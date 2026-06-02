Έβερεστ: Η πιο ψηλή κατασκήνωση του κόσμου έχει μετατραπεί σε απέραντο σκουπιδότοπο

Snapshot Το Camp IV στο Έβερεστ έχει γεμίσει με εγκαταλελειμμένες σκηνές, φιάλες οξυγόνου και ανθρώπινα περιττώματα, μετατρέποντας την υψηλότερη κατασκήνωση σε σκουπιδότοπο.

Τον Μάιο 2024, 274 ορειβάτες ανέβηκαν στο Έβερεστ σε μία μόνο ημέρα, αριθμός ρεκόρ που επιδεινώνει το πρόβλημα των απορριμμάτων και τον υπερσυνωστισμό.

Ο καθαρισμός της υψηλής ζώνης είναι δύσκολος και επικίνδυνος λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών και των χαμηλών επιπέδων οξυγόνου.

Το 2024, ομάδα Σέρπα και Νεπαλέζων στρατιωτών απομάκρυνε 11 τόνους απορριμμάτων και ανέσυρε τέσσερις σορούς από το βουνό.

Από τον Σεπτέμβριο του 2025, το κόστος άδειας ανάβασης στο Έβερεστ αυξάνεται σε 15.000 δολάρια, στην πρώτη αύξηση μετά από σχεδόν δέκα χρόνια. Snapshot powered by AI

Η πιο ψηλή κατασκήνωση του Έβερεστ έχει μετατραπεί σε χώρο απορριμμάτων, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που δείχνει εγκαταλελειμμένες σκηνές, άδειες φιάλες οξυγόνου και ανθρώπινα περιττώματα διάσπαρτα στο χιόνι.

Πλάνα που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν το Camp IV, την υψηλότερη κατασκήνωση στη Γη, γεμάτο με σκουπίδια που άφησαν πίσω τους ομάδες ορειβατών. Δεκάδες φθαρμένες κίτρινες σκηνές παραμένουν εκτεθειμένες στους ισχυρούς ανέμους.

Το Camp IV βρίσκεται στο South Col, ανάμεσα στο Έβερεστ και το Λότσε, το υψηλότερο και το τέταρτο υψηλότερο βουνό στον κόσμο αντίστοιχα. Σε υψόμετρο 26.000 ποδιών αποτελεί το τελευταίο σημείο ξεκούρασης πριν από την τελική προσπάθεια των ορειβατών μέσα από τη «Ζώνη Θανάτου» προς την κορυφή των 29.032 ποδιών.

This is Camp IV on Mt Everest (~7,900 m), the highest campsite on Earth and the final stop before the summit.



What should be one of the most extraordinary places on the planet has, in many ways, become one of the ugliest faces of Everest's commercialisation. Abandoned tents,… pic.twitter.com/0Th04sCa5J — Everest Today (@EverestToday) June 1, 2026

«Αυτό που θα έπρεπε να είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά μέρη του πλανήτη έχει, από πολλές απόψεις, εξελιχθεί σε μία από τις πιο άσχημες όψεις της εμπορευματοποίησης του Έβερεστ», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X το Everest Today, λογαριασμός αφιερωμένος στην ορειβασία στο βουνό.

«Εγκαταλελειμμένες σκηνές, άδειες φιάλες οξυγόνου, κονσέρβες τροφίμων, σκισμένος εξοπλισμός και άλλα απορρίμματα είναι διάσπαρτα στο South Col, μετατρέποντας την υψηλότερη κατασκήνωση του κόσμου σε νεκροταφείο ορειβατικού εξοπλισμού. Το βουνό αξίζει κάτι καλύτερο».

Τον Μάιο, αριθμός ρεκόρ 274 ανθρώπων ανέβηκε στο Έβερεστ μέσω Νεπάλ μέσα σε μία μόνο ημέρα, με τη μεγάλη προσέλευση να επιδεινώνει το πρόβλημα των απορριμμάτων.

Παρά τις προσπάθειες καθαρισμού που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, το μεγάλο υψόμετρο και οι ακραίες καιρικές συνθήκες καθιστούν το έργο ιδιαίτερα επικίνδυνο. Ο καιρός μπορεί να αλλάξει αιφνιδίως, μετατρέποντας τις συνθήκες σε χιονοθύελλα, ενώ τα επίπεδα οξυγόνου φτάνουν μόλις στο ένα τρίτο του φυσιολογικού.

Ρεκόρ ορειβατών τον Μάιο

Χιλιάδες ορειβάτες έχουν φτάσει στην κορυφή από το 1953, όταν ο Έντμουντ Χίλαρι και ο Τένζινγκ Νοργκέι κατέγραψαν την πρώτη επιτυχημένη ανάβαση.

Το νέο ρεκόρ των 274 ορειβατών που έφτασαν στην κορυφή στις 20 Μαΐου ξεπέρασε εκείνο του 2019, όταν 223 άτομα είχαν ανέβει από τη νότια πλευρά του Νεπάλ.

Πλάνα από drone κατέγραψαν εκατοντάδες ορειβάτες να σχηματίζουν ουρές, επιχειρώντας να εκμεταλλευτούν τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, γεγονός που επαναφέρει τη συζήτηση για την έντονη εμπορευματοποίηση του Έβερεστ.

Σχεδόν 500 ξένοι ορειβάτες έλαβαν φέτος άδεια ανάβασης, αριθμός που επίσης αποτελεί ρεκόρ, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για υπερσυνωστισμό και αυξημένους κινδύνους.

Οι περισσότεροι βασίζονται σε συμπληρωματικό οξυγόνο για να κινηθούν στη «Ζώνη Θανάτου», σε υψόμετρο άνω των 26.247 ποδιών. Ωστόσο, οι ειδικοί συνιστούν να μην παραμένει κανείς στην περιοχή αυτή για περισσότερο από 20 ώρες.

Το 2024, ομάδα Σέρπα και Νεπαλέζων στρατιωτών απομάκρυνε 11 τόνους απορριμμάτων και ανέσυρε τέσσερις σορούς από το βουνό. Η αποστολή ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς χρειάστηκαν δύο ημέρες για την ανάκτηση μίας σορού που ήταν πλήρως καλυμμένη από πάγο.

«Τα σκουπίδια που είχαν μείνει εκεί ήταν κυρίως παλιές σκηνές, ορισμένες συσκευασίες τροφίμων και φυσίγγια αερίου, φιάλες οξυγόνου, σάκοι σκηνών και σχοινιά που χρησιμοποιούνται για την αναρρίχηση και τη στερέωση των σκηνών», δήλωσε ο Ανγκ Μπάμπου Σέρπα, επικεφαλής της ομάδας καθαρισμού.

Ορισμένα από τα ευρήματα χρονολογούνται έως και 69 χρόνια πίσω.

Το εντυπωσιακό κόστος για την άδεια ανάβασης

Από τον Σεπτέμβριο του 2025, το κόστος άδειας ανάβασης ανέρχεται σε 15.000 δολάρια, από 11.000 που ίσχυε για χρόνια, στην πρώτη αύξηση μετά από σχεδόν μία δεκαετία.

Οι ειδικοί ασκούν συχνά κριτική στο Νεπάλ για τον μεγάλο αριθμό αδειών που εκδίδει, καθώς αυτό οδηγεί σε επικίνδυνο συνωστισμό κοντά στην κορυφή, όπου τα επίπεδα οξυγόνου είναι εξαιρετικά χαμηλά.

Οι διοργανωτές αποστολών αναγνωρίζουν τους κινδύνους, υποστηρίζουν ωστόσο ότι μπορούν να περιοριστούν.

«Αν οι ομάδες διαθέτουν αρκετό οξυγόνο, δεν αποτελεί μεγάλο πρόβλημα», δήλωσε στο Reuters ο Λούκας Φούρτενμπαχ της αυστριακής Furtenbach Adventures.

«Έχουμε βουνά στις Άλπεις, όπως το Τσούγκσπιτσε, όπου φτάνουν στην κορυφή 4.000 άνθρωποι ημερησίως. Επομένως, οι 274 δεν είναι μεγάλος αριθμός, αν ληφθεί υπόψη ότι αυτό το βουνό είναι δέκα φορές μεγαλύτερο».

Διαβάστε επίσης