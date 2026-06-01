Νέα πρόκληση Ερντογάν: Απελευθερώσαμε την Κωνσταντινούπολη, κατακτήσαμε τις ψυχές

Νέες δηλώσεις του Τούρκου προέδρου μετά την συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου 

  • Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η απελευθέρωση της Κωνσταντινούπολης σήμανε την κατάκτηση των ψυχών και των καρδιών, όχι μόνο της πόλης.
  • Ο Ερντογάν ανέφερε ότι η περιοχή βιώνει πολιτικές, οικονομικές και διπλωματικές αναταραχές με προσπάθειες αναδιαμόρφωσης των συνόρων μέσω αιματοχυσιών.
  • Η Τουρκία επιδιώκει να ματαιώσει αυτά τα σχέδια και να ενισχύσει τα επιτεύγματα των τελευταίων 23 ετών σε διπλωματία, αμυντική βιομηχανία, οικονομία, ενέργεια και εμπόριο.
  • Ο πρόεδρος τόνισε ότι η Τουρκία σήμερα αποτελεί «νησί σταθερότητας» εν μέσω των περιφερειακών εντάσεων.
Ειδική αναφορά στην άλωση της Κωνσταντινούπολης έκανε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν σε δηλώσεις του στο Προεδρικό Μέγαρο μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Συγκεκριμένα ο Ερντογάν ανέφερε:

Η κατάκτηση μιας πόλης δεν σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην ιστορία. Αυτό που πραγματικά συμβαίνει με την κατάκτηση μιας πόλης είναι η κατάκτηση των ψυχών, η κατάκτηση των καρδιών. Με την απελευθέρωση της Κωνσταντινούπολης από τη βυζαντινή κατοχή, οι καρδιές κατακτήθηκαν πραγματικά.

Κατά τα λοιπά ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε μετά τη συνεδρίαση του Προεδρικού Υπουργικού Συμβουλίου:

«Ο κόσμος και η περιοχή μας βιώνουν βαθιές πολιτικές, οικονομικές και διπλωματικές αναταραχές.

Είμαστε μάρτυρες προσπαθειών αναδιαμόρφωσης των συνόρων στην περιοχή μας μέσα από αιματοχυσίες και δάκρυα.

Από τη Γάζα έως τον Λίβανο και από την Υεμένη έως το Σουδάν, όπου κι αν στραφούμε, συναντάμε διαφορετικές εκδοχές του ίδιου παιχνιδιού.

Ως Τουρκία, ενώ προσπαθούμε να ματαιώσουμε αυτά τα σχέδια, εργαζόμαστε επίσης για την ενίσχυση των επιτευγμάτων που έχουμε εξασφαλίσει τα τελευταία 23 χρόνια.

Σήμερα, ευτυχώς, υπάρχει μια Τουρκία που είναι ισχυρή στη διπλωματία.

Υπάρχει μια Τουρκία που έχει γίνει μια ιστορία επιτυχίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Υπάρχει μια Τουρκία με ισχυρή φωνή και επιρροή στην οικονομία, την ενέργεια και το εμπόριο.

Υπάρχει μια Τουρκία που λειτουργεί ως «νησί σταθερότητας» εν μέσω των περιφερειακών εντάσεων.»

