Τραγωδία στο Τενεσί: Μωρό 7 μηνών πέθανε από τη ζέστη μέσα σε αυτοκίνητο

Ένα 7μηνο μωρό πέθανε αφού το άφησαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο στο Τενεσί, ανακοίνωσαν οι αρχές, εικάζοντας ότι βρισκόταν εκεί για ώρες με σβησμένη τη μηχανή και τα παράθυρα κλειστά.

Η θερμοκρασία έφτασε τους 27 βαθμούς την Τετάρτη στο Μοντερέι.

«Πρόκειται για μια καταστροφική τραγωδία», δήλωσε ο σερίφης Έντι Φάρις.

«Καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο και ελέγχετε πάντα τα οχήματά σας», πρόσθεσε ο Φάρις. «Ένας απλός έλεγχος μπορεί να σώσει τη ζωή ενός παιδιού». Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ανέφερε το γραφείο του σερίφη.

Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος παιδιού μέσα σε αυτοκίνητο φέτος στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον εθνικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό KidsAndCars.org.

Τουλάχιστον 1.172 παιδιά στις ΗΠΑ έχουν πεθάνει από τη ζέστη μέσα σε αυτοκίνητα από το 1990, ανέφερε ο οργανισμός.