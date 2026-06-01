ΠΟΕΕΤ για ξενοδοχοϋπαλλήλους: Από σήμερα αυξάνονται οι βασικοί μισθοί κατά 2%

Πώς διαμορφώονται οι νέοι βασικοί μισθοί

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Από σήμερα, 1η Ιουνίου 2026, αυξάνονται οι βασικοί μισθοί των ξενοδοχοϋπαλλήλων κατά 2%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ).

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων που βρίσκεται σε ισχύ περιλαμβάνεται όρος, ο οποίος έχει αποφασιστεί από κοινού με τους εργοδότες, για τη δημιουργία επαγγελματικού ταμείου, ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα χορήγησης ενός αξιοπρεπούς εφάπαξ.

Όπως επισημαίνει η ΠΟΕΕΤ, φαίνεται πως αυτό δεν κατέστη δυνατόν και η διορία που είχε δοθεί εξέπνευσε χθες.

Έτσι, λοιπόν, το 2% που θα ήταν οι εργοδοτικές εισφορές στο νέο ταμείο μετακυλίεται στους βασικούς μισθούς, οι οποίοι διαμορφώνονται ως εξής:

  • Α΄ Κατηγορία: 1.050,00 ευρώ
  • Β΄ Κατηγορία: 1.030,00 ευρώ
  • Γ΄ Κατηγορία: 1.009,00 ευρώ
  • Δ΄ Κατηγορία: 989,40 ευρώ.

Επίσης, η ΠΟΕΕΤ ξεκαθαρίζει πως παραμένει σταθερή στη θέση της για τη δημιουργία του επαγγελματικού ταμείου στο άμεσο μέλλον.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

