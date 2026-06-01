Λάβρος ο Μητροπολίτης Κοζάνης: «Έχουν τα παιδιά μάνα σήμερα;» - Τι είπε για Όσκαρ, τεχνητή νοημοσύνη

«Μια στο καρφί και μια στο πέταλο» για ακόμη μια φορά σε κήρυγμά του ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης, Παύλος.

Σύμφωνα με το kozanimedia.gr μιλώντας στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίας Τριάδας, στο Δρέπανο, το πρωί της Δευτέρας, εορτής του Αγίου Πνεύματος, ο μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Παύλος, ανέφερε μεταξύ άλλων: “Έχουν τα παιδιά μάνα σήμερα; Όχι. Τα φτιάχνουν οι άλλοι, εκεί στα νηπιαγωγεία…οι μπέιμπι σίτερ και ούτω καθεξής, γιατί εκείνοι, λέει, πρέπει να ανέβουν ψηλά”, ενώ υποστήριξε πως πριν τρεις μήνες “κουκούλωσαν” είδηση πως στην Τρίπολη βρήκαν τάφους με…γίγαντες

“Δεν είμαι ούτε ρατσιστής, ούτε, όπως με κατηγορείτε, μισογύνης, γιατί έχουμε μια μεγάλη μητέρα, την Παναγία”, ανέφερε ο Σερβίων και Κοζάνης Παύλος, αναφερόμενος στην…Ολυμπιάδα, μητέρα του Μεγάλου Αλέξανδρου, την Αγία Ελένη, μητέρα του Αγίου Κωνσταντίνου και σε άλλες…μητέρες της ιστορίας και της θρησκείας.

Επίσης, ο μητροπολίτης τα…έβαλε και με την “τεχνητή νοημοσύνη”, ενώ στη συνέχεια τα έβαλε με τα…βραβεία Όσκαρ, αλλά είπε και πως “Στην Αγγλία πριν 3 χρόνια κάηκε το λογισμικό…ήταν ο Θεός που λέει ξυπνήστε”.

Ο ίδιος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Πέτρου Τατσόπουλου, χωρίς να τον κατονομάσει πλήρως, επικαλούμενος μια ρήση του Βίκτωρος Ουγκό για όσους ασχολούνται με τον Θεό, κάνοντας λόγο για “βλάσφημους” που τους οδηγεί ο “διάβολος”, ενώ και πάλι μίλησε για τους…κύκλωπες, τους γίγαντες και την Παλαιά Διαθήκη.

Δείτε το βίντεο του Top Channel: