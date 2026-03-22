Σουδάν: Περισσότεροι από 60 νεκροί από πλήγμα σε κέντρο υγείας στο Νταρφούρ

Γιάννης Φιλιππάκος

Περισσότεροι από 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν την Παρασκευή (20/3) στο Σουδάν εξαιτίας πλήγματος σε κέντρο υγείας στο Νταρφούρ, όπως ενημέρωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΠΟΥ, τουλάχιστον 64 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κι άλλοι 89 τραυματίστηκαν κατά την επίθεση εναντίον του κέντρου υγείας του Ελ Νταεΐν, μιας δομής δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας.

Ο πόλεμος που μαίνεται μεταξύ του σουδανικού στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) έχει κλιμακωθεί τους τελευταίους μήνες, με επιδρομές drones σε κατοικημένες περιοχές.

Η αχανής δυτική περιοχή του Νταρφούρ ελέγχεται πλέον σε μεγάλο βαθμό από τις παραστρατιωτικές δυνάμεις, ενώ ο στρατός ελέγχει το ανατολικό, το κεντρικό και το βόρειο τμήμα του Σουδάν. Η Ελ Νταεΐν, πρωτεύουσα της πολιτείας Ανατολικό Νταρφούρ, η οποία ελέγχεται από τις ΔΤΥ, βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο του σουδανικού στρατού.

Η ένοπλη σύρραξη, που ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023 και σύμφωνα με τον ΟΗΕ πυροδότησε «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο» το τρέχον διάστημα, έχει αφήσει πίσω δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και πάνω από 13 εκατομμύρια εκτοπισμένους και πρόσφυγες.

