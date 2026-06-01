Η SpaceX του Elon Musk αγόρασε Tesla Cybertruck αξίας 131 εκατ. δολαρίων

Του Γιάννη Σκουφή

Η Tesla φαίνεται πως βρήκε έναν πολύ σημαντικό πελάτη για το Cybertruck και αυτός δεν είναι άλλος από την ίδια την «οικογένεια» εταιρειών του Elon Musk.

Σύμφωνα με οικονομικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν μέσα από το ενημερωτικό δελτίο της SpaceX ενόψει της εισόδου της στις αγορές, η διαστημική εταιρεία αγόρασε πέρυσι Cybertruck συνολικής αξίας περίπου 131 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 1.300 έως 1.800 Cybertruck, ανάλογα με τις εκδόσεις που αποκτήθηκαν. Με δεδομένο πως οι εταιρικοί στόλοι επιλέγουν συνήθως πιο προσιτές εκδόσεις, εκτιμάται πως η SpaceX προμηθεύτηκε κοντά στα 1.700 pickup.

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης πως μόνο στο τελευταίο τρίμηνο του 2025 η SpaceX ταξινόμησε 1.279 Cybertruck, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 18% των συνολικών ταξινομήσεων του μοντέλου εκείνη την περίοδο στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, ακόμη 60 αυτοκίνητα αγοράστηκαν από άλλες εταιρείες του Elon Musk όπως η xAI, η Neuralink και η The Boring Company. Οι κινήσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο όπου το ενδιαφέρον για το Cybertruck δείχνει να μειώνεται αισθητά.

Το 2024 η Tesla είχε πουλήσει 38.965 Cybertruck στις ΗΠΑ, επίδοση που το είχε φέρει στην κορυφή των ηλεκτρικών pickup. Ωστόσο το 2025 οι πωλήσεις περιορίστηκαν στις 20.237 μονάδες, ενώ στο πρώτο τρίμηνο του 2026 φέρεται να έχουν διατεθεί μόλις 3.519 μοντέλα.

Πέρα από τα Cybertruck, τόσο η SpaceX όσο και η xAI έχουν ενισχύσει σημαντικά και τις πωλήσεις των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας Megapack της Tesla. Μόνο το 2025 οι σχετικές αγορές έφτασαν τα 506 εκατομμύρια δολάρια, δείχνοντας πως οι εταιρείες του Elon Musk λειτουργούν πλέον και ως βασικοί πελάτες της Tesla.