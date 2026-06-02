Σοβαρό τροχαίο στα Ιωάννινα: 21χρονος οδηγός έπεσε στον γκρεμό

Τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το πρωί της Τρίτης (2/6) στο χωριό Λιγκιάδες Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epirus-tv, στο σημείο έσπευσε η Π.Υ που απεγκλώβισε τον 21χρονο οδηγό, με τη χρήση διασωστικής σειράς και με φορείο μεταφέρθηκε στο οδόστρωμα όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β προκειμένου να διακομιστεί στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες ο νεαρός δεν φέρει τραύματα που να απειλούν τη ζωή του.

Τα ακριβή αίτια του συμβάντος ερευνώνται από το τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων.

Πηγή: epirus-tv

