Καλαμάτα: «Την είδα από πάνω μου να κρατάει μαχαίρι», λέει ο δράστης - Δεν έπεισε τις αρχές

Τα πρώτα στοιχεία για την κατάθεση του δράστη - Προσπάθησε να επιρρίψει ευθύνη στην 39χρονη

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Καλαμάτα: «Την είδα από πάνω μου να κρατάει μαχαίρι», λέει ο δράστης - Δεν έπεισε τις αρχές
NIKITAS KOTSIARIS nik.gr
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο 41χρονος δράστης ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα, κάνοντας λόγο για αυτοάμυνα, κάτι που δεν πείθει τις αρχές.
  • Η 39χρονη βρέθηκε νεκρή με πολλαπλά τραύματα από ξυλοδαρμό και μαχαίρι, ενώ στο χέρι της υπήρχε μαχαίρι που πιθανόν τοποθέτησε ο σύζυγός της.
  • Μαρτυρίες γειτόνων αναφέρουν φωνές και κλήσεις βοήθειας από τη γυναίκα λίγο πριν το έγκλημα, αμφισβητώντας την εκδοχή της αυτοάμυνας.
  • Στο διαμέρισμα βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, που μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο.
  • Ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση νομοθεσίας για τα όπλα, και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
Snapshot powered by AI

Δεν πείθει τις αρχές το σενάριο που παρουσιάζει ο 41χρονος δράστης για τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του, τα ξημερώματα της Δευτέρας, στο διαμέρισμά τους στην Καλαμάτα.

Ο καθ'ομολογίαν δολοφονός της 39χρονης, φέρεται να είπε στις αρχές ότι ξύπνησε ξαφνικά μέσα στη νύχτα και είδε τη σύζυγό του από πάνω του να κρατά μαχαίρι. Προσπάθησε έτσι να «στήσει» το σενάριο ότι ο ίδιος βρισκόταν σε αυτοάμυνα και για αυτό τη σκότωσε, ωστόσο οι αρχές δεν πείστηκαν και εις βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Περισσότερο φως στις ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας θα ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή που θα διενεργηθεί στη σορό της άτυχης γυναίκας, με τις αρχές, όμως να μην περιμένουν να αλλάξουν οι εξετάσεις κάτι δραματικά στην υπόθεση.

Επιπλέον, υπάρχουν και οι μαρτυρίες των περίοικων που δεν φαίνεται να αποδεικνύουν τα όσα λέει ο 41χρονος περί αυτοάμυνας. Γείτονες αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι λίγο πριν τις 2:00 τα ξημερώματα άκουσαν φωνές από το διαμέρισμα, και συγκεκριμένα την 39χρονη να καλεί σε βοήθεια και έτσι ειδοποίησαν τις αστυνομικές αρχές. Κανείς, όμως, δεν πρόλαβε τη γυναίκα ζωντανή, καθώς όταν οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο, ο 41χρονος είχε ήδη καταφέρει θανάσιμα τραύματα σε βάρος της.

1780306446274-495700720-kalamata-dolofonia-gynaika.jpg

Η γυναίκα που δολοφονήθηκε

Στην αρχή, με την άφιξη της Αστυνομίας στο σημείο, ο 41χρονος δεν άνοιγε την πόρτα, ωστόσο μετά από αρκετή ώρα, επέτρεψε στις αρχές την είσοδο στο διαμέρισμα, με τους αστυνομικούς να βρίσκουν τον ίδιο με κηλίδες αίματος και την 39χρονη στο πάτωμα της κρεβατοκάμαρας, χωρίς τις αισθήσεις της, και με πολλαπλά τραύματα στο σώμα και στο κεφάλι, τόσο από ξυλοδαρμό, όσο και από μαχαιριές.

39ΧΡΟΝΗ ΒΡΕΘΗΚΕ ΝΕΚΡΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ (ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΩΤΣΙΑΡΗΣ / EUROKINISSI)

39χρονη εντοπίστηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού της στην Καλαμάτα, με πολλαπλά τραύματα

Eurokinissi

Η γυναίκα, μάλιστα, στο ένα της χέρι κρατούσε ένα μαχαίρι, το οποίο οι αρχές εικάζουν πως το τοποθέτησε εκεί ο σύζυγός της, για να ενισχύει τα όσα ισχυρίστηκε αργότερα περί αυτοάμυνας. Τα στοιχεία, όμως, ήδη από τα πρώτα λεπτά του εγκλήματος, ήταν αμείλικτα και οδήγησαν τον 41χρονο να ομολογήσει την ειδεχθή του πράξη.

Την ώρα της δολοφονίας, στο σπίτι βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα κορίτσια του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, τα οποία και κοιμόντουσαν. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν προληπτικά στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου και παραμένουν προς το παρόν.

Πάντως, σύμφωνα με την ΕΡΤ, περίοικοι ανέφεραν ότι από το διαμέρισμα ακούγονταν συχνά φωνές, με γείτονες να είχαν ακούσει τη γυναίκα να λέει πως «αν με ξαναχτυπήσεις, θα καλέσω την αστυνομία».

Συγκλονισμένη φίλη της 39χρονης

Φίλη της 39χρονης, μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης, εμφανώς συγκλονισμένη και με δάκρυα στα μάτια ανέφερε: «Κάνει παρέα πολλά χρόνια με την αδελφή μου. Την ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω εάν είχαν προβλήματα. Εγώ καλά τους έβλεπα μαζί. Τα παιδιά τα έχουν στο νοσοκομείο, μου ζήτησε η αδελφή μου να τους πάω ρούχα».

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη, σήμερα (1.6.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας, 41χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα και πρώτες πρωινές ώρες, ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν καταγγελιών, προσέτρεξαν σε οικία, όπου εντός αυτής, ανευρέθη 39χρονη ημεδαπή, χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι). Στην εν λόγω οικία, βρισκόταν ο 41χρονος σύζυγος της, ο οποίος προσήχθη και συνελήφθη, καθώς ομολόγησε την πράξη του, ενώ κατασχέθηκε το παραπάνω μαχαίρι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών διάπραξης της αξιόποινης πράξης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:44ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ αναφέρουν ότι αναχαίτισαν ιρανικούς πυραύλους που στόχευαν δυνάμεις στο Κουβέιτ

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου

15:38LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας για τα υβριστικά σχόλια: «Μία φορά τον χρόνο τρέχω κάποιον στα δικαστήρια»

15:37ΚΟΣΜΟΣ

Μάλτα: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων - Δύο τραυματίες

15:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: 110 παραβάσεις σε στοχευμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στα Βριλήσσια: Άγνωστος πέταξε το κεφάλι μικρής γάτας στην είσοδο πολυκατοικίας

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Νέο είδος δεινοσαύρου που έμοιαζε με ερωδιό, αποκαλύφθηκε στην Παταγονία

15:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τραγωδία στο Παρίσι: Δεύτερος νεκρός κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών της Παρί Σεν Ζερμέν

15:14LIFESTYLE

«Porto Leone»: Καθηλωτικό το φινάλε της σειράς – Τι θα δούμε στα τελευταία επεισόδια

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Νερό... πολυτελείας στη Σαντορίνη: 6,30 ευρώ στο αεροδρόμιο, 1,86 ευρώ στο σούπερ μάρκετ

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Τροχαίο ατύχημα στην περιοχή Δαφνήλα

14:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Χωρίς Ντόρσεϊ η προπόνηση των «ερυθρόλευκων» πριν την έναρξη των τελικών

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σε σήμανση έργων προσέκρουσε η μηχανή που επέβαιναν πατέρας και γιος – «Ήταν το καλύτερο παιδί…»

14:46ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στον αέρα: Πτήση προς Ισπανία άλλαξε πορεία επειδή ένα smartwatch είχε ονομαστεί «βόμβα»

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Εργατικό ατύχημα με τραυματισμό 61χρονου σε πλοίο

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λέρο: Νεκρός 58χρονος ψαροντουφεκάς στην Αγία Μαρίνα

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: «Την είδα από πάνω μου να κρατάει μαχαίρι», λέει ο δράστης - Δεν έπεισε τις αρχές

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας μετά από πληροφορίες για πυροβολισμούς – Ένας τραυματίας

14:16ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή 12 κατηγορούμενοι από τη Θεσσαλονίκη 

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Φάλαινα σήκωσε στην πλάτη της καγιάκ με δύο επιβάτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι τις 3 Αυγούστου

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Νερό... πολυτελείας στη Σαντορίνη: 6,30 ευρώ στο αεροδρόμιο, 1,86 ευρώ στο σούπερ μάρκετ

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: «Την είδα από πάνω μου να κρατάει μαχαίρι», λέει ο δράστης - Δεν έπεισε τις αρχές

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σε σήμανση έργων προσέκρουσε η μηχανή που επέβαιναν πατέρας και γιος – «Ήταν το καλύτερο παιδί…»

10:10LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Με τραύματα στο πρόσωπο στην τελευταία φωτογραφία που ανέβασε

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

08:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν τα πάντα από αύριο - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

13:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στο T-Center ο Γιαννακόπουλος - Άστραψε και βρόντηξε, απαιτώντας το πρωτάθλημα

09:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν όλα από σήμερα - Οι διαδικασίες που επηρεάζονται

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Η 39χρονη φώναζε «βοήθεια» λίγο πριν τη σκοτώσει ο σύζυγός της - Για συχνούς καβγάδες κάνουν λόγο οι γείτονες

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα ήταν η Αθήνα αν δεν είχε μπαζωθεί ο Κηφισός σύμφωνα με την Τεχνητή Νοημοσύνη

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στα Βριλήσσια: Άγνωστος πέταξε το κεφάλι μικρής γάτας στην είσοδο πολυκατοικίας

09:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για καλοκαίρι - Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά βαθμίδα

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τους πήραν το δίπλωμα, αλλά συνεχίζουν να οδηγούν – Τι προβλέπεται για τους παραβάτες

10:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία GFS και ECMWF για ζέστη... διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά (χάρτες)

11:52WHAT THE FACT

Προσοχή στις selfies: Γιατί η κίνηση «V» στις φωτογραφίες κρύβει κινδύνους για τα αποτυπώματά μας

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Καμένα Βούρλα: Τον βρήκαν νεκρό στο παγκάκι

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Έξυπνες κάμερες με χαμηλό... IQ: Παράβαση για κινητό σε οδηγό που έξυνε το αυτί του

08:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες γίνονται ευκολότερες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ