεν γιόρτασε Πάσχα η οικογένεια - Το ατύχημα του γιου τους Οδυσσέα

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά -σοβαρή καταγγελία κατά του 26χρονου αρσιβαρίστα: «Πριν τη Μυρτώ το έκανε και σε μένα, μου έριξε το χάπι του βιασμού» - Την Παρασκευή η κηδεία της 19χρονης

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε ολοκληρώνεται η προθεσμία για την έκδοσή τους

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τα ρίχνει όλα στη Μυρτώ ο 23χρονος: «Εκείνη ήθελε ναρκωτικά, εκείνη έκλεισε δωμάτιο» - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Εταιρείες αναγκάζουν εργάτες να βιντεοσκοπούν πώς δουλεύουν για να εκπαιδεύσουν ρομπότ μέσω AI

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τον 23χρονο «δείχνει» ως υπαίτιο για τον θάνατο της 19χρονης ο σύντροφός της: «Ήρθε για 3 μέρες και η Μυρτώ καταλήγει νεκρή»

06:02ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Γνώριμος των Αρχών ο 26χρονος αρσιβαρίστας που έβγαλε τη Μυρτώ ημιλιπόθυμη από το ξενοδοχείο - Τον «καίνε» πολλές καταγγελίες

00:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Στο τέλος… πέρασε η Μπάγερν Μονάχου, στους «4» κι η Άρσεναλ

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρίστρια καταγγέλλει για απάτη γιο πασίγνωστης τραγουδίστριας – Πώς βρέθηκε με χρέη εκατομμυρίων

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Blacksword Barracuda: Τα υποβρύχια που προτείνει η Γαλλία στην Ελλάδα

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Μαθητής πήγαινε κάθε μέρα επί έξι χρόνια στο σχολείο με καΐκι - Κατάφερε και κέρδισε υποτροφία

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Η Κνωσός του 1.700 π.Χ. «ζωντανεύει» με βίντεο AI - Ένα ταξίδι 3.700 χρόνια πίσω

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Η 8χρονη Ζέτα από το Ρέθυμνο μας μαθαίνει την αληθινή αποδοχή

21:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρίζα Κωχ: «Είμαι καθηλωμένη στο κρεβάτι» - Η φωτογραφία από το νοσοκομείο

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Χειρουργός Μυλωνάκη:  «Δύσκολες οι πρώτες μέρες, μετά από δέκα μέρες αγωνίας θα έχουμε εικόνα»

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μυστηριώδη βαρέλια περικυκλωμένα από παράξενους λευκούς δακτυλίους στον πυθμένα του ωκεανού

