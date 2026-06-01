Καθηλωτικά επεισόδια λίγο πριν το μεγάλο φινάλε – Πώς ξεκινά ο Ιούνιος για τις σειρές 

Ο Ιούνιος κάνει την εμφάνισή του και πλέον μετράμε αντίστροφα για το φινάλε των επιτυχημένων σειρών, που κράτησαν συντροφιά στο κοινό στη βραδινή ζώνη. Όσο, μάλιστα, πλησιάζουμε στο… τέλος, τα επεισόδια είναι πιο δυνατά και οι σκηνές καθηλώνουν. Απόψε, τα δυνατά χαρτιά της μυθοπλασίας επιφυλάσσουν πολλές ανατροπές και οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με αποκαλύψεις.

ΝΑ Μ’ΑΓΑΠΑΣ, ALPHA 20.00

Η Σοφία φανερώνει την συμμαχία της με τον Μιχάλη κι αυτό σοκάρει ακόμα κι εκείνους που την υποπτεύονταν. Ο Ορφέας και η Φωτεινή, μέσα σε όλη αυτή την τρέλα, προσπαθούν να κρατηθούν από την αγάπη και το παιδί που περιμένουν. Ο Θεόφιλος, είναι πλέον φανερό πως δεν ευθύνεται για την επίθεση εναντίον του Άγγελου, καθώς ο Αχιλλέας ανακαλύπτει τον πραγματικό ένοχο. Ταυτόχρονα ο Χάρης ανακαλύπτει πως αυτός που κρυβόταν πίσω από τον ξυλοδαρμό του, ήταν ένα πολύ κοντινό του πρόσωπο.

ΜΠΑΜΠΑ Σ’ΑΓΑΠΩ, ALPHA 21.00

Ο Ηρακλής έρχεται σε δύσκολη θέση από την πολιορκία της Μαίρης και σε ακόμα δυσκολότερη από την έλλειψη σύνδεσης του Στέλιου με την Τζένη. Ο Νίκος παραδέχεται στη Βιργινία ότι τον πήρε ο ύπνος ενώ εκείνη τον περίμενε σπίτι για το δείπνο στο οποίο θα ανακοίνωναν στα παιδιά την επιστροφή του, προκαλώντας την οργή της. Η Ελένη απαντάει ειλικρινά στην ερώτηση του Δημήτρη ποιον θα διάλεγε αν έπρεπε να επιλέξει ανάμεσα σ’ εκείνον ή τον Βίκτωρα και του εξηγεί ότι είναι ερωτευμένη με τον Δημήτρη Μου Βου (Μετά Βίκτωρα). Ο Νίκος κάνει μια εκ βαθέων συζήτηση με τη Ζωή για το πως την επηρέασε ο χωρισμός του με τη μητέρα της και ο Δημήτρης ζητά τη βοήθεια του Ηρακλή για να τον καθαρίσει απ’ τις ψείρες.

GRAND HOTEL, ANT1 21.00

Μετά από μία λίγο ανορθόδοξη πρόταση γάμου, η Αλίκη και ο Πέτρος αποφασίζουν να ενώσουν τις ζωές τους, αφήνοντας πίσω όσα τους ταλαιπώρησαν και τους πλήγωσαν, έτοιμοι να υποδεχτούν το παιδί τους και να ζήσουν την ευτυχία που τόσο καιρό στερήθηκαν. Ωστόσο, η ένταση με τον Ρήγα κορυφώνεται, όταν εκείνος προσπαθεί να ανοίξει ξανά τα παλιά μέτωπα, οδηγώντας την Αλίκη σε μια σκληρή σύγκρουση μαζί του. Την ίδια στιγμή, ο Άρης και η Θάλεια επιχειρούν να παγιδέψουν τον Ρήγα με ένα ψεύτικο γράμμα που τον φέρνει αντιμέτωπο με επικίνδυνες αποκαλύψεις. Ο Χατζημήτρος ελέγχει κάθε κίνηση της Μελίνας και την κρατά εγκλωβισμένη σε μια σχέση φόβου από την οποία δεν μπορεί να ξεφύγει.



MIA NYXTA MONO, MEGA 21.40

Η Αρετή σοκάρεται όταν συνειδητοποιεί ότι πίσω από το μήνυμα κρυβόταν η Αλεξάνδρα, ενώ ο Οδυσσέας αρχίζει να υποψιάζεται ότι κάτι περίεργο της συμβαίνει. Ο Σταύρος αρχίζει να έχει τάσεις φυγής λίγο πριν τον γάμο του με την Ελένη και ο Ορφέας μαθαίνει έκπληκτος το ποσοστό που του αναλογεί στην εταιρεία. Ο Νταγιάννος παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο και ο Άλκης πέφτει στα χέρια του Μάξιμου. Τέλος, η Αλεξάνδρα απειλεί καθαρά την Αρετή, δείχνονίτας της το υλικό από το επίμαχο βίντεο.

ΑΓΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ, ALPHA 22.00

Ο Νικόλαος μαθαίνει τα νέα της καθαίρεσής του, την ώρα που η Χλόη πείθει τον Αργύρη να αφήσει την Ελευθερία να μείνει μαζί της, αγωνιά όμως για το τι θα γίνει στη συνέχεια. Ο Περικλής βοηθάει την Ελένη και την Άννα να συναντηθούν. Ο Νικηφόρος ζητά από τον Κυριάκο να μαζευτούν στο σπίτι του, μαζί με τη Θάλεια και τη Χριστίνα, για να τους ανακοινώσει σημαντικά νέα σχετικά με τον Παύλο. Παράλληλα, ο Ηλίας ανακοινώνει στη Σοφία ότι παίρνει εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο και ότι θα πάνε μαζί στη Στέρνα, για να την επιτηρεί. Κι ενώ ο Στέφανος παρακινεί τον Πέτρο να πάρει τον μικρό Κυριάκο και να φύγουν από το σπίτι της Χλόης, Πέτρος και Νικόλαος βρίσκονται για πρώτη φορά αντιμέτωποι για τον μικρό.

ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ, ΑΝΤ1 22.30

Κι ενώ η Αντιγόνη αποφασίζει να δώσει τελικά μια ευκαιρία στον Ρουκάκα, ο Τάσος βρσκεται σε απόλυτο πανικό προσπαθώντας να σώσει τον πατέρα του. Παράλληλα, ο Δάκης παίρνει την κατάσταση στα χέρια του για να ξεμπλέξει μια και καλή με τον Ρουκάκα, ενώ η Μάγδα, ξέροντας πως ο Νίκος σίγουρα πλέον δεν έχει τα λεφτά, επισκέπτεται τον Μιχαήλο με σκοπό να του πει όλη την αλήθεια. Υπάρχει όμως και κάποιος άλλος που γνωρίζει την αλήθεια. Η σερβιτόρα της καφετέριας, που συνέρχεται ξαφνικά απ’ το κώμα.

Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ, MEGA 23.00

Η Ισμήνη, με γρήγορες κινήσεις, νοικιάζει το σπίτι όπου έμενε πριν ο Στέφανος κι έτσι ο Μιχάλης το χάνει και γίνεται ακόμα πιο έξαλλος μαζί της. Ο Παρασκευάς προσπαθεί να μεταπείσει τον Λυκούργο και η Βασιλική να μαλακώσει τη Χάιδω, αλλά και οι δυο αποτυγχάνουν. Το διαζύγιο της Ερωφίλης βγαίνει κι εκείνη, όλο χαρά, ενημερώνει τον Στάθη, όμως εκείνος, απορροφημένος από το πρόβλημά του, δεν συμμερίζεται τον ενθουσιασμό της. Ο Παυλής μιλάει στην Αλεξάνδρα για τις νέες φωτογραφίες που τράβηξε ο ντετέκτιβ με τη Μαρουσώ, γεγονός που περιπλέκει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Την ίδια ώρα, η Αλεξάνδρα βρίσκει μία άκρη στην Ιταλία κι ελπίζει ότι θα ανακαλύψει κάτι που θα τη βοηθήσει να λύσει το μυστήριο γύρω από τον θάνατο του Ορέστη. Η Ισμήνη αποφασίζει να προχωρήσει σε συναινετικό διαζύγιο, ενώ η Φρύνη επιδιώκει ένα τελικό ξεκαθάρισμα μαζί της. Η Αλεξάνδρα ζητά τη βοήθεια της Ασπασίας προκειμένου να ξεσκεπάσει τη Χριστιάνα.

PORTO LEONE, ALPHA 23.30

Η Άντζελα με τη Βούλα αποχαιρετούν τα κορίτσια λίγο πριν φύγουν για την Αμερική κι η Ντόρα μιλάει πρώτη φορά για το παρελθόν της. Ο Χρόνης πιάνει στα πράσα τη Λένα, την ώρα που πάει να συναντήσει τον Αντρέα, ζητώντας της εξηγήσεις. Η Γαλήνη σοκάρεται όταν μαθαίνει από τον Σπύρο τι έχει συμβεί με την αποθήκη, ενώ ο Ορέστης αποκαλύπτει τις προθέσεις του στον Μανώλη. Η Λιάνα φτάνει αιφνιδίως στο σπίτι της οικογένειας Καπετανάκου και ο Στελάρας δεν καταφέρνει να της βάλει φρένο. Λίγο αργότερα, ο Ηλίας δηλώνει στην Αλεξάνδρα ότι θα την κρατήσει «αιχμάλωτη», προκειμένου να μη φύγει και σκάσει η βόμβα με το εμπόρευμα όπλων στα χέρια του.