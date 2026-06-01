Κατασβέστηκαν οι εστίες φωτιάς σε Εύβοια και Αγίους Θεοδώρους

Αίσιο τέλος είχαν τα δύο περιστατικά πυρκαγιάς που εκδηλώθηκαν τη Δευτέρα 1 Ιουνίου στους Αγίους Θεοδώρους και στους Ωρεούς της Βόρειας Εύβοιας, καθώς οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο και να κατασβέσουν τις εστίες.

Στους Αγίους Θεοδώρους, η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση κινητοποίησε ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ προσωρινά επηρεάστηκαν τα δρομολόγια του Προαστιακού και εφαρμόστηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου λόγω των πυκνών καπνών.

Την ίδια ώρα, στους Ωρεούς της Βόρειας Εύβοιας, πυρκαγιά σε ξερά χόρτα αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχείρησαν στην περιοχή, αποτρέποντας την επέκτασή της.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, και τα δύο μέτωπα έχουν πλέον σβήσει, χωρίς να απειληθούν κατοικίες ή να αναφερθούν τραυματισμοί. Οι αρμόδιες Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις, ενώ διερευνώνται τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.