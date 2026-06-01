Ομαλά η επιστροφή των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος στην Αττική - Πού υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις

Snapshot Η επιστροφή των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος προς την Αττική πραγματοποιείται χωρίς σημαντικά προβλήματα στις εθνικές οδούς.

Καθυστερήσεις σημειώθηκαν στην εθνική οδό Αθηνών–Κορίνθου στους Αγίους Θεοδώρους λόγω πυρκαγιάς, αλλά η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στην περιοχή της Κινέττας και στα διόδια της Ελευσίνας, χωρίς όμως σοβαρές δυσκολίες.

Η επιστροφή μέσω της εθνικής οδού Αθηνών–Λαμίας εξελίσσεται ομαλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Από τις 06:00 έως τις 18:00 επέστρεψαν 62.385 οχήματα στην Αττική, ενώ η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών στις εθνικές οδούς ισχύει έως τις 23:00. Snapshot powered by AI

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα πραγματοποιείται η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος προς την Αττική, με την κυκλοφορία στις εθνικές οδούς να διεξάγεται σε γενικές γραμμές ομαλά.

Οι μοναδικές καθυστερήσεις καταγράφονται στην εθνική οδό Αθηνών–Κορίνθου, στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων, όπου νωρίτερα είχε διακοπεί η κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα εξαιτίας πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση. Πλέον το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί και η κίνηση διεξάγεται κανονικά.

Αυξημένος είναι ο όγκος των οχημάτων και στην περιοχή της Κινέττας, καθώς και στα διόδια της Ελευσίνας, ωστόσο η κυκλοφορία παραμένει σε σταθερή ροή χωρίς σημαντικές δυσχέρειες.

Θετική είναι η εικόνα και στην εθνική οδό Αθηνών–Λαμίας, όπου δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα και η επιστροφή των ταξιδιωτών εξελίσσεται ομαλά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 06:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα επέστρεψαν στην Αττική συνολικά 62.385 οχήματα. Από αυτά, τα 33.937 κινήθηκαν μέσω της Αθηνών–Κορίνθου και τα 28.448 μέσω της Αθηνών–Λαμίας.

Υπενθυμίζεται ότι έως τις 23:00 παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών, στο πλαίσιο των μέτρων διευκόλυνσης της επιστροφής των εκδρομέων.