Θύμα του Έπσταϊν κατηγορεί το Παλάτι του Μπάκιγχαμ για συγκάλυψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου

Snapshot Η Τζες Μάικλς κατηγορεί το Παλάτι του Μπάκιγχαμ συγκάλυψη των ενεργειών του πρώην πρίγκιπα Άντριου και αγνόηση στοιχείων διαρροής κυβερνητικών πληροφοριών.

Το Παλάτι γνώριζε πριν από έξι χρόνια ότι ο Άντριου αντιμετώπιζε πιθανή ποινική έρευνα, αλλά απέκρυψε αυτές τις πληροφορίες.

Η Τζες Μάικλς εκφράζει ικανοποίηση για την έρευνα των βρετανικών αρχών, ενώ καταγγέλλει ότι η δική της κυβέρνηση προστατεύει τους δράστες και όχι τα θύματα.

Ο Άντριου συνελήφθη τον Φεβρουάριο ως ύποπτος για κατάχρηση δημόσιου αξιώματος, αλλά αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Η βουλευτής Rachel Maskell ζήτησε δημόσια έρευνα για την ανεξέλεγκτη εξουσία και κατάχρηση εξουσίας στο Παλάτι, το οποίο αρνείται να σχολιάσει λόγω της εκκρεμούς αστυνομικής έρευνας. Snapshot powered by AI

Θύμα του Τζέφρι Έπσταϊν κατηγορεί το Παλάτι του Μπάκιγχαμ για συγκάλυψη των ενεργειών του πρώην πρίγκιπα Άντριου.

Η Τζες Μάικλς, θύμα σεξουαλικής επίθεσης από τον Τζέφρι Έπσταϊν το 1991, υποστηρίζει ότι το Παλάτι αγνόησε στοιχεία που αποδείκνυαν τη διαρροή εμπιστευτικών κυβερνητικών πληροφοριών από τον πρώην πρίγκιπα. Μιλώντας στην Telegraph, κατηγόρησε το Μπάκιγχαμ ότι τον προστάτευε συστηματικά, παρότι πριν από έξι χρόνια είχε λάβει ηλεκτρονικά μηνύματα που επιβεβαίωναν τις διαρροές προς επιχειρηματική επαφή του.

Όπως αναφέρει στη δήλωσή της: «Πριν από έξι χρόνια, το Παλάτι γνώριζε ότι ο Άντριου δεν ήταν απλώς ένα πρόβλημα, αλλά ότι θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπος με ποινική έρευνα. Και το απέκρυψαν».

Η πρώην επαγγελματίας χορεύτρια τόνισε πως αυτή η αδράνεια προκάλεσε ευρύτερες ηθικές συνέπειες. Ειδικότερα, σημείωσε: «Το να τον προστατεύουν σήμαινε ότι αμφισβητούσαν εκείνη. Η Βιρτζίνια Τζουφρέ έλεγε την αλήθεια και δεν έζησε για να τους δει να το παραδέχονται. Αυτό μου ραγίζει την καρδιά και θα έπρεπε να ραγίζει την καρδιά όλων». Συμπλήρωσε μάλιστα: «Αυτό κάνουν οι θεσμοί. Προστατεύουν ισχυρούς άνδρες και αφήνουν τους ανθρώπους που έβλαψαν να σηκώνουν το βάρος».

Σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις, η ίδια εξέφρασε την ικανοποίησή της για την έρευνα των βρετανικών αρχών. «Χαίρομαι που το Ηνωμένο Βασίλειο ερευνά επιτέλους την υπόθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Λίγο αργά, αλλά είναι το ελάχιστο που θα μπορούσαν να κάνουν. Την ίδια ώρα, η δική μας κυβέρνηση μάς έχει αναγνωρίσει ως θύματα, προστατεύει τους άνδρες που μας έβλαψαν και εξακολουθεί να μας αντιμετωπίζει σαν να είμαστε εμείς το πρόβλημα».

Οι καταγγελίες της Βιρτζίνια Τζουφρέ

Υπενθυμίζεται ότι η σχέση του Άντριου με τον Τζέφρι Έπσταϊν βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο ερευνών. Η Βιρτζίνια Τζουφρέ είχε καταγγείλει παλαιότερα ότι οδηγήθηκε στον πρώην πρίγκιπα για σεξουαλική εκμετάλλευση. Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο ίδιος συνελήφθη ως ύποπτος για κατάχρηση δημόσιου αξιώματος, με βάση καταγγελίες περί διαβίβασης κυβερνητικών εγγράφων τον Νοέμβριο του 2010. Ο ίδιος ωστόσο αρνείται κάθε κατηγορία.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, το 2020 το Παλάτι του Μπάκιγχαμ και συγκεκριμένα ο Λόρδος Τσάμπερλεν έλαβε περίπου 30.000 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μέρος αυτών αφορούσε τον Άντριου, ο οποίος φέρεται να προωθούσε αλληλογραφία στον Jonathan Rowland, στενό του φίλο και πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Banque Havilland. Οι αποκαλύψεις αυτές αυξάνουν την πίεση προς το Παλάτι του Μπάκιγχαμ σχετικά με το τι ακριβώς γνώριζε.

Παράλληλα, η βουλευτής των Εργατικών Rachel Maskell ζήτησε δημόσια έρευνα μέσω του BBC Radio 4. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το σύστημα που έχει οικοδομηθεί γύρω από το Παλάτι πρέπει να επανεξεταστεί. Ο ιστός γίνεται ολοένα και πιο σκοτεινός και γι’ αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της ανεξέλεγκτης εξουσίας, αλλά και της κατάχρησης εξουσίας σε υψηλά αξιώματα».

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ αρνήθηκε να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι: «Καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα που αφορά τον κ. Mountbatten Windsor, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει οποιοδήποτε σχόλιο για τα ζητήματα αυτά».

Διαβάστε επίσης