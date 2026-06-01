Νεκρός Βρετανός στρατιώτης σε εκπαιδευτικό ατύχημα στο Ιράκ – Πώς συνέβη η τραγωδία

Στρατιώτης του Βρετανικού Στρατού σκοτώθηκε σε εκπαιδευτικό ατύχημα στο βόρειο Ιράκ την Κυριακή (31/05), σύμφωνα με ανακοίνωση του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας (MoD).

Οι Αρχές ανέφεραν ότι η οικογένειά του έχει ήδη ενημερωθεί και ζήτησε να της δοθεί χρόνος και ιδιωτικότητα πριν δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Τον θάνατο του στρατιώτη ανακοίνωσε σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων ο υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, εκφράζοντας τα θερμά του συλλυπητήρια. «Οι σκέψεις όλων μας βρίσκονται με την οικογένεια και τη μονάδα του σε αυτήν την εξαιρετικά θλιβερή στιγμή», τόνισε.

Βρετανικές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται στην περιοχή στο πλαίσιο της επιχείρησης Operation Shader, η οποία έχει στόχο να αποτρέψει την ανασυγκρότηση του Ισλαμικού Κράτους.

Η αποστολή περιλαμβάνει την εκπαίδευση τοπικών δυνάμεων σε τομείς όπως η συντήρηση οπλικών συστημάτων, η αντιμετώπιση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, καθώς και η παροχή ιατρικής και μηχανικής υποστήριξης. Παράλληλα, οι βρετανικές δυνάμεις συμμετέχουν σε επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αεροπορικών πληγμάτων προς υποστήριξη συμμαχικών δυνάμεων.

Το δυστύχημα σημειώθηκε μερικούς μήνες μετά τον θάνατο Βρετανού στρατιώτη του Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής δραστηριότητας στην Ουκρανία. Ο λοχίας Τζορτζ Χούλεϊ, 28 ετών, σκοτώθηκε τον Δεκέμβριο ενώ παρακολουθούσε δοκιμή νέου οπλικού συστήματος από τον ουκρανικό στρατό, μακριά από τη γραμμή του μετώπου.

Παράλληλα, τον περασμένο μήνα ένας ακόμη Βρετανός πολίτης έχασε τη ζωή του στην Ουκρανία. Πρόκειται για τον 23άχρονο Άιρτον Ρέντφερν από το Ντέβον, ο οποίος σκοτώθηκε σε μάχη στην ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Σύμφωνα με την οικογένειά του, υπηρετούσε σε ειδική μονάδα από το προηγούμενο έτος και επρόκειτο να τιμηθεί για τη διάσωση ανθρώπινης ζωής λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του. Δεν έχει γνωστοποιηθεί εάν διέθετε προηγούμενη επίσημη στρατιωτική εμπειρία πριν μεταβεί στην Ουκρανία.