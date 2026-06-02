Η αντιπαράθεση Ράμα - Τσίπρα και η σημασία της για το νέο κόμμα

Τον διάλογο προκάλεσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός της Αλβανίας με πρωτοβουλία του στο Twitter

Αντώνης Ρηγόπουλος

Στιγμιότυπο από παλαιότερη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα

Eurokinissi
Η συνομιλία του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα με τον επικεφαλής της ΕΛΑΣ Αλέξη Τσίπρα, επανέφερε σε κεντρικό επίπεδο την διεθνή παρεμβατικότητα του πρώην πρωθυπουργού. Έτσι, οι εξελίξεις στην Αλβανία και ο τραυματισμός του ομογενούς φαίνεται πως παράγουν ειδήσεις και σε πολιτικό επίπεδο.

Παρά το ύφος και το περιεχόμενο των δημόσιων επιστολών που αντάλλαξαν οι δύο πρωθυπουργοί, το δεδομένο είναι ότι οι πολίτες παρακολούθησαν έναν διάλογο εν ενεργεία ηγέτη κράτους με έναν πρώην πρωθυπουργό μεν, αλλά με τη σημερινή του ιδιότητα να είναι αυτή του επικεφαλής ενός νεοσύστατου κόμματος που δεν έχει ακόμη εκλεγεί στη Βουλή.

Το γεγονός αυτό από μόνο του φαίνεται πως τοποθετούν τον Αλέξη Τσίπρα σε θέση ισχύος υπό την έννοια ότι ήδη, μία μόλις εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του κόμματος, ο ίδιος αποτελεί παράγοντα διαλόγου.

Άλλωστε, τον διάλογο προκάλεσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός της Αλβανίας με πρωτοβουλία του στο Twitter, με τον Αλέξη Τσίπρα φυσικά να απαντά με το ίδιο μέσο, αλλά με θεσμικό τρόπο, επιχειρώντας με έναν τρόπο να δώσει και μια απάντηση στο πρόσφατο ρητορικό σχήμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για το «ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο, αν χτυπήσει στις 3 τα ξημερώματα». Μέσα από τον διάλογο, ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και ο Έντι Ράμα που ξεκίνησε τον απευθείας διάλογο, δείχνουν ότι η επικοινωνία γίνεται ακόμη και «παρακάμπτοντας» την πρωθυπουργική γραμμή.

Επί της ουσίας των επιστολών πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Έντι Ράμα αντέδρασε στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την υπόθεση του τραυματισμού του ομογενούς κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατοίκων εναντίον του φαραωνικού επενδυτικού σχεδίου της οικογένειας Τραμπ στο νησί Σαζάν στην Αυλώνα.

Στην επιστολή του ο Έντι Ράμα διαμαρτύρεται στον Αλέξη Τσίπρα για το ότι η ΕΛΑΣ, όπως λέει, ««συνέβαλε στο να μετατραπεί ένα εντελώς μεμονωμένο περιστατικό σε ζήτημα ευρύτερης πολιτικής σημασίας». «Τι άλλο θα περίμενες, Αλέξη, και ποια επιπλέον μέτρα θα είχες λάβει ως πρωθυπουργός υπό αυτές τις συνθήκες; Η μνήμη μου, μου λέει ότι, αν οι θέσεις μας ήταν αντίστροφες, η αντίδρασή σου πιθανότατα θα ήταν πολύ λιγότερο αποφασιστική. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα», υπογράμμισε.

«Γι' αυτό πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας εξυπηρετούνται καλύτερα από τα γεγονότα και όχι από υποθέσεις, και από τον σεβασμό στο κράτος δικαίου και στους θεσμούς των γειτονικών χωρών και όχι από πολιτικές εικασίες», αναφέρει επικριτικά ο κ. Ράμα απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα.

Η απάντηση Τσίπρα σε Ράμα

Η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα ήρθε σε αντίστοιχο ύφος, τονίζοντας πως «κατανοώ τον εκνευρισμό της στιγμής και για αυτό δεν θυμώνω, ωστόσο καλό είναι να θυμάσαι ότι η στάση του καθενός μας απέναντι στον εθνικισμό αποδεικνύεται από τις πράξεις του».

«Μου προκαλεί και εμένα έκπληξη το γεγονός ότι έσπευσες να απαντήσεις με αιχμές περί εθνικιστικής ρητορικής στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ) για τη βία που ασκήθηκε σε Έλληνα πολίτη και μέλος της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, που συνοδεύτηκε από την υπενθύμιση για την ανάγκη συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ σε αυστηρό ύφος συμπληρώνει:

«Καλό είναι να μην μπερδεύουμε το πατριωτικό μας καθήκον να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα της εθνικής μας μειονότητας όπως και κάθε μειονότητας, με τον εθνικισμό που δυστυχώς στις μέρες μας δηλητηριάζει ξανά το μυαλό και τις σχέσεις των ανθρώπων».

