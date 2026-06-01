Τραγωδία στην Πάτρα: Δεν έδωσε στοιχεία για το δυστύχημα η κάμερα από το κράνος του 52χρονου

Snapshot Πατέρας και γιος έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στην Πάτρα κατά τη διάρκεια βότας με τη μηχανή τους.

Η κάμερα από το κράνος του 52χρονου σταμάτησε να καταγράφει δευτερόλεπτα πριν το δυστύχημα, αφήνοντας αδιευκρίνιστες τις συνθήκες του.

Στο σημείο του ατυχήματος γίνονται έργα στήριξης γέφυρας και δεν υπάρχουν άλλες κάμερες για επιπλέον στοιχεία.

Το σημείο του δυστυχήματος έχει ιστορικό πολλών τροχαίων και θεωρείται επικίνδυνο από τους κατοίκους.

Η τοπική κοινωνία και το σχολείο του 17χρονου εκφράζουν τη θλίψη τους, ενώ πολίτες άφησαν λουλούδια και κεριά στη μνήμη τους. Snapshot powered by AI

Σοκαρισμένη παραμένει η Πάτρα από το τραγικό δυστύχημα με θύματα ένα πατέρα και τον ανήλικο γιο του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το μοιραίο δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, με την εικόνα του τροχαίου να παραμένει θολή.

Πατέρας και γιος έχασαν τη ζωή τους κατά την διάρκεια της βόλτας τους με την μηχανή τους.

Η κάμερα από το κράνος δεν έδωσε στοιχεία

Οι αστυνομικοί εντόπισαν την κάμερα που είχε ενσωματωμένη στο κράνος του ο 52χρονος Διονύσης Γκέκας και θεωρούσαν ότι μέσα από αυτή θα ξεδιάλυναν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Λίγο μετά το σοκαριστικό δυστύχημα, άνδρες της Τροχαίας πραγματοποίησαν εκτεταμένους ελέγχους στο σημείο της τραγωδίας και εντόπισαν την κάμερα του 52χρονου.

Η κάμερα μεταφέρθηκε στα εργαστήρια προκειμένου να ελεγχθεί το βιντεοληπτικό υλικό που είχε καταγράψει. Ωστόσο, όπως αναφέρει το tempo24.news, η καταγραφή της κάμερας έχει σταματήσει δευτερόλεπτα πριν το τροχαίο, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να μην έχουν ξεκάθαρη εικόνα του τι συνέβη.

Ο αστυνομικός έχει εντοπίσει την κάμερα και την μεταφέρει στο εργαστήριο

Οι αστυνομικοί πλέον αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες, καθώς στο σημείο γίνονται εδώ και πολλά χρόνια έργα στήριξης της γέφυρας της Περιμετρικής και δεν υπάρχουν άλλες κάμερες στην περιοχή.

Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, το σημείο που σημειώθηκε το δυστύχημα θεωρείται «καραμανιόλα», καθώς εκεί έχουν καταγραφεί τουλάχιστον τρία ακόμη τροχαίο. Μάλιστα όταν συνέβη το τραγικό δυστύχημα από το δυνατό ήχο που προκλήθηκε πετάχτηκαν έξω από τα σπίτια τους για να δουν τι είχε συμβεί.

Θρήνος στο Κοτρώνι

Η τραγική είδηση του θανάτου του 52χρονου Διονύση και του 17χρονου Κωνσταντίνου, σκόρπισαν τη θλίψη στο Κοτρώνι, στη γειτονιά όπου διέμεναν. Μάλιστα ο 52χρονος, διατηρούσε επιχείρηση ανακύκλωσης δίπλα από το σπίτι του.

Θρήνος επικρατεί και στην Παναχαϊκή, καθώς ο 17χρονος Κωνσταντίνος ήταν παίκτης του μπάσκετ στην ισδοτρική ομάδα, αλλά και στο σχολείο του, το Πειραματικό Λύκειο , όπου φοιτούσε.

Κεριά στο σημείο της τραγωδίας

Δεκάδες πολίτες από την ώρα που πληροφορήθηκαν το τραγικό γεγονός έσπευσαν στο σημείο να αφήσουν λίγα λουλούδια και κεριά στην μνήμη του γιού και του πατέρα , που έφυγαν τόσο άδικα.