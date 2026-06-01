Kia: Συνέχεια στο σερί διακρίσεων στα Red Dot Design Awards
Η Kia απέσπασε νέες σημαντικές διακρίσεις στα Red Dot Product Design 2026, με το EV4 να λαμβάνει τo κορυφαίο βραβείο «Best of the Best», το PV5 να ανακηρύσσεται «Winner» και την πλατφόρμα κινητών ρομπότ MobED να κερδίζει επίσης τον τίτλο «Winner».
Η νέα επιτυχία της κορεατικής εταιρείας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αφορά τρεις διαφορετικές εκφράσεις της σύγχρονης κινητικότητας: ένα ηλεκτρικό μοντέλο παραγωγής, ένα όχημα PBV με έντονα επαγγελματικό και χρηστικό προσανατολισμό και μια ρομποτική πλατφόρμα που δείχνει πώς η έννοια της μετακίνησης επεκτείνεται πέρα από τα παραδοσιακά αυτοκίνητα.
