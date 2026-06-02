Καλαμάτα: Φώναζε για «βοήθεια» η 39χρονη - Έφερε τραύματα και στην πλάτη

Ο 41χρονος σύζυγος ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης, η οποία βρέθηκε νεκρή με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σε κεφάλι και σώμα. Γείτονες άκουσαν τις κραυγές της γυναίκας για βοήθεια λίγο πριν αποκαλυφθεί το έγκλημα

  • Μία 39χρονη μητέρα δύο παιδιών δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι στην Καλαμάτα από τον 41χρονο σύζυγό της, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του.
  • Ο δράστης αρχικά ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας, αλλά οι αντιφάσεις και τα στοιχεία οδήγησαν στην ομολογία του.
  • Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, ήταν παρόντα στο σπίτι και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές περιβάλλον με ψυχολογική υποστήριξη.
  • Στο ζευγάρι υπήρχαν συχνοί καβγάδες και περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, χωρίς όμως να έχει κατατεθεί επίσημη καταγγελία.
  • Ο 41χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.
Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Καλαμάτας αλλά και ολόκληρη η χώρα από τη νέα υπόθεση γυναικοκτονίας, με θύμα μία 39χρονη μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο μέσα στο σπίτι της τα ξημερώματα. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο 41χρονος σύζυγός της, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του, υποστηρίζοντας αρχικά ότι βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το έγκλημα αποκαλύφθηκε λίγο πριν από τις 02:00 τα ξημερώματα, όταν γείτονες άκουσαν τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια και ενημέρωσαν την Αστυνομία. Στις 01:47 πραγματοποιήθηκαν κλήσεις στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης, ενώ λίγα λεπτά αργότερα αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα του ζευγαριού στο κέντρο της Καλαμάτας.

Όταν οι αστυνομικοί εισήλθαν στο σπίτι, βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα. Η 39χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο πάτωμα της κρεβατοκάμαρας, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο κεφάλι, τον λαιμό, το στήθος, την πλάτη και άλλα σημεία του σώματός της. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν επίσης ότι ο σύζυγός της έφερε ίχνη αίματος στα ρούχα του.

Την ίδια στιγμή, στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα δύο παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, τα οποία δεν αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί. Τα παιδιά απομακρύνθηκαν άμεσα από το σημείο και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές περιβάλλον, όπου τους παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, ο κατηγορούμενος φέρεται αρχικά να προσπάθησε να παραπλανήσει τις Αρχές, υποστηρίζοντας ότι η σύζυγός του τον απείλησε πρώτη με μαχαίρι. Ωστόσο, οι αντιφάσεις στους ισχυρισμούς του και τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί οδήγησαν γρήγορα στην κατάρρευση της εκδοχής του, με αποτέλεσμα να ομολογήσει τη δολοφονία.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα ευρήματα του ιατροδικαστή. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τα πολλαπλά τραύματα που έφερε η 39χρονη, ακόμη και στην πλάτη, δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τους ισχυρισμούς του δράστη περί άμυνας και δείχνουν ότι το θύμα πιθανότατα επιχείρησε να διαφύγει.

Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν ένα ζευγάρι που το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε συχνούς καβγάδες και εντάσεις. Μαρτυρίες αναφέρουν περιστατικά λεκτικής αλλά και σωματικής βίας, χωρίς ωστόσο να έχει καταγραφεί κάποια επίσημη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία στις αστυνομικές αρχές.

Ο δράστης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες εργάζεται ως λογιστής, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν όλες τις πτυχές της υπόθεσης.

Τα βίντεο στο TikTok και οι τριβές του ζευγαριού

Η άτυχη γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, εργαζόταν περιστασιακά σε ξενοδοχεία της πόλης. Λάτρευε τον χορό και είχε ενεργή παρουσία στα social media, ανεβάζοντας συχνά διάφορα βίντεο.

Συγγενικά πρόσωπα μιλούν για συνεχείς καβγάδες και ένταση μεταξύ του ζευγαριού το τελευταίο διάστημα. Κανείς όμως δεν μπορούσε να πιστέψει πως η κατάληξη θα ήταν μοιραία.

