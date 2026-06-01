Νεκρός Βρετανός στρατιώτης σε εκπαιδευτικό ατύχημα στο Ιράκ – Πώς συνέβη η τραγωδία

Βρετανός στρατιώτης σκοτώθηκε σε εκπαιδευτικό ατύχημα στο Ιράκ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας

Γιάννης Νικηφοράκης

Νεκρός Βρετανός στρατιώτης σε εκπαιδευτικό ατύχημα στο Ιράκ – Πώς συνέβη η τραγωδία
AP, φωτογραφία αρχείου.
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Βρετανός στρατιώτης σκοτώθηκε σε εκπαιδευτικό ατύχημα στο βόρειο Ιράκ στις 31 Μαΐου, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.
  • Η οικογένεια του στρατιώτη έχει ενημερωθεί και ζητείται σεβασμός για την ιδιωτικότητά της πριν δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.
  • Οι βρετανικές δυνάμεις παραμένουν στο Ιράκ στο πλαίσιο της επιχείρησης Operation Shader για την αποτροπή ανασυγκρότησης του Ισλαμικού Κράτους.
  • Πρόκειται για το δεύτερο θάνατο Βρετανού στρατιώτη σε εκπαιδευτική δραστηριότητα μέσα σε λίγους μήνες, μετά τον θάνατο λοχία στην Ουκρανία τον Δεκέμβριο.
  • Επιπλέον, ένας 23άχρονος Βρετανός πολίτης σκοτώθηκε σε μάχη στην ανατολική Ουκρανία τον περασμένο μήνα, ενώ υπηρετούσε σε ειδική μονάδα.
Snapshot powered by AI

Στρατιώτης του Βρετανικού Στρατού σκοτώθηκε σε εκπαιδευτικό ατύχημα στο βόρειο Ιράκ την Κυριακή (31/05), σύμφωνα με ανακοίνωση του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας (MoD).

Οι Αρχές ανέφεραν ότι η οικογένειά του έχει ήδη ενημερωθεί και ζήτησε να της δοθεί χρόνος και ιδιωτικότητα πριν δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Τον θάνατο του στρατιώτη ανακοίνωσε σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων ο υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, εκφράζοντας τα θερμά του συλλυπητήρια. «Οι σκέψεις όλων μας βρίσκονται με την οικογένεια και τη μονάδα του σε αυτήν την εξαιρετικά θλιβερή στιγμή», τόνισε.

Βρετανικές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται στην περιοχή στο πλαίσιο της επιχείρησης Operation Shader, η οποία έχει στόχο να αποτρέψει την ανασυγκρότηση του Ισλαμικού Κράτους.

Η αποστολή περιλαμβάνει την εκπαίδευση τοπικών δυνάμεων σε τομείς όπως η συντήρηση οπλικών συστημάτων, η αντιμετώπιση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, καθώς και η παροχή ιατρικής και μηχανικής υποστήριξης. Παράλληλα, οι βρετανικές δυνάμεις συμμετέχουν σε επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αεροπορικών πληγμάτων προς υποστήριξη συμμαχικών δυνάμεων.

Το δυστύχημα σημειώθηκε μερικούς μήνες μετά τον θάνατο Βρετανού στρατιώτη του Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής δραστηριότητας στην Ουκρανία. Ο λοχίας Τζορτζ Χούλεϊ, 28 ετών, σκοτώθηκε τον Δεκέμβριο ενώ παρακολουθούσε δοκιμή νέου οπλικού συστήματος από τον ουκρανικό στρατό, μακριά από τη γραμμή του μετώπου.

Παράλληλα, τον περασμένο μήνα ένας ακόμη Βρετανός πολίτης έχασε τη ζωή του στην Ουκρανία. Πρόκειται για τον 23άχρονο Άιρτον Ρέντφερν από το Ντέβον, ο οποίος σκοτώθηκε σε μάχη στην ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Σύμφωνα με την οικογένειά του, υπηρετούσε σε ειδική μονάδα από το προηγούμενο έτος και επρόκειτο να τιμηθεί για τη διάσωση ανθρώπινης ζωής λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του. Δεν έχει γνωστοποιηθεί εάν διέθετε προηγούμενη επίσημη στρατιωτική εμπειρία πριν μεταβεί στην Ουκρανία.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:38ΕΛΛΑΔΑ

Καλοκαίρι με γεμάτες παραλίες και «αλμυρές» τιμές - Έρχεται και νέα άνοδος της θερμοκρασίας

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Τα ψέματα του Έντι Ράμα για την ελληνική Σβέρνιτσα - Η ιστορική αλήθεια, η γλώσσα και η θρησκεία

22:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο άνδρας που ζούσε τρία χρόνια με το ήπαρ της Έμμας Καρυωτάκη

22:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση της συνεργασίας με τη Βουλγαρία σε επενδύσεις, βιομηχανία, καινοτομία

22:01ΕΛΛΑΔΑ

«Η γη μας έγινε στάχτη»: Κραυγή απόγνωσης από τους Γόννους μετά τη φωτιά που αφάνισε ελαιώνες και κόπους μίας ζωής

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Ηνωμένες Πολιτείες: Πολλαπλά κρούσματα θανατηφόρου «σαρκοφάγου» βακτηρίου – Συναγερμός εν όψει καλοκαιριού

21:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τέλος εποχής για τον σπουδαίο Κλιντ Ίστγουντ; «Ναι, έχει αποσυρθεί από τον κινηματογράφο»

21:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Σερένα Γουίλιαμς επιστρέφει στην αγωνιστική δράση έπειτα από 4 χρόνια για τουρνουά στο Λονδίνο

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι – Απεγκλωβίστηκε ο οδηγός από την Πυροσβεστική

21:19ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Λάβρος ο Μητροπολίτης Κοζάνης: «Έχουν τα παιδιά μάνα σήμερα;» - Τι είπε για Όσκαρ, τεχνητή νοημοσύνη και... γίγαντες

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Μάριος Οικονόμου: Πού επικεντρώνεται η έρευνα των Αρχών για το τροχαίο δυστύχημα - Αύριο η νεκροψία - νεκροτομή

20:52ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός Βρετανός στρατιώτης σε εκπαιδευτικό ατύχημα στο Ιράκ – Πώς συνέβη η τραγωδία

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Αλλαγή δεδομένων - Τραμπ: Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν παύση πυρός

20:32LIFESTYLE

Λένα Φλυτζάνη: Η πρώτη «καλησπέρα» στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τα ερωτήματα πίσω από την τραγωδία με θύματα πατέρα και γιο – Βίντεο ντοκουμέντο λίγο μετά το δυστύχημα

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Κατασβέστηκαν οι εστίες φωτιάς σε Εύβοια και Αγίους Θεοδώρους

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση Ερντογάν: Απελευθερώσαμε την Κωνσταντινούπολη, κατακτήσαμε τις ψυχές

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πού είναι η πλωτή οδός Μπαμπ αλ Μαντέμπ και τι σημαίνει για το παγκόσμιο εμπόριο αν κλείσει

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Ομαλά η επιστροφή των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος στην Αττική - Πού υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις

19:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Σταθερότητα ζητούν οι πολίτες και όχι διαμαρτυρία- Προβάδισμα ΝΔ με 12,6% - Ποια η δυναμική Τσίπρα και Καρυστιανού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι τις 3 Αυγούστου

08:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν τα πάντα από αύριο - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Ηνωμένες Πολιτείες: Πολλαπλά κρούσματα θανατηφόρου «σαρκοφάγου» βακτηρίου – Συναγερμός εν όψει καλοκαιριού

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τα ερωτήματα πίσω από την τραγωδία με θύματα πατέρα και γιο – Βίντεο ντοκουμέντο λίγο μετά το δυστύχημα

19:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Σταθερότητα ζητούν οι πολίτες και όχι διαμαρτυρία- Προβάδισμα ΝΔ με 12,6% - Ποια η δυναμική Τσίπρα και Καρυστιανού

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Μάριος Οικονόμου: Πού επικεντρώνεται η έρευνα των Αρχών για το τροχαίο δυστύχημα - Αύριο η νεκροψία - νεκροτομή

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Νερό... πολυτελείας στη Σαντορίνη: 6,30 ευρώ στο αεροδρόμιο, 1,86 ευρώ στο σούπερ μάρκετ

19:07LIFESTYLE

Ντέρτι: Έρωτες, μπουζούκια και ατμόσφαιρα 80s – Η νέα μεγάλη παραγωγή του ΑΝΤ1

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Τη σκότωσε και έβαλε το μαχαίρι στο χέρι της - «Ακούγονταν φωνές τελευταία», λένε γείτονες

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Τα ψέματα του Έντι Ράμα για την ελληνική Σβέρνιτσα - Η ιστορική αλήθεια, η γλώσσα και η θρησκεία

21:19ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Λάβρος ο Μητροπολίτης Κοζάνης: «Έχουν τα παιδιά μάνα σήμερα;» - Τι είπε για Όσκαρ, τεχνητή νοημοσύνη και... γίγαντες

22:01ΕΛΛΑΔΑ

«Η γη μας έγινε στάχτη»: Κραυγή απόγνωσης από τους Γόννους μετά τη φωτιά που αφάνισε ελαιώνες και κόπους μίας ζωής

15:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη δημοσιότητα 300 υπογραφές υπέρ Τσίπρα - Ποιοι δημοσιογράφοι, δικηγόροι και καθηγητές στηρίζουν

09:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν όλα από σήμερα - Οι διαδικασίες που επηρεάζονται

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Αλλαγή δεδομένων - Τραμπ: Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν παύση πυρός

10:10LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Με τραύματα στο πρόσωπο στην τελευταία φωτογραφία που ανέβασε

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση Ερντογάν: Απελευθερώσαμε την Κωνσταντινούπολη, κατακτήσαμε τις ψυχές

13:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στο T-Center ο Γιαννακόπουλος - Άστραψε και βρόντηξε, απαιτώντας το πρωτάθλημα

10:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία GFS και ECMWF για ζέστη... διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά (χάρτες)

22:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο άνδρας που ζούσε τρία χρόνια με το ήπαρ της Έμμας Καρυωτάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ