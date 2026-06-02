Ασανσέρ: Τελευταίος μήνας για την απογραφή ο Ιούνιος - «Τσουχτερά» τα πρόστιμα

Snapshot Η προθεσμία για την ηλεκτρονική απογραφή των ασανσέρ στο νέο ψηφιακό μητρώο λήγει στις 30 Ιουνίου, χωρίς προβλεπόμενη παράταση.

Η απογραφή αφορά όλους τους ανελκυστήρες σε πολυκατοικίες, επαγγελματικά ακίνητα, ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα και δημόσια κτίρια, ανεξαρτήτως κατάστασης ή νόμιμης άδειας.

Κάθε ασανσέρ θα αποκτά μοναδικό αριθμό αναγνώρισης (UUID), που θα χρησιμοποιείται για συντηρήσεις, ελέγχους, πιστοποιήσεις και μεταβιβάσεις.

Τα πρόστιμα για μη συμμόρφωση κυμαίνονται από 1.000 έως 5.000 ευρώ ανάλογα με τον τύπο κτιρίου, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να επιβληθεί διακοπή λειτουργίας και σφράγιση του ανελκυστήρα.

Μετά την απογραφή, το υπουργείο θα πραγματοποιήσει εκτεταμένους ελέγχους για την ασφάλεια και συντήρηση των ανελκυστήρων, με έμφαση σε παλαιές και πολυσύχναστες εγκαταστάσεις.

Λήγει στο τέλος του μήνα Ιουνίου η προθεσμία για την καταγραφή των ασανσέρ, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τους διαχειριστές πολυκατοικιών να πρέπει να σπεύσουν για την ηλεκτρονική απογραφή των ανελκυστήρων στο νέο ψηφιακό μητρώο του υπουργείου Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν προβλέπεται να δοθεί παράταση στην ημερομηνία, ενώ τα πρόστιμα που προβλέπονται, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, είναι «τσουχτερά», και σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 5.000 ευρώ.

Ποια ασανσέρ πρέπει να δηλωθούν

Στόχος της απογραφής των ανελκυστήρων είναι να δημιουργηθεί μια ενιαία εικόνα για την κατάσταση και την ασφάλεια των μηχανημάτων στη χώρα και το μέτρο αφορά:

πολυκατοικίες,

επαγγελματικά ακίνητα,

ξενοδοχεία,

εμπορικά κέντρα,

δημόσια κτίρια.

Η υποχρέωση αφορά όλους τους ανελκυστήρες, ανεξάρτητα από την κατάστασή τους.

Στο νέο ψηφιακό μητρώο πρέπει να καταχωρηθούν:

λειτουργικά ασανσέρ,

ανελκυστήρες εκτός χρήσης,

εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις,

ασανσέρ που δεν εμφανίζονται στην αρχική οικοδομική άδεια.

Τι είναι το UUID

Μόλις η διαδικασία ολοκληρωθεί, κάθε ασανσέρ θα αποκτά έναν μοναδικό αριθμό αναγνώρισης (UUID), ο οποίος θα λειτουργεί ως ψηφιακή ταυτότητα και θα είναι απαραίτητος για:

συντηρήσεις,

τεχνικούς ελέγχους,

πιστοποιήσεις,

ασφαλιστήρια συμβόλαια,

μεταβιβάσεις ακινήτων.

Πώς γίνεται η απογραφή

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της ειδικής πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr, με σύνδεση μέσω κωδικών Taxisnet.

Κατά τη δήλωση απαιτούνται:

τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή,

η διεύθυνση του ακινήτου,

το έτος εγκατάστασης του ανελκυστήρα,

οι στάσεις που εξυπηρετεί,

τα στοιχεία του συντηρητή.

«Τσουχτερά» τα πρόστιμα

Η μη συμμόρφωση με τη διαδικασία συνοδεύεται από σημαντικές οικονομικές κυρώσεις.

Τα πρόστιμα διαμορφώνονται ως εξής:

1.000 ευρώ για ασανσέρ σε πολυκατοικίες κατοικιών,

2.500 ευρώ για επαγγελματικά ή μεικτής χρήσης κτήρια,

έως 5.000 ευρώ για ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα και κτήρια μεγάλης επισκεψιμότητας.

Παράλληλα, σε περιπτώσεις όπου διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις ασφαλείας, οι αρχές θα μπορούν να προχωρούν ακόμη και σε διακοπή λειτουργίας και σφράγιση του ανελκυστήρα.

Για την επαναλειτουργία του θα απαιτείται:

τεχνική αναβάθμιση,

νέος έλεγχος από διαπιστευμένο φορέα,

νέα πιστοποίηση καταλληλότητας.

