Σαν σήμερα 1η Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 1η Ιουνίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 1495 - Η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά για την παραγωγή του σκοτσέζικου ουίσκι γίνεται από τον μοναχό Τζον Κορ.
- 1938 - Κυκλοφορεί το πρώτο κόμικ με περιπέτειες του Σούπερμαν.
- 1962 - Θεμελιώνεται το αεροδρόμιο του Ελληνικού.
- 1980 - Βγαίνει στον αέρα το CNN.
- 1970 - Στο Περού, καταστροφικός σεισμός σκοτώνει περισσότερα από 3.000 άτομα.
- 1973 - Η χούντα των συνταγματαρχών προχωρεί στην κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα και στην εγκαθίδρυση Προεδρικής Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, με Συντακτική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.
- 1998 - Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με έδρα στη Φρανκφούρτη.
