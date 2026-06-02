Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν ίσως οριστικοποιηθεί «την επόμενη εβδομάδα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τα ξημερώματα της Τρίτης ότι η υπό διαπραγμάτευση συμφωνία-πλαίσιο ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί «την επόμενη εβδομάδα», σύμφωνα με το ABC News.

Κατά το αμερικανικό δίκτυο, ο Τραμπ ανέφερε τηλεφωνικά σε δημοσιογράφο ότι το μνημόνιο κατανόησης για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την παράταση της κατάπαυσης του πυρός μπορεί να υπογραφεί «κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας».

«Πρέπει να εξασφαλίσω μερικά σημεία ακόμη», φέρεται να είπε, εξηγώντας γιατί δεν έχει δώσει ακόμη την τελική έγκριση.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει δημόσια επιβεβαίωση από την πλευρά του Ιράν ότι επίκειται άμεσα συμφωνία.

Οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται ένα πλαίσιο που θα περιλαμβάνει παράταση της κατάπαυσης του πυρός, η οποία βρίσκεται σε ισχύ από τις 8 Απριλίου. Παρά την ανακωχή, πάντως, ΗΠΑ και Ιράν έχουν εμπλακεί επανειλημμένα σε ανταλλαγές πυρών τις τελευταίες εβδομάδες.

Τραμπ σε Νετανιάχου για τον Λίβανο: «Τι στο καλό κάνεις;»

Στο μεταξύ, τηλεφωνική επικοινωνία είχαν τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με αφορμή την κλιμάκωση των ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και τρίτη πηγή που ενημερώθηκε για την κλήση ανέφεραν ότι ο Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα οργισμένος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, κατηγορώντας τον ότι η στάση του απειλεί να τινάξει στον αέρα τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο Αμερικανός πρόεδρος πίεσε τον Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό, προειδοποιώντας ότι ένα τέτοιο πλήγμα θα απομόνωνε ακόμη περισσότερο το Ισραήλ διεθνώς.

Σύμφωνα με το Axios, η συνομιλία έγινε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.

Αμερικανός αξιωματούχος που περιέγραψε την τοποθέτηση Τραμπ προς τον Νετανιάχου ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ του είπε πως «είναι τρελός» και ότι τον κατηγόρησε για αχαριστία.

Άλλη πηγή που ενημερώθηκε για την κλήση ανέφερε ότι ο Τραμπ φώναξε στον Νετανιάχου: «Τι στο καλό κάνεις;».

Κατά το ρεπορτάζ, ο Τραμπ αναγνώρισε ότι η Χεζμπολάχ επιτίθεται στο Ισραήλ και ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα να αμυνθεί, ωστόσο θεωρεί πως τις τελευταίες ημέρες ο Νετανιάχου κλιμακώνει δυσανάλογα την κατάσταση.

Η Ουάσιγκτον φέρεται να ανησυχεί ιδιαίτερα για το ενδεχόμενο ισραηλινών πληγμάτων στη Βηρυτό, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει κατάρρευση των επαφών με την Τεχεράνη.

Φρένο σε χτύπημα στη Βηρυτό

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι το Ισραήλ δεν σχεδιάζει πλέον πλήγματα κατά στόχων της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Τραμπ ουσιαστικά «επέβαλε» τη θέση του στον Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.

Μετά την κλήση, ο Τραμπ ανήρτησε στο Truth Social ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται «με ταχύ ρυθμό».

Τα μεσάνυχτα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε απευθείας επαφές τόσο με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου όσο και με εκπροσώπους της Χεζμπολάχ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να περιορίσουν τις εχθροπραξίες.

«Είχα σήμερα συνομιλία με τον Μπίμπι (σ.σ. Μπέντζαμιν) Νετανιάχου και του ζήτησα να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιδρομή στη Βηρυτό. Γύρισε πίσω τα στρατεύματά του. Ευχαριστώ, Μπίμπι!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι είχε συνομιλία με εκπροσώπους της ηγεσίας της Χεζμπολάχ και ότι το σιιτικό κίνημα συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και των ισραηλινών στρατευμάτων.

«Αντίστοιχα, το Ισραήλ συμφώνησε να σταματήσει να πυροβολεί εναντίον τους», πρόσθεσε.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη διάρκεια της αποκλιμάκωσης, σημειώνοντας: «Θα δούμε πόσο θα κρατήσει αυτό — ας ελπίσουμε ότι θα είναι για την αιωνιότητα».

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου ανέφερε σε δήλωσή του ότι είπε στον Τραμπ πως το Ισραήλ θα πλήξει στόχους στη Βηρυτό εάν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις, ενώ στο μεταξύ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο.

«Η θέση μας παραμένει η ίδια», ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.