Τι σνακ επιλέγουν οι διαιτολόγοι για την υπέρταση - Τι λένε για κρεατίνη και πνευματική διαύγεια
Μικρές καθημερινές επιλογές διατροφής μπορούν να υποστηρίξουν την υγεία της καρδιάς και του εγκεφάλου περισσότερο απ’ όσο φαντάζεστε.

Για την αρτηριακή πίεση, οι διαιτολόγοι συχνά επιλέγουν σνακ που συνδυάζουν κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο, φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και υγιή λίπη. Για πνευματική διαύγεια, η κρεατίνη τραβάει την προσοχή, αλλά τα στοιχεία δεν είναι ακόμα σαφή.

Ο πρακτικός στόχος δεν είναι να κυνηγάτε τις «υπερτροφές». Είναι να επιλέγετε σνακ και συμπληρώματα που ταιριάζουν σε μια ισορροπημένη ρουτίνα και δεν λειτουργούν ενάντια στους στόχους υγείας σας.

Τα σνακ που επιλέγουν οι διαιτολόγοι για καλύτερη αρτηριακή πίεση

Ένα φιλικό προς την αρτηριακή πίεση σνακ θα πρέπει να κάνει περισσότερα από το να γεμίζει απλώς το… κενό στο στομάχι μεταξύ των κυρίων γευμάτων. Οι καλύτερες επιλογές βοηθούν στην μείωση της υπερβολικής πρόσληψης νατρίου, υποστηρίζουν την κορεσμό και παρέχουν θρεπτικά συστατικά που συνδέονται με μια πιο υγιή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

ΣνακΓιατί βοηθάει με την αρτηριακή πίεσηΠώς να το βελτιώσετε
Τυρί cottage χαμηλής περιεκτικότητας σε νάτριο με πορτοκάλι και φιστίκια ΑιγίνηςΠαρέχει πρωτεΐνη, ασβέστιο, κάλιο και υγιή λίπηΕπιλέξτε τυρί cottage χαμηλής περιεκτικότητας σε νάτριο και ανάλατα φιστίκια Αιγίνης
«Παγωτό» μπανάνας με σπόρους chiaΟι μπανάνες παρέχουν κάλιο και μαγνήσιο, ενώ οι σπόροι chia προσθέτουν φυτικές ίνεςΑνακατέψτε κατεψυγμένη μπανάνα με μουλιασμένους σπόρους chia. Μην βάλετε ζάχαρη
Ποπ κορν στον αέραΈνα σνακ ολικής αλέσεως με φυτικές ίνες και όγκοΔιατηρήστε το χαμηλό σε αλάτι. Δώστε γεύση με αποξηραμένα βότανα και λίγο ελαιόλαδο ή με λίγη κανέλα
Γιαούρτι με μούρα και καρύδιαΠροσθέτει πρωτεΐνη, ασβέστιο, αντιοξειδωτικά και υγιή λίπηΧρησιμοποιήστε στραγγιστό γιαούρτι και προσθέστε φρούτα αντί για ζαχαρούχες προσθήκες

Αυτά τα σνακ λειτουργούν επειδή ακολουθούν την ίδια λογική με τα υγιεινά για την καρδιά διατροφικά πρότυπα: περισσότερα φρούτα, λαχανικά, ξηροί καρποί, σπόροι, δημητριακά ολικής αλέσεως, γαλακτοκομικά χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά και λιγότερο νάτριο, ζάχαρη και κορεσμένα λιπαρά.

Προσοχή:

Ένα σνακ μπορεί να φαίνεται υγιεινό, αλλά να έχει υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο (αλάτι). Αυτό είναι συνηθισμένο με τους αλατισμένους ξηρούς καρπούς, τα συσκευασμένα ποπ κορν, τα κράκερ, τα σνακ τύπου deli και ορισμένες μπάρες πρωτεΐνης.

Είναι σώφρον να ελέγχετε πάντα τις ετικέτες για νάτριο και προστιθέμενη ζάχαρη. Εάν έχετε υπέρταση, νεφρική ή καρδιακή νόσο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ακολουθείτε τα όρια πρόσληψης νατρίου, τα οποία συνιστά ο γιατρός σας.

κρεατινη σνακ

Τι γίνεται με την κρεατίνη για πνευματική διαύγεια;

Η κρεατίνη είναι περισσότερο γνωστή για την υποστήριξη της μυϊκής απόδοσης, αλλά παίζει επίσης ρόλο στην κυτταρική ενέργεια. Επειδή ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί πολλή ενέργεια, οι ερευνητές μελετούν εάν η κρεατίνη μπορεί να βοηθήσει στην εστίαση, την μνήμη και την πνευματική κόπωση.

Κάποια υποσχόμενα ερευνητικά ευρήματα συνδέονται με καταστάσεις, όπου ο εγκέφαλος βρίσκεται υπό πίεση, όπως η στέρηση ύπνου και η έντονη πνευματική κόπωση. Ωστόσο, τα στοιχεία για τακτική χρήση σε υγιείς, ξεκούραστους ενήλικες εξακολουθούν να είναι ανάμεικτα. Ως εκ τούτου η κρεατίνη δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως εγγυημένη λύση για την λεγόμενη «ομίχλη εγκεφάλου».

Για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες, η μονοϋδρική κρεατίνη είναι η μορφή που μελετάται συχνότερα. Οι συνήθεις συμπληρωματικές δόσεις είναι περίπου 3-5 γραμμάρια την ημέρα, αν και υψηλότερες βραχυπρόθεσμες δόσεις έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί σε έρευνες. Άτομα με νεφρική νόσο, σύνθετες ιατρικές παθήσεις, εγκυμοσύνη, θηλάζουσες ή όσοι παίρνουν πολλαπλά φάρμακα θα πρέπει να συμβουλευτούν τον γιατρό τους πριν τη χρησιμοποιήσουν.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιο είναι το βασικό λάθος με τα σνακ όσον αφορά την αρτηριακή πίεση;

Το μεγαλύτερο λάθος είναι η επιλογή σνακ που φαίνονται υγιεινά, αλλά έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο (αλάτι), όπως αλατισμένοι ξηροί καρποί, ποπ κορν με έξτρα γεύσεις, κράκερ, σνακ με επεξεργασμένο τυρί ή συσκευασμένα πρωτεϊνούχα τρόφιμα. Για την αρτηριακή πίεση, η ετικέτα έχει την ίδια σημασία με την κατηγορία τροφίμων.

Πρέπει τα άτομα με υπέρταση να είναι προσεκτικά με τα σνακ πλούσια σε κάλιο;

Κάποιοι θα έπρεπε. Τα πλούσια σε κάλιο τρόφιμα μπορούν να υποστηρίξουν την αρτηριακή πίεση για πολλούς ενήλικες, αλλά τα άτομα με νεφρική νόσο ή όσοι λαμβάνουν ορισμένα φάρμακα για την αρτηριακή πίεση μπορεί να χρειάζονται εξατομικευμένες συμβουλές.

Μπορεί η κρεατίνη να επηρεάσει την αρτηριακή πίεση ή την υγεία των νεφρών;

Η κρεατίνη συνήθως δεν θεωρείται συμπλήρωμα για την αύξηση της αρτηριακής πίεσης για υγιείς ενήλικες, αλλά τα άτομα με νεφρική νόσο, ανεξέλεγκτη υπέρταση, σύνθετες ιατρικές παθήσεις ή αν λαμβάνουν πολλαπλά φάρμακα θα πρέπει να ρωτήσουν γιατρό πριν τη χρησιμοποιήσουν.

Βελτιώνει τελικά η κρεατίνη τη διαύγεια του μυαλού;

Δεν ξέρουμε οριστικά. Η κρεατίνη μπορεί να είναι πιο χρήσιμη όταν ο εγκέφαλος βρίσκεται υπό πίεση, όπως η απώλεια ύπνου και η ψυχική κόπωση, αλλά δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εγγυημένη λύση για την ομίχλη του εγκεφάλου.

Συμπέρασμα

Τα καλύτερα σνακ για την αρτηριακή πίεση τείνουν να είναι απλά: τυρί cottage χαμηλής περιεκτικότητας σε νάτριο με φρούτα και ξηρούς καρπούς, σνακ με βάση την μπανάνα, ποπ κορν και γιαούρτι με μούρα και καρύδια. Παρέχουν τα μέταλλα, τις φυτικές ίνες, τις πρωτεΐνες και τα υγιή λίπη που υποστηρίζουν μια διατροφή φιλική προς την καρδιά.

Η κρεατίνη μπορεί να παίξει ρόλο στην πνευματική διαύγεια, ειδικά όταν υπάρχει κόπωση ή απώλεια ύπνου, αλλά δεν αποτελεί εγγυημένο ενισχυτικό του εγκεφάλου. Οι διατροφικές συνήθειες πρέπει να προηγούνται και τα συμπληρώματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με σύνεση.

