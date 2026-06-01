Σουδάν: Δεκάδες νεκροί από επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κορντοφάν

Περίπου 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Σουδάν σε δύο επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, την Παρασκευή και το Σάββατο, στην περιφέρεια του Κορντοφάν, ένα από τα πιο σκληρά μέτωπα του πολέμου που συνεχίζεται για τέταρτη χρονιά.

Το Σάββατο, δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους οκτώ παιδιά και δύο γυναίκες, σκοτώθηκαν σε πλήγμα στο χωριό Καντάμ, στο Δυτικό Κορντοφάν, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Emergency Lawyers, ανεξάρτητη οργάνωση που καταγράφει τις συνέπειες του πολέμου στη χώρα.

Κατά την ίδια πηγή, τα θύματα προσπαθούσαν να διαφύγουν από περιοχή του Νότιου Κορντοφάν και αναζητούσαν καταφύγιο, καθώς η βία επεκτείνεται πλέον και σε ζώνες όπου έχουν συγκεντρωθεί εκτοπισμένοι. Η οργάνωση δεν απέδωσε την επίθεση σε κάποια από τις δύο πλευρές, σημειώνοντας μόνο ότι έγινε σε περιοχή όπου δεν βρίσκονταν σε εξέλιξη στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Μία ημέρα νωρίτερα, την Παρασκευή, άλλη επίθεση με drone στο Βόρειο Κορντοφάν στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους στο χωριό Αλ Μούρα, σύμφωνα με τοπικό φύλαρχο που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο και απέδωσε το πλήγμα στις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης. Η περιοχή διεκδικείται τόσο από τον στρατό όσο και από τους παραστρατιωτικούς.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης ανακοίνωσε ότι 160 άνθρωποι εγκατέλειψαν το χωριό για λόγους ασφαλείας.

Τα drones έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα βασικά όπλα του πολέμου στο Σουδάν, καθώς και οι δύο πλευρές τα χρησιμοποιούν για επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο τουλάχιστον 880 άμαχοι σκοτώθηκαν σε τέτοια πλήγματα.

Ο πόλεμος ανάμεσα στον στρατό και τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης έχει προκαλέσει τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή. Περισσότεροι από 11 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ ο αριθμός των νεκρών υπολογίζεται, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, σε πάνω από 200.000. Ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει την κρίση στο Σουδάν τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο.