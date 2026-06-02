Μαρινάκης: «Οφείλει να δώσει απαντήσεις ο Τσίπρας - Έρμαιο μιας παρέας μαθητευόμενων μάγων η χώρα»

«Όσο και να προσπαθεί να επανέλθει για να δοξαστεί κρυπτόμενος, οφείλει να δώσει απαντήσεις σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες»

Μιχάλης Παπαδάκος

  • Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα για παραπλάνηση της κοινής γνώμης μέσω του δημοψηφίσματος που οδήγησε σε πολιτική κωλοτούμπα.
  • Το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ «Στο χιλιοστό» αποκαλύπτει πτυχές της περιόδου διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της επιβολής σκληρού μνημονίου.
  • Ο Μαρινάκης υποστηρίζει ότι η Ελλάδα σώθηκε από την παραμονή στην Ευρώπη χάρη σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
  • Ο Αλέξης Τσίπρας αρνήθηκε να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ και δεν έχει ζητήσει συγγνώμη για τις ενέργειές του.
  • Ο Μαρινάκης ζητά από τον Τσίπρα να δώσει απαντήσεις και προειδοποιεί να μην επαναληφθούν οι «μαύρες ημέρες» της χώρας.
Ο Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ «Στο χιλιοστό», το οποίο φωτίζει πτυχές της περιόδου διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, και συγκεκριμένα της εποχής της επιβολής του σκληρού μνημονίου.

Όπως τονίζει σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «οι αποκαλύψεις από το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ "Στο χιλιοστό" συνεχίζονται και συγκλονίζουν ακόμη και όλους όσοι έζησαν από πρώτο χέρι εκείνη την περίοδο. Αυτά που μαθαίνουμε έρχονται να επιβεβαιώσουν όλα όσα είδαμε να συμβαίνουν σε βάρος της χώρας και των πολιτών από μια "παρέα" μαθητευόμενων μάγων.

Η παραπλάνηση της ελληνικής κοινής γνώμης με το δημοψήφισμα, που επελέγη ως λύση στο επικοινωνιακό αδιέξοδο του Αλέξη Τσίπρα και το αποτέλεσμα του οποίου οδήγησε στη μεγάλη κωλοτούμπα, δείχνει ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν δίστασε να παίξει στα ζάρια έναν ολόκληρο λαό, εμφανίζοντας ακόμη και ένα ψευδεπίγραφο ερώτημα που οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια τη χώρα εκτός ευρώ και εκτός Ευρώπης. Και αν δεν ήταν οι τότε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, η Ελλάδα σήμερα δεν θα ήταν στην Ευρώπη.

Ο Αλέξης Τσίπρας αρνήθηκε να μιλήσει στο ντοκιμαντέρ και - το κυριότερο - ακόμα και σήμερα δεν έχει ψελλίσει ούτε μια "συγγνώμη".

Όσο και να προσπαθεί να επανέλθει για να δοξαστεί κρυπτόμενος, οφείλει να δώσει απαντήσεις σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.

Τίποτα δεν πρόκειται να ξεχαστεί. Πρωτίστως, όμως, οφείλουμε να μην επιτρέψουμε η χώρα να επιστρέψει σε εκείνες τις μαύρες ημέρες.

