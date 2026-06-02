Ελένη Βουλγαράκη - Φώτης Ιωαννίδης: Βόλτα στο κέντρο της Αθήνας για το ερωτευμένο ζευγάρι

Χαλαρές στιγμές στο κέντρο της Αθήνας απόλαυσαν η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης.

Ο γνωστός ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας επισκέπτεται τακτικά την Ελλάδα για να περνά χρόνο με την αγαπημένη του, ενώ και η ίδια ταξιδεύει συχνά στην Πορτογαλία για να τον συναντήσει.

Εκμεταλλευόμενοι τον ελεύθερο χρόνο τους, ο Φώτης Ιωάννιδης και η Ελένη Βουλγαράκη έκαναν μία χαλαρή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Μάλιστα, η παρουσιάστρια δημοσίευσε σχετικά στιγμιότυπα στα social media, καταγράφοντας τον σύντροφό της την ώρα που περπατά μπροστά της.

